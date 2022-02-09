https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-abd-ve-nato-rusya-ile-diyalogu-surdurmeye-hazir-1053634423.html
Beyaz Saray: ABD ve NATO, Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır
Beyaz Saray: ABD ve NATO, Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD yönetimi ve NATO'nun Rusya ile güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T01:02+0300
2022-02-09T01:02+0300
2022-02-09T01:02+0300
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nato
rusya
beyaz saray
jens stoltenberg
jake sullivan
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Horne, görüşmede Sullivan ile Stoltenberg'in Washington ve NATO'nun gerilimin azaltılmasına dönük diplomatik bir yol bulmak üzere Moskova ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını belirttiklerini ifade etti.Sözcü, görüşmede iki yetkilinin, 'Rusya'nın muhtemel saldırısına' yanıt olarak ittifakın doğu kanadını güçlendirmek de dahil olmak üzere sınırlarına yönelik tüm tehditlere karşı hazır olunduğunun da altını çizdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/abd-rusya-ile-tatbikatlarin-seffafligini-artirma-tedbirlerini-gorusmekten-memnuniyet-duyuyoruz-1053632200.html
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Beyaz Saray: ABD ve NATO, Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD yönetimi ve NATO'nun Rusya ile güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Horne, görüşmede Sullivan ile Stoltenberg'in Washington ve NATO'nun gerilimin azaltılmasına dönük diplomatik bir yol bulmak üzere Moskova ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını belirttiklerini ifade etti.
Sözcü, görüşmede iki yetkilinin, 'Rusya'nın muhtemel saldırısına' yanıt olarak ittifakın doğu kanadını güçlendirmek de dahil olmak üzere sınırlarına yönelik tüm tehditlere karşı hazır olunduğunun da altını çizdiğini kaydetti.