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ABD Başkanı Biden'dan Rusya vatandaşlarına: Siz bizim düşmanımız değilsiniz
ABD Başkanı Biden'dan Rusya vatandaşlarına: Siz bizim düşmanımız değilsiniz
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:10+0300
2022-02-16T15:10+0300
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karikatür
joe biden
abd
rusya
ukrayna
nato
vladimir putin
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Putin’e 'yüksek düzeyli diplomasiye hazır olduğunu söylediğini' aktaran Biden, “ABD ve NATO, Rusya’ya tehdit değil. Ukrayna Rusya’yı tehdit etmiyor. ABD ve NATO’nun Ukrayna’da füzeleri yok. Oraya füze konuşlandırma planımız yok” ifadesini kullandı.ABD’nin Rus halkını hedef almadığını ve Rusya’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlamadığını kaydeden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün askeri birliklerin Ukrayna sınırı yakınındaki mevzilerden uzaklaştığını duyurduğunu anımsatan ABD lideri, “Bu iyi olur, ama henüz bunu doğrulayamıyoruz. Rus askerlerin üslerine döndüğünü henüz teyit edemiyoruz” dedi.
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karikatür , joe biden, abd, rusya, ukrayna, nato, vladimir putin

ABD Başkanı Biden'dan Rusya vatandaşlarına: Siz bizim düşmanımız değilsiniz

15:10 16.02.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Putin’e 'yüksek düzeyli diplomasiye hazır olduğunu söylediğini' aktaran Biden, ABD ve NATO, Rusya’ya tehdit değil. Ukrayna Rusya’yı tehdit etmiyor. ABD ve NATO’nun Ukrayna’da füzeleri yok. Oraya füze konuşlandırma planımız yok” ifadesini kullandı.
ABD’nin Rus halkını hedef almadığını ve Rusya’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlamadığını kaydeden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün askeri birliklerin Ukrayna sınırı yakınındaki mevzilerden uzaklaştığını duyurduğunu anımsatan ABD lideri, “Bu iyi olur, ama henüz bunu doğrulayamıyoruz. Rus askerlerin üslerine döndüğünü henüz teyit edemiyoruz” dedi.
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