https://tr.sputniknews.com/20220216/abd-baskani-bidendan-rusya-vatandaslarina-siz-bizim-dusmanimiz-degilsiniz-1053905749.html
ABD Başkanı Biden'dan Rusya vatandaşlarına: Siz bizim düşmanımız değilsiniz
ABD Başkanı Biden'dan Rusya vatandaşlarına: Siz bizim düşmanımız değilsiniz
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:10+0300
2022-02-16T15:10+0300
2022-02-16T15:10+0300
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Putin’e 'yüksek düzeyli diplomasiye hazır olduğunu söylediğini' aktaran Biden, “ABD ve NATO, Rusya’ya tehdit değil. Ukrayna Rusya’yı tehdit etmiyor. ABD ve NATO’nun Ukrayna’da füzeleri yok. Oraya füze konuşlandırma planımız yok” ifadesini kullandı.ABD’nin Rus halkını hedef almadığını ve Rusya’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlamadığını kaydeden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün askeri birliklerin Ukrayna sınırı yakınındaki mevzilerden uzaklaştığını duyurduğunu anımsatan ABD lideri, “Bu iyi olur, ama henüz bunu doğrulayamıyoruz. Rus askerlerin üslerine döndüğünü henüz teyit edemiyoruz” dedi.
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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karikatür , joe biden, abd, rusya, ukrayna, nato, vladimir putin
ABD Başkanı Biden'dan Rusya vatandaşlarına: Siz bizim düşmanımız değilsiniz
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Putin’e 'yüksek düzeyli diplomasiye hazır olduğunu söylediğini'
aktaran Biden,
“ABD ve NATO, Rusya’ya tehdit değil. Ukrayna Rusya’yı tehdit etmiyor. ABD ve NATO’nun Ukrayna’da füzeleri yok. Oraya füze konuşlandırma planımız yok” ifadesini kullandı
.
ABD’nin Rus halkını hedef almadığını ve Rusya’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlamadığını kaydeden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün askeri birliklerin Ukrayna sınırı yakınındaki mevzilerden uzaklaştığını duyurduğunu
anımsatan ABD lideri, “Bu iyi olur, ama henüz bunu doğrulayamıyoruz. Rus askerlerin üslerine döndüğünü henüz teyit edemiyoruz
” dedi.