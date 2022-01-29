https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyadan-kirgizistan-ve-tacikistana-anlasmazliklari-diplomatik-yollarla-cozme-cagrisi-1053256633.html

Rusya'dan Kırgızistan ve Tacikistan'a anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısı

Rusya'dan Kırgızistan ve Tacikistan'a anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan'a tüm anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunarak tarafların vardığı ateşkes... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T00:50+0300

2022-01-29T00:50+0300

2022-01-29T00:50+0300

dünya

rusya

kırgızistan

rusya dışişleri bakanlığı

tacikistan

ateşkes

aleksey zaytsev

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

çatışma

sınır

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Kırgızistan ile Tacikistan arasında son günlerde yaşanan gerilimi değerlendirdi.Zaytsev, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırgızistan-Tacikistan sınırında, 27 Ocak akşamı meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili bilgi bizi endişelendiriyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın Kırgızistan ve Tacikistan’a, tüm anlaşmazlıkları sadece barışçıl ve diplomatik yollarla çözme çağrısını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında ateşkes, silahlı kuvvetleri sınırdan uzaklaştırma ve söz konusu bölgede ortak devriye görevini başlatma yönünde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.Olayın araştırılması için ortak komisyon kuruluyorDiğer yandan Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, sınırda yaşanan çatışmanın araştırılması için ortak komisyonun kurulacağını duyurdu.Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında bugün iki ülke heyetleri arasında görüşmenin gerçekleştiğini belirten Komite, "Görüşme ve müzakereler sonucu taraflar, ortak komisyona, ilgili kolluk kuvvetleri ve savcılıklarla birlikte, çatışma sebeplerini titizlikle araştırma talimatını verme kararını aldı” açıklamasını yaptı.Görüşmede, çatışma yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan yerel sakinlerin evlerine dönüşünün sağlanması, tüm askeri birliklerin sınır hattının söz konusu bölümünden uzaklaştırılması, tüm yolların yeniden trafiğe açılması, yıkılan altyapının ve elektrik hatlarının onarılması kararı alındı. Benzer ve diğer çatışmaların gelecekte tekrarlanmasını önleme amacıyla sınır bölgede gereken kontrolün sağlanması kararı da alındı.Kırgızistan’da 12 kişi hastaneye kaldırıldıKırgızistan Sağlık Bakanlığı, Tacikistan’la sınırda yaşanan silahlı çatışma sonucu yaralanan Kırgızistan vatandaşı sayısının 12’ye yükseldiğini duyurdu.Tüm yaralıların Batıkent Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten bakanlık, durumlarının orta şiddette olduğu ve yaralılara gereken tedavinin sağlandığını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20220128/kirgizistan-ile-tacikistan-arasinda-ateskese-varildi-1053217598.html

https://tr.sputniknews.com/20220127/tacikistan-kirgizistan-sinirinda-catisma-3-tacik-asker-yaralandi-1053205279.html

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rusya, kırgızistan, rusya dışişleri bakanlığı, tacikistan, ateşkes, aleksey zaytsev, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), çatışma, sınır