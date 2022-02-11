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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/alman-haber-ajansi-nato-romanya-bulgaristan-ve-slovakyaya-cok-uluslu-birlikler-konuslandirabilir-1053747223.html
Alman Haber Ajansı: NATO Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya çok uluslu birlikler konuşlandırabilir
Alman Haber Ajansı: NATO Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya çok uluslu birlikler konuşlandırabilir
NATO'nun Avrupa'nın doğusunda çok uluslu birlikler konuşlandırma kararı aldığını belirten Alman Haber Ajansı (DPA), birliklerin konuşlandırılacağı ülkelerin... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:01+0300
2022-02-11T15:01+0300
ukrayna krizi
almanya
nato
ukrayna
abd
fransa
alman haber ajansı (dpa)
romanya
slovakya
bulgaristan
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ABD ve NATO, 'Rus saldırganlığı' iddialarını kullanarak Avrupa'nın doğusuna asker ve askeri teçhizat yığmaya devam ederken DPA, çok önemli bir haberi okurlarıyla paylaştı.30 NATO üyesinin bu hafta askeri yöneticiler tarafından sunulan öneriyi kabul ederek Avrupa'nın doğusuna çok uluslu birlikler konuşlandırma kararı aldığını bildiren DPA, üye ülkelerin savunma bakanlarının haftaya çarşamba yapılacak görüşmede kararını teyit etmesi ve ardından resmi açıklamanın yapılmasının beklendiğini aktardı.DPA, planın önümüzdeki ilkbaharda uygulamaya koyulabileceğini ve Romanya, Bulgaristan ve Slovakya gibi ülkelere konuşlandırma yapılabileceğini kaydetti.ABD ve Fransa'nın çok uluslu birlik için asker göndereceğini yazan DPA, "NATO çevrelerinde, askeri varlığın pekiştirilmesi, Rusya'nın tutumuna bir tepki olarak değerlendiriliyor" diye ekledi.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220210/hollanda-nato-bunyesindeki-litvanya-askeri-birligini-350-kisiye-cikaracak-1053719327.html
https://tr.sputniknews.com/20220208/biden-rusyanin-ukraynayi-isgal-etmesi-durumunda-nato-karsilik-vermeye-hazir-1053582234.html
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almanya, nato, ukrayna, abd, fransa, alman haber ajansı (dpa), romanya, slovakya, bulgaristan

Alman Haber Ajansı: NATO Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya çok uluslu birlikler konuşlandırabilir

15:01 11.02.2022
© REUTERS / Stoyan NenovBulgaristan askeri / Bulgaristan'da NATO tatbikatı
Bulgaristan askeri / Bulgaristan'da NATO tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Stoyan Nenov
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NATO'nun Avrupa'nın doğusunda çok uluslu birlikler konuşlandırma kararı aldığını belirten Alman Haber Ajansı (DPA), birliklerin konuşlandırılacağı ülkelerin Romanya, Bulgaristan ve Slovakya olabileceğini yazdı.
ABD ve NATO, 'Rus saldırganlığı' iddialarını kullanarak Avrupa'nın doğusuna asker ve askeri teçhizat yığmaya devam ederken DPA, çok önemli bir haberi okurlarıyla paylaştı.
30 NATO üyesinin bu hafta askeri yöneticiler tarafından sunulan öneriyi kabul ederek Avrupa'nın doğusuna çok uluslu birlikler konuşlandırma kararı aldığını bildiren DPA, üye ülkelerin savunma bakanlarının haftaya çarşamba yapılacak görüşmede kararını teyit etmesi ve ardından resmi açıklamanın yapılmasının beklendiğini aktardı.
DPA, planın önümüzdeki ilkbaharda uygulamaya koyulabileceğini ve Romanya, Bulgaristan ve Slovakya gibi ülkelere konuşlandırma yapılabileceğini kaydetti.
ABD ve Fransa'nın çok uluslu birlik için asker göndereceğini yazan DPA, "NATO çevrelerinde, askeri varlığın pekiştirilmesi, Rusya'nın tutumuna bir tepki olarak değerlendiriliyor" diye ekledi.
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Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
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