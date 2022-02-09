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https://tr.sputniknews.com/20220209/2015-paris-saldirilarinin-zanlisi-ben-kimseyi-oldurmedim-sorumlusu-eski-cumhurbaskani-hollandedir-1053668415.html
2015 Paris saldırılarının zanlısı: Ben kimseyi öldürmedim, sorumlusu eski Cumhurbaşkanı Hollande'dır
2015 Paris saldırılarının zanlısı: Ben kimseyi öldürmedim, sorumlusu eski Cumhurbaşkanı Hollande'dır
Fransa'nın başkenti Paris'i 13 Kasım 2015'te vuran cihatçı terör saldırılarıyla ilgili Eylül 2021'de başlayan davanın bugünkü duruşmasında, 'hayatta kalan tek... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:56+0300
2022-02-09T18:20+0300
dünya
paris’teki terör saldırıları
fransa
françois hollande
suriye
irak
işid
salah abdeslam
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Mahkemede soruları yanıtlaması öncesi söz alan Salah Abdeslam, "Bugün burada belirtmek istiyorum ki, kimseyi öldürmedim, kimseyi yaralamadım, kimseye sıyrık bile atmadım" diyerek ekledi:"Bunu söylemek benim için önemli, çünkü davanın başlamasından beri insanlar beni karalamaya hiç ara vermedi."32 yaşındaki Fas kökenli Fransa vatandaşı, davanın tanıkları arasında olan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande için "Bugün burada olmamızın sorumlusu odur" dedi. Bu iddiasını, Paris terör saldırılarını "Fransa ile Batı'nın saldırganlığına karşılık verdiler. Koalisyon bombardımanlarını durdurmayı amaçlayan askeri bir tepkiydi. Eğer sivilleri öldürdüyseler, etki yaratmak içindi" diye savunarak gerekçelendiren Abdeslam, şöyle devam etti:"Bana göre Batı dünyası, ideolojisini ve değerlerini dünyanın geri kalanına empoze ediyor. Birçok Arap ve Müslüman ülkede Batılı değerlerin İslami değerlerin önüne geçtiğini görüyoruz. Biz Müslümanlar için bu bir aşağılamadır."Eylüldeki ilk duruşmada kendisini 'IŞİD askeri' diye tanımlayan Abdeslam, bugünkü duruşmada da cihatçı örgüte bağlılığını teyit ederken "IŞİD'i destekliyorum, onları seviyorum, çünkü her gün oradalar, savaşıyorlar, kendilerini feda ediyorlar" diye ısrar etti.Paris'i kana bulayan intihar bombacılarının arkadaşları olduğunu belirten, bununla birlikte Suriye'ye hiç gitmediğini, Paris saldırılarından sadece 48 saat önce IŞİD'e biat ettiğini söyleyen Abdeslam, "Topluma tehdit oluşturmuyorum" iddiasına bulunarak, serbest bırakılması gerektiğini ima etti. 13 Kasım 2015'te restoran, bar, Bataclan konser salonu ve spor stadyumu dahil 6 noktada intihar yelekleri giymiş silahlı kişilerce düzenlenen saldırılar, 130 kişinin canını alıp yüzlercesini yaralayarak Fransa topraklarında 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen en kanlı şiddet eylemi olarak tarihe geçti. Müfettişler, Abdeslam'ın Paris'in 18. bölgesinde intihar saldırısı düzenlemeye hazırlandığı, ancak ya son anda vazgeçtiği ya da patlayıcı kemerinin arızalanması nedeniyle saldırıyı gerçekleştiremediği görüşünde. 2011 Arap isyanları döneminde Suriye'de baş gösteren protestoları fırsat olarak gören ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi amacıyla hükümet güçleriyle savaşmak üzere Suriye'ye yabancı savaşçı akışına, cihatçı örgütlenmesiyle silahlanmasına büyük destek veren yabancı liderler arasında dönemin Sosyalist Partili Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande özel bir yere sahip.Zira Batı ülkelerle bölgedeki müttefiklerinin desteği sayesinde güçlenen IŞİD'in 2014'te Irak'ın büyük kısmını ele geçirmesi, halifelik ilan edip 'Ezidi Soykırımı' gibi korkunç katliamlara imza atması üzerine örgüte Irak ve Suriye'de operasyon düzenleyen ülkeler arasına Fransa da katıldı. Bunu, cihatçıların Paris'te 7 Ocak 2015'te Muhammed peygamber karikatürleri bastığı gerekçesiyle Charlie Hebdo mizah dergisinde 11 kişiyi öldürdüğü katliam ve 13 Kasım 2015'te eşzamanlı terör saldırıları izledi. O zamandan beri Fransa, çok sayıda cihatçı terör eylemiyle uğraşmak zorunda kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20210908/kasim-2015-paris-saldirilari-davasi-hayatta-kalan-saldirgan-meslegim-isid-savasciligi-dedi-1048728894.html
https://tr.sputniknews.com/20210915/fransadaki-2015-teror-saldirilarinin-bas-suphelisi-abdeslam-saldirilari-acikca-ustlendi-1048938503.html
https://tr.sputniknews.com/20211111/hollande-paris-saldirilari-davasinda-ifade-verdi-operasyonlarin-hazirlandigini-biliyorduk--1050686583.html
https://tr.sputniknews.com/20201030/isvecli-populist-liderin-fransadaki-kafa-kesmelerle-ilgili-yorum--islamciliga-izin-veren-liberal-1043123820.html
https://tr.sputniknews.com/20201119/macrondan-musluman-liderlere-cumhuriyetci-degerler-sartini-15-gun-icinde-kabul-etmeleri-icin-1043256626.html
https://tr.sputniknews.com/20211228/fransada-imamin-cihadi-savunan-vaazlar-verdigi-cami-kapatildi-1052198816.html
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paris’teki terör saldırıları, fransa, françois hollande, suriye, irak, işid, salah abdeslam

2015 Paris saldırılarının zanlısı: Ben kimseyi öldürmedim, sorumlusu eski Cumhurbaşkanı Hollande'dır

17:56 09.02.2022 (güncellendi: 18:20 09.02.2022)
© AFP 2021 / Benoit PEYRUCQ Salah Abdeslam
Salah Abdeslam - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Benoit PEYRUCQ
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Fransa'nın başkenti Paris'i 13 Kasım 2015'te vuran cihatçı terör saldırılarıyla ilgili Eylül 2021'de başlayan davanın bugünkü duruşmasında, 'hayatta kalan tek saldırgandan', 'kendisine iftira atıldığı, kimseyi öldürmediği' açıklaması geldi. Abdeslam, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Hollande için "Bugün burada olmamızın sorumlusu odur" dedi.
Mahkemede soruları yanıtlaması öncesi söz alan Salah Abdeslam, "Bugün burada belirtmek istiyorum ki, kimseyi öldürmedim, kimseyi yaralamadım, kimseye sıyrık bile atmadım" diyerek ekledi:
"Bunu söylemek benim için önemli, çünkü davanın başlamasından beri insanlar beni karalamaya hiç ara vermedi."
32 yaşındaki Fas kökenli Fransa vatandaşı, davanın tanıkları arasında olan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande için "Bugün burada olmamızın sorumlusu odur" dedi.
Kasım 2015 Paris saldırıları davasının görüldüğü mahkeme salonu önünde görüntü alan gazeteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
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Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi
8 Eylül 2021, 15:42
Bu iddiasını, Paris terör saldırılarını "Fransa ile Batı'nın saldırganlığına karşılık verdiler. Koalisyon bombardımanlarını durdurmayı amaçlayan askeri bir tepkiydi. Eğer sivilleri öldürdüyseler, etki yaratmak içindi" diye savunarak gerekçelendiren Abdeslam, şöyle devam etti:
"Bana göre Batı dünyası, ideolojisini ve değerlerini dünyanın geri kalanına empoze ediyor. Birçok Arap ve Müslüman ülkede Batılı değerlerin İslami değerlerin önüne geçtiğini görüyoruz. Biz Müslümanlar için bu bir aşağılamadır."
Paris'te stad, konser salonu, restoran ve kafelere düzenlenen saldırıların failleri, insanlara ateş açmalarının ardından üzerlerindeki bombaları patlattı. Kendini havaya uçurmak yerine kaçmayı tercih eden tek fail olan Salah Abdeslam'ı Brüksel'deki mahkemenin ressamı böyle çizdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
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Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam, saldırıları açıkça üstlendi
15 Eylül 2021, 19:49
Eylüldeki ilk duruşmada kendisini 'IŞİD askeri' diye tanımlayan Abdeslam, bugünkü duruşmada da cihatçı örgüte bağlılığını teyit ederken "IŞİD'i destekliyorum, onları seviyorum, çünkü her gün oradalar, savaşıyorlar, kendilerini feda ediyorlar" diye ısrar etti.
Paris'i kana bulayan intihar bombacılarının arkadaşları olduğunu belirten, bununla birlikte Suriye'ye hiç gitmediğini, Paris saldırılarından sadece 48 saat önce IŞİD'e biat ettiğini söyleyen Abdeslam, "Topluma tehdit oluşturmuyorum" iddiasına bulunarak, serbest bırakılması gerektiğini ima etti.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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Hollande, Paris saldırıları davasında ifade verdi: Operasyonların hazırlandığını biliyorduk
11 Kasım 2021, 05:54
13 Kasım 2015'te restoran, bar, Bataclan konser salonu ve spor stadyumu dahil 6 noktada intihar yelekleri giymiş silahlı kişilerce düzenlenen saldırılar, 130 kişinin canını alıp yüzlercesini yaralayarak Fransa topraklarında 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen en kanlı şiddet eylemi olarak tarihe geçti.
Müfettişler, Abdeslam'ın Paris'in 18. bölgesinde intihar saldırısı düzenlemeye hazırlandığı, ancak ya son anda vazgeçtiği ya da patlayıcı kemerinin arızalanması nedeniyle saldırıyı gerçekleştiremediği görüşünde.
Fransa - Nice - saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2020
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İsveç popülist sağının liderinden Fransa'daki kafa kesmelere yorum: İslamcılığa izin veren liberal solun elleri kanlı
30 Ekim 2020, 17:04
2011 Arap isyanları döneminde Suriye'de baş gösteren protestoları fırsat olarak gören ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi amacıyla hükümet güçleriyle savaşmak üzere Suriye'ye yabancı savaşçı akışına, cihatçı örgütlenmesiyle silahlanmasına büyük destek veren yabancı liderler arasında dönemin Sosyalist Partili Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande özel bir yere sahip.
'Özgürlük, eşitlik, kardeşlik' yazısının önünde İslamcı radikalizmle mücadeleye dair ulusa sesleniş yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2020
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Macron'dan Müslüman liderlere  'Cumhuriyetçi Değerler Şartı'nı 15 gün içinde kabul etmeleri için ültimatom
19 Kasım 2020, 19:11
Zira Batı ülkelerle bölgedeki müttefiklerinin desteği sayesinde güçlenen IŞİD'in 2014'te Irak'ın büyük kısmını ele geçirmesi, halifelik ilan edip 'Ezidi Soykırımı' gibi korkunç katliamlara imza atması üzerine örgüte Irak ve Suriye'de operasyon düzenleyen ülkeler arasına Fransa da katıldı. Bunu, cihatçıların Paris'te 7 Ocak 2015'te Muhammed peygamber karikatürleri bastığı gerekçesiyle Charlie Hebdo mizah dergisinde 11 kişiyi öldürdüğü katliam ve 13 Kasım 2015'te eşzamanlı terör saldırıları izledi. O zamandan beri Fransa, çok sayıda cihatçı terör eylemiyle uğraşmak zorunda kaldı.
Fransa- Müslüman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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Fransa'da 'imamın cihadı savunan vaazlar verdiği' cami kapatıldı
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