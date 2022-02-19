https://tr.sputniknews.com/20220219/biden-donbassta-rusya-yanlilarinin-provokasyonlari-suruyor-1054015923.html

ABD Başkanı Biden: Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığına inanıyorum

ABD Başkanı Biden: Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığına inanıyorum

Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın 'önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldıracağını' ileri... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T00:58+0300

2022-02-19T00:58+0300

2022-02-19T02:04+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı. "Son günlerde, Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz" diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'yı işgal etme kararını verdiğini' ileri süren Biden, 'önümüzdeki günlerde' gerçekleşeceğini söylediği askeri saldırı için Moskova'nın 'mazeret üretmeye çalıştığını' savundu.Gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta "Şu anda Putin'in kararını verdiğini düşünüyorum. Buna inanmak için sebeplerimiz var" diyerek ABD istihbaratına işaret etti.'Rusya hala diplomasiyi seçebilir, gerginliği azaltmak için çok geç değil'Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğunu söyleyen Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.Biden bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum. Buna dair istihbaratımız güçlü" yanıtını verdi.Diplomasi seçeneğinin halen masada olup olmadığına yönelik soruya ise ABD Başkanı, "Rusya halen diplomasiyi seçebilir. Gerginliği azaltmak için halen çok geç değil" cevabı verdi.Putin'in nükleer silah kullanma gibi bir niyeti olduğunu düşünmediğini söyleyen Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e dair bir soruya da, "İşgal tehlikesi karşısında Zelenskiy'in Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusu kendi kararı" şeklinde yanıt verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220219/lugansk-ukrayna-ordusu-ateskes-ihlalini-surduruyor-1054017094.html

https://tr.sputniknews.com/20220218/zaharova-donbassta-olanlar-kievin-giristigi-bir-soykirimidir-1054012690.html

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