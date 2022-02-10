https://tr.sputniknews.com/20220210/lavrov-rusya-ve-bati-natonun-genislemesinin-durmasi-konusunda-henuz-kesisme-noktalari-bulamadi--1053703143.html

Lavrov: Rusya ve Batı, NATO'nun genişlemesinin durması konusunda henüz kesişme noktaları bulamadı

Lavrov: Rusya ve Batı, NATO'nun genişlemesinin durması konusunda henüz kesişme noktaları bulamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Batı'nın NATO'nun genişlemesinin kabul edilemez olduğu konusunda henüz kesişme noktaları bulamadığını söyledi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:10+0300

2022-02-10T14:10+0300

2022-02-10T14:10+0300

rusya

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ukrayna

nato

sergey lavrov

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Moskova'da bir araya gelen Lavrov ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Batı'dan talep ettiği güvenlik garantileri hakkında konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun genişlemesinin İstanbul ve Astana zirvelerinde tüm AGİT liderleri tarafından kabul edilen yükümlülükleri ihlal edeceği yönündeki açıklamasını anımsattı; hem Ukrayna'nın hem de Avrupa ülkelerinin ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanması için karşılıklı olarak kabul edilebilir yaklaşımlar aramayı önerdi. Lavrov şöyle devam etti: "Başta ABD ile olmak üzere, çalışmaları sürdürme konusundaki yaklaşımlarımızı anlattık. Batı'dan mazeretler değil, somut tepki almak istemediğimizi, AGİT kapsamında en üst düzeyde onaylanan ve herhangi birinin güvenliğini başkalarının güvenliğini zayıflatarak pekiştirmenin kabul edilemez olduğunu öngören yükümlülüklere Batılı meslektaşlarımız tarafından yapılan müdahalenin açıklanmasına yönelik talebimize Batı'dan somut bir tepki almaya ilgi duyduğumuzu belirttik. Burada herhangi bir kesişme noktasının oluştuğunu söyleyemem ancak bugünkü görüşmelerin İngiliz meslektaşlarımızın bu sorunun Rusya için taşıdığı önemi daha iyi anlamalarını sağlayacağını umuyorum." Mevkidaşı Truss'la Ukrayna'daki durumu detaylı olarak ele aldıklarını belirten Lavrov, "Dürüst olmak gerekirse, konuşmamızın bir dilsizle sağırın konuşması gibi olmasından hayal kırıklığına uğradım, dinliyoruz ama duymuyoruz. En detaylı açıklamalarımız boşa gitti" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/lavrov-rusya-ingiltere-iliskileri-ancak-esit-diyalog-kurulmasi-halinde-istikrara-kavusabilir-1053702315.html

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rusya, ingiltere, ukrayna, nato, sergey lavrov, liz truss