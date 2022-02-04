https://tr.sputniknews.com/20220204/kremlin-putinle-zelenskiyin-turkiyede-gorusmesi-olasiligini-reddetmiyoruz-ama-bir-anlasma-yok---1053470872.html
Kremlin: Putin’le Zelenskiy’in Türkiye’de görüşmesi olasılığını reddetmiyoruz ama bir anlaşma yok
Kremlin: Putin’le Zelenskiy’in Türkiye’de görüşmesi olasılığını reddetmiyoruz ama bir anlaşma yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in Türkiye’de bir araya gelmesi de dahil... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T14:08+0300
2022-02-04T14:08+0300
2022-02-04T14:09+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında yöneltilen bir soru üstüne, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’in Türkiye topraklarında görüşmesinin organize edilmesi girişimine gelince, bu konuda henüz bir anlaşma yok, zira bu konuda gerçek bir konuşma yapılmış değil” dedi. Kremlin Sözcüsü, böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin ne kadar olası olduğuna ilişkin soru üzerine ise, “Kimse, bunu (böyle bir görüşmenin gerçekleşme ihtimalini) reddetmiyor. Rusya Devlet Başkanı, bir işin ele alınması için herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor, fakat bunun için (görüşmede) neyin elde edilmesinin beklendiği ve neyin tartışılacağı konusunda anlaşılması gerekiyor. böyle bir anlaşma şu an için yok” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı’nın yakında Türkiye’yi ziyaret etme olasılığına ilişkinse Peskov, “Söz konusu olan, her şeyden önce, ülke liderlerinin uzun süredir bahsettiği ikili formatta yapılacak bir görüşme. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve hükümetlerarası komisyonların toplanmaları üstünde duruluyor” dedi. Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı’nın ne zaman Türkiye’ye gideceğinin belli olup olmadığı sorusu üstüneyse, bunun henüz kararlaştırılmadığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in Türkiye’de bir araya gelip görüşmelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme getirdi. Söz konusu davet, Ukrayna’da gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor.
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Kremlin: Putin’le Zelenskiy’in Türkiye’de görüşmesi olasılığını reddetmiyoruz ama bir anlaşma yok
14:08 04.02.2022 (güncellendi: 14:09 04.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in Türkiye’de bir araya gelmesi de dahil herhangi bir görüşme formatını dışlamadıklarını, fakat böyle bir görüşme konusunda bir anlaşmaya da varılmadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında yöneltilen bir soru üstüne, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’in Türkiye topraklarında görüşmesinin organize edilmesi girişimine gelince, bu konuda henüz bir anlaşma yok, zira bu konuda gerçek bir konuşma yapılmış değil” dedi.
Kremlin Sözcüsü, böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin ne kadar olası olduğuna ilişkin soru üzerine ise, “Kimse, bunu (böyle bir görüşmenin gerçekleşme ihtimalini) reddetmiyor. Rusya Devlet Başkanı, bir işin ele alınması için herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor, fakat bunun için (görüşmede) neyin elde edilmesinin beklendiği ve neyin tartışılacağı konusunda anlaşılması gerekiyor. böyle bir anlaşma şu an için yok” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı’nın yakında Türkiye’yi ziyaret etme olasılığına ilişkinse Peskov, “Söz konusu olan, her şeyden önce, ülke liderlerinin uzun süredir bahsettiği ikili formatta yapılacak bir görüşme. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve hükümetlerarası komisyonların toplanmaları üstünde duruluyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı’nın ne zaman Türkiye’ye gideceğinin belli olup olmadığı sorusu üstüneyse, bunun henüz kararlaştırılmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in Türkiye’de bir araya gelip görüşmelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme getirdi. Söz konusu davet, Ukrayna’da gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor.