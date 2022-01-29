https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyadan-kirgizistan-ve-tacikistana-anlasmazliklari-diplomatik-yollarla-cozme-cagrisi-1053256633.html
Rusya'dan Kırgızistan ve Tacikistan'a anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısı
Rusya'dan Kırgızistan ve Tacikistan'a anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan'a tüm anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunarak tarafların vardığı ateşkes... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T00:50+0300
2022-01-29T00:50+0300
2022-01-29T00:50+0300
dünya
rusya
kırgızistan
rusya dışişleri bakanlığı
tacikistan
ateşkes
aleksey zaytsev
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
çatışma
sınır
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Kırgızistan ile Tacikistan arasında son günlerde yaşanan gerilimi değerlendirdi.Zaytsev, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırgızistan-Tacikistan sınırında, 27 Ocak akşamı meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili bilgi bizi endişelendiriyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın Kırgızistan ve Tacikistan’a, tüm anlaşmazlıkları sadece barışçıl ve diplomatik yollarla çözme çağrısını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında ateşkes, silahlı kuvvetleri sınırdan uzaklaştırma ve söz konusu bölgede ortak devriye görevini başlatma yönünde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.Olayın araştırılması için ortak komisyon kuruluyorDiğer yandan Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, sınırda yaşanan çatışmanın araştırılması için ortak komisyonun kurulacağını duyurdu.Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında bugün iki ülke heyetleri arasında görüşmenin gerçekleştiğini belirten Komite, "Görüşme ve müzakereler sonucu taraflar, ortak komisyona, ilgili kolluk kuvvetleri ve savcılıklarla birlikte, çatışma sebeplerini titizlikle araştırma talimatını verme kararını aldı” açıklamasını yaptı.Görüşmede, çatışma yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan yerel sakinlerin evlerine dönüşünün sağlanması, tüm askeri birliklerin sınır hattının söz konusu bölümünden uzaklaştırılması, tüm yolların yeniden trafiğe açılması, yıkılan altyapının ve elektrik hatlarının onarılması kararı alındı. Benzer ve diğer çatışmaların gelecekte tekrarlanmasını önleme amacıyla sınır bölgede gereken kontrolün sağlanması kararı da alındı.Kırgızistan’da 12 kişi hastaneye kaldırıldıKırgızistan Sağlık Bakanlığı, Tacikistan’la sınırda yaşanan silahlı çatışma sonucu yaralanan Kırgızistan vatandaşı sayısının 12’ye yükseldiğini duyurdu.Tüm yaralıların Batıkent Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten bakanlık, durumlarının orta şiddette olduğu ve yaralılara gereken tedavinin sağlandığını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kirgizistan-ile-tacikistan-arasinda-ateskese-varildi-1053217598.html
https://tr.sputniknews.com/20220127/tacikistan-kirgizistan-sinirinda-catisma-3-tacik-asker-yaralandi-1053205279.html
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rusya, kırgızistan, rusya dışişleri bakanlığı, tacikistan, ateşkes, aleksey zaytsev, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), çatışma, sınır
Rusya'dan Kırgızistan ve Tacikistan'a anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan'a tüm anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunarak tarafların vardığı ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Kırgızistan ile Tacikistan arasında son günlerde yaşanan gerilimi değerlendirdi.
Zaytsev, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırgızistan-Tacikistan sınırında, 27 Ocak akşamı meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili bilgi bizi endişelendiriyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın Kırgızistan ve Tacikistan’a, tüm anlaşmazlıkları sadece barışçıl ve diplomatik yollarla çözme çağrısını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında ateşkes, silahlı kuvvetleri sınırdan uzaklaştırma ve söz konusu bölgede ortak devriye görevini başlatma yönünde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Olayın araştırılması için ortak komisyon kuruluyor
Diğer yandan Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, sınırda yaşanan çatışmanın araştırılması için ortak komisyonun kurulacağını duyurdu.
Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında bugün iki ülke heyetleri arasında görüşmenin gerçekleştiğini belirten Komite, "Görüşme ve müzakereler sonucu taraflar, ortak komisyona, ilgili kolluk kuvvetleri ve savcılıklarla birlikte, çatışma sebeplerini titizlikle araştırma talimatını verme kararını aldı” açıklamasını yaptı.
Görüşmede, çatışma yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan yerel sakinlerin evlerine dönüşünün sağlanması, tüm askeri birliklerin sınır hattının söz konusu bölümünden uzaklaştırılması, tüm yolların yeniden trafiğe açılması, yıkılan altyapının ve elektrik hatlarının onarılması kararı alındı. Benzer ve diğer çatışmaların gelecekte tekrarlanmasını önleme amacıyla sınır bölgede gereken kontrolün sağlanması kararı da alındı.
Kırgızistan’da 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Tacikistan’la sınırda yaşanan silahlı çatışma sonucu yaralanan Kırgızistan vatandaşı sayısının 12’ye yükseldiğini duyurdu.
Tüm yaralıların Batıkent Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten bakanlık, durumlarının orta şiddette olduğu ve yaralılara gereken tedavinin sağlandığını kaybetti.