https://tr.sputniknews.com/20220209/2015-paris-saldirilarinin-zanlisi-ben-kimseyi-oldurmedim-sorumlusu-eski-cumhurbaskani-hollandedir-1053668415.html

2015 Paris saldırılarının zanlısı: Ben kimseyi öldürmedim, sorumlusu eski Cumhurbaşkanı Hollande'dır

2015 Paris saldırılarının zanlısı: Ben kimseyi öldürmedim, sorumlusu eski Cumhurbaşkanı Hollande'dır

Fransa'nın başkenti Paris'i 13 Kasım 2015'te vuran cihatçı terör saldırılarıyla ilgili Eylül 2021'de başlayan davanın bugünkü duruşmasında, 'hayatta kalan tek... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T17:56+0300

2022-02-09T17:56+0300

2022-02-09T18:20+0300

dünya

paris’teki terör saldırıları

fransa

françois hollande

suriye

irak

işid

salah abdeslam

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Mahkemede soruları yanıtlaması öncesi söz alan Salah Abdeslam, "Bugün burada belirtmek istiyorum ki, kimseyi öldürmedim, kimseyi yaralamadım, kimseye sıyrık bile atmadım" diyerek ekledi:"Bunu söylemek benim için önemli, çünkü davanın başlamasından beri insanlar beni karalamaya hiç ara vermedi."32 yaşındaki Fas kökenli Fransa vatandaşı, davanın tanıkları arasında olan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande için "Bugün burada olmamızın sorumlusu odur" dedi. Bu iddiasını, Paris terör saldırılarını "Fransa ile Batı'nın saldırganlığına karşılık verdiler. Koalisyon bombardımanlarını durdurmayı amaçlayan askeri bir tepkiydi. Eğer sivilleri öldürdüyseler, etki yaratmak içindi" diye savunarak gerekçelendiren Abdeslam, şöyle devam etti:"Bana göre Batı dünyası, ideolojisini ve değerlerini dünyanın geri kalanına empoze ediyor. Birçok Arap ve Müslüman ülkede Batılı değerlerin İslami değerlerin önüne geçtiğini görüyoruz. Biz Müslümanlar için bu bir aşağılamadır."Eylüldeki ilk duruşmada kendisini 'IŞİD askeri' diye tanımlayan Abdeslam, bugünkü duruşmada da cihatçı örgüte bağlılığını teyit ederken "IŞİD'i destekliyorum, onları seviyorum, çünkü her gün oradalar, savaşıyorlar, kendilerini feda ediyorlar" diye ısrar etti.Paris'i kana bulayan intihar bombacılarının arkadaşları olduğunu belirten, bununla birlikte Suriye'ye hiç gitmediğini, Paris saldırılarından sadece 48 saat önce IŞİD'e biat ettiğini söyleyen Abdeslam, "Topluma tehdit oluşturmuyorum" iddiasına bulunarak, serbest bırakılması gerektiğini ima etti. 13 Kasım 2015'te restoran, bar, Bataclan konser salonu ve spor stadyumu dahil 6 noktada intihar yelekleri giymiş silahlı kişilerce düzenlenen saldırılar, 130 kişinin canını alıp yüzlercesini yaralayarak Fransa topraklarında 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen en kanlı şiddet eylemi olarak tarihe geçti. Müfettişler, Abdeslam'ın Paris'in 18. bölgesinde intihar saldırısı düzenlemeye hazırlandığı, ancak ya son anda vazgeçtiği ya da patlayıcı kemerinin arızalanması nedeniyle saldırıyı gerçekleştiremediği görüşünde. 2011 Arap isyanları döneminde Suriye'de baş gösteren protestoları fırsat olarak gören ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi amacıyla hükümet güçleriyle savaşmak üzere Suriye'ye yabancı savaşçı akışına, cihatçı örgütlenmesiyle silahlanmasına büyük destek veren yabancı liderler arasında dönemin Sosyalist Partili Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande özel bir yere sahip.Zira Batı ülkelerle bölgedeki müttefiklerinin desteği sayesinde güçlenen IŞİD'in 2014'te Irak'ın büyük kısmını ele geçirmesi, halifelik ilan edip 'Ezidi Soykırımı' gibi korkunç katliamlara imza atması üzerine örgüte Irak ve Suriye'de operasyon düzenleyen ülkeler arasına Fransa da katıldı. Bunu, cihatçıların Paris'te 7 Ocak 2015'te Muhammed peygamber karikatürleri bastığı gerekçesiyle Charlie Hebdo mizah dergisinde 11 kişiyi öldürdüğü katliam ve 13 Kasım 2015'te eşzamanlı terör saldırıları izledi. O zamandan beri Fransa, çok sayıda cihatçı terör eylemiyle uğraşmak zorunda kaldı.

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paris’teki terör saldırıları, fransa, françois hollande, suriye, irak, işid, salah abdeslam