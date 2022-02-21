https://tr.sputniknews.com/20220221/cin-cikarma-bahaneli-cinsel-istismar-magdur-kadinlarin-vucutlarina-simgeler-cizmis-1054067550.html
'Cin çıkarma' bahaneli cinsel istismar: Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
'Cin çıkarma' bahaneli cinsel istismar: Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
Kendisini ‘Bio enerji uzmanı’ ve ‘Yaşam koçu’ olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları ‘cin çıkarma’ bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T10:22+0300
2022-02-21T10:22+0300
2022-02-21T10:22+0300
türkiye
fethiye
büyü
cinsel istismar
video
fotoğraf
hapis cezası
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Sabah gazetesinin haberine göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu Bahadır Koyuncu'nun 'nitelikli cinsel saldırı', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.Adli kontrolle serbest bulunan Koyuncu'nun eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil'in de ise 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazal Y., Dilara İ., Özlem D. ve Yağmur A. ise mağdur olarak iddianamede yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan operasyonda Bahadır Koyuncu tutuklanırken, eşi ve yardımcısı ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Binlerce lira para aldı Şirin Koyuncu'nun da eşiyle birlikte hareket ettiği vurgulanan iddianameye göre, Muğla Seydikemer'de bulunan evlerine gelen kadınlara, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek sözde dini seanslar düzenlediler. Bahadır Koyuncu bu sözde dini seanslar karşılığında mağdur kadınlardan para aldı. Belirlemelere göre Bahadır Koyuncu, mağdur Dilara İ.'den 300 lira ücret alarak birden fazla cinsel ilişkiye girdi. Hazal Y.'den para almadığı ancak cinsel saldırıda bulunduğu, Yağmur A.'dan ise 3 bin 600 lira para aldığı, Özlem D.'den ise 5 bin lira para aldığı saptandı. Evde yapılan aramalarda, dini seanslarda kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi.Görüntüleri yardımcısına depolattırdı İddianameye göre, cinsel birlikteliğe girmeye zorlanan mağdur kadınlar Koyuncu'nun talimatıyla yardımcısı Abdullah Çil tarafından Fethiye'den alınarak Bahadır Koyuncu'nun ikametine getirildi. Bahadır Koyuncu, sözde 'dini seans' sırasında cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çekmiş olduğu fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de Abdullah Çil'in telefonunda depoladı.2 bine yakın video ve fotoğraf arşivi bulunduKoyuncu'ya ait bir harddiskte yapılan incelemelerde 727 adet erkek ve kadınlara ait fotoğraf ve video bulundu. Sadece bir klasörde 833 adet çeşitli kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına rastlandı. Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerde bulundu. Bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyarak üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiği saptandı.Bahadır Koyuncu'nun dijital materyallerinden çıkan bilgilere göre; eve gelen mağdur kadınların üzerlerini çıkartmalarını sağlayarak çıplak vücutları üzerinde simge ve semboller yazdığı saptandı. Sonrasında ise cin çıkartma bahaneleri ile dini duygularını istismar etmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.'Videolar fantezi amaçlıydı'Bahadır Koyuncu ifadesinde ise, "Yaşam koçu danışmanlığı yapıyorum. Bu danışmanlık hizmeti içerisinde bio enerji sertifikası ile psikologların tedavi edemediği şahısları temas etmeden uzaktan eğitiyorum. Cinsel ilişkiye girdiğim iddiaları asılsız. Gelenlerin rızaları dahilinde fotoğraflarını çektim ama videolarını çekmedim. Arşivimde bulunan videolardaki cinsel ilişkilere ait kadınlar, para karşılığı birlikte olduğum kadınlardır. Videolar fantezi amaçlıydı" dedi.
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fethiye, büyü, cinsel istismar, video, fotoğraf, hapis cezası
'Cin çıkarma' bahaneli cinsel istismar: Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
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Kendisini ‘Bio enerji uzmanı’ ve ‘Yaşam koçu’ olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları ‘cin çıkarma’ bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü Bahadır Koyuncu, eşi ve yardımcısına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu Bahadır Koyuncu'nun 'nitelikli cinsel saldırı', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.
Adli kontrolle serbest bulunan Koyuncu'nun eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil'in de ise 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Hazal Y., Dilara İ., Özlem D. ve Yağmur A. ise mağdur olarak iddianamede yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan operasyonda Bahadır Koyuncu tutuklanırken, eşi ve yardımcısı ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
Binlerce lira para aldı
Şirin Koyuncu'nun da eşiyle birlikte hareket ettiği vurgulanan iddianameye göre, Muğla Seydikemer'de bulunan evlerine gelen kadınlara, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek sözde dini seanslar düzenlediler. Bahadır Koyuncu bu sözde dini seanslar karşılığında mağdur kadınlardan para aldı.
Belirlemelere göre Bahadır Koyuncu, mağdur Dilara İ.'den 300 lira ücret alarak birden fazla cinsel ilişkiye girdi. Hazal Y.'den para almadığı ancak cinsel saldırıda bulunduğu, Yağmur A.'dan ise 3 bin 600 lira para aldığı, Özlem D.'den ise 5 bin lira para aldığı saptandı. Evde yapılan aramalarda, dini seanslarda kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi.
Görüntüleri yardımcısına depolattırdı
İddianameye göre, cinsel birlikteliğe girmeye zorlanan mağdur kadınlar Koyuncu'nun talimatıyla yardımcısı Abdullah Çil tarafından Fethiye'den alınarak Bahadır Koyuncu'nun ikametine getirildi. Bahadır Koyuncu, sözde 'dini seans' sırasında cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çekmiş olduğu fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de Abdullah Çil'in telefonunda depoladı.
2 bine yakın video ve fotoğraf arşivi bulundu
Koyuncu'ya ait bir harddiskte yapılan incelemelerde 727 adet erkek ve kadınlara ait fotoğraf ve video bulundu. Sadece bir klasörde 833 adet çeşitli kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına rastlandı. Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerde bulundu. Bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyarak üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiği saptandı.
Bahadır Koyuncu'nun dijital materyallerinden çıkan bilgilere göre; eve gelen mağdur kadınların üzerlerini çıkartmalarını sağlayarak çıplak vücutları üzerinde simge ve semboller yazdığı saptandı. Sonrasında ise cin çıkartma bahaneleri ile dini duygularını istismar etmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.
Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız tabancalar
, pompalı tüfekler
, pala
, mınçıka
, kelepçe
ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke
, yüzük
, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
'Videolar fantezi amaçlıydı'
Bahadır Koyuncu ifadesinde ise, "Yaşam koçu danışmanlığı yapıyorum. Bu danışmanlık hizmeti içerisinde bio enerji sertifikası ile psikologların tedavi edemediği şahısları temas etmeden uzaktan eğitiyorum. Cinsel ilişkiye girdiğim iddiaları asılsız. Gelenlerin rızaları dahilinde fotoğraflarını çektim ama videolarını çekmedim. Arşivimde bulunan videolardaki cinsel ilişkilere ait kadınlar, para karşılığı birlikte olduğum kadınlardır. Videolar fantezi amaçlıydı" dedi.