https://tr.sputniknews.com/20220211/alman-haber-ajansi-nato-romanya-bulgaristan-ve-slovakyaya-cok-uluslu-birlikler-konuslandirabilir-1053747223.html

Alman Haber Ajansı: NATO Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya çok uluslu birlikler konuşlandırabilir

Alman Haber Ajansı: NATO Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya çok uluslu birlikler konuşlandırabilir

NATO'nun Avrupa'nın doğusunda çok uluslu birlikler konuşlandırma kararı aldığını belirten Alman Haber Ajansı (DPA), birliklerin konuşlandırılacağı ülkelerin... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T15:01+0300

2022-02-11T15:01+0300

2022-02-11T15:01+0300

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ABD ve NATO, 'Rus saldırganlığı' iddialarını kullanarak Avrupa'nın doğusuna asker ve askeri teçhizat yığmaya devam ederken DPA, çok önemli bir haberi okurlarıyla paylaştı.30 NATO üyesinin bu hafta askeri yöneticiler tarafından sunulan öneriyi kabul ederek Avrupa'nın doğusuna çok uluslu birlikler konuşlandırma kararı aldığını bildiren DPA, üye ülkelerin savunma bakanlarının haftaya çarşamba yapılacak görüşmede kararını teyit etmesi ve ardından resmi açıklamanın yapılmasının beklendiğini aktardı.DPA, planın önümüzdeki ilkbaharda uygulamaya koyulabileceğini ve Romanya, Bulgaristan ve Slovakya gibi ülkelere konuşlandırma yapılabileceğini kaydetti.ABD ve Fransa'nın çok uluslu birlik için asker göndereceğini yazan DPA, "NATO çevrelerinde, askeri varlığın pekiştirilmesi, Rusya'nın tutumuna bir tepki olarak değerlendiriliyor" diye ekledi.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.

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https://tr.sputniknews.com/20220208/biden-rusyanin-ukraynayi-isgal-etmesi-durumunda-nato-karsilik-vermeye-hazir-1053582234.html

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almanya, nato, ukrayna, abd, fransa, alman haber ajansı (dpa), romanya, slovakya, bulgaristan