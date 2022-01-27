https://tr.sputniknews.com/20220127/ak-partili-kurt-derin-avrupa-pkk-ve-hdpyi-kusatmis-durumda-1053213418.html

AK Partili Kurt: Derin Avrupa, PKK ve HDP'yi kuşatmış durumda

AK Partili Kurt: Derin Avrupa, PKK ve HDP'yi kuşatmış durumda

AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, “Derin Avrupa, PKK ve HDP’yi kuşatmış durumda. Çözüm süreçlerinden çıkardığımız sonuçlardan biri olarak biz gördük ki HDP... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T23:33+0300

2022-01-27T23:33+0300

2022-01-27T23:37+0300

türkiye

ak parti

hdp

pkk

selahattin demirtaş

abdullah öcalan

duran kalkan

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AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Çözüm Süreci ve Öcalan-Demirtaş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Abdullah Öcalan’a ilişkin sözleri tartışma konusu olmuştu.Independent Türkçe'nin Rudaw’dan aktardığına göre Demirtaş-Öcalan ikilemi üzerinden tartışmanın tanımlayıcı olmadığını belirten Kurt, Çözüm Süreci’ne ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:'Demirtaş-Öcalan ikilemi değil, NATO-Avrupa-Gladyo’nun Kürt-Türk barışı yaptırmaması meselesi var''Derin NATO ve Batı, 3 kadın militanı öldürttü'9 Ocak 2013 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te, PKK’lı Fidan Doğan, Leyla Söylemez ve Sakine Cansız’a yönelik saldırıyı hatırlatan Kurt, Avrupa’nın PKK’ya mesaj verdiğini ifade etti.Kurt şöyle konuştu:'PKK’nin Avrupa’da yaşayamayacağı mesajını verdi'Kurt konuşmasını şöyle sürdürdü:'Paris Katliamının arkasında Gladyo var, derin Batı var''Öcalan’ın çok dirayetli bir liderlik sergilemediğini düşünüyorum'Kobani olaylarıyla ilgili konuşan Kurt, Öcalan’ın örgütüne hakim olmadığını belirtti:Çözüm Süreci’nin bitirilmesi süreciyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Kurt, şöyle devam etti:'Öcalan’ın talimatı sümen altı edildi'Öcalan’la görüşülüp görüşülmemesi konusunda ise Kurt, “Gerçekten haberdar değilim. MKYK üyesi olmak, bu anlamda devletin bütün özel bilgilerine sahip olmak anlamına gelmiyor. Biz bir istişare merkeziyiz, bir politika üretme mekanizmasıyız. Teknik olarak böyle bir bilgim ve sorumluluğum yok” şeklinde yanıtladı.Öcalan-Demirtaş tartışmasında taraf tutmadıklarını aktaran Kurt, PKK ve HDP’nin tek başına barış yapma iradesinin olmadığını iddia ederek şöyle konuştu:'HDP ve PKK’nin tek başına barış yapabilme iradesi yok'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdullah Öcalan’a ilişkin sözleri tartışma konusu olmuştu. dün katıldığı özel bir televizyon programında İmralı F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'n dışarıya gönderdiği mesajlardan rahatsız olduğunu savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

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ak parti, hdp, pkk, selahattin demirtaş, abdullah öcalan, duran kalkan