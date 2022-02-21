https://tr.sputniknews.com/20220221/cin-cikarma-bahaneli-cinsel-istismar-magdur-kadinlarin-vucutlarina-simgeler-cizmis-1054067550.html

'Cin çıkarma' bahaneli cinsel istismar: Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş

'Cin çıkarma' bahaneli cinsel istismar: Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş

Kendisini ‘Bio enerji uzmanı’ ve ‘Yaşam koçu’ olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları ‘cin çıkarma’ bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T10:22+0300

2022-02-21T10:22+0300

2022-02-21T10:22+0300

türkiye

fethiye

büyü

cinsel istismar

video

fotoğraf

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049238139_17:0:719:395_1920x0_80_0_0_03f3ce397cac2cc4f7256f1209a68e03.jpg

Sabah gazetesinin haberine göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu Bahadır Koyuncu'nun 'nitelikli cinsel saldırı', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.Adli kontrolle serbest bulunan Koyuncu'nun eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil'in de ise 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazal Y., Dilara İ., Özlem D. ve Yağmur A. ise mağdur olarak iddianamede yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan operasyonda Bahadır Koyuncu tutuklanırken, eşi ve yardımcısı ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Binlerce lira para aldı Şirin Koyuncu'nun da eşiyle birlikte hareket ettiği vurgulanan iddianameye göre, Muğla Seydikemer'de bulunan evlerine gelen kadınlara, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek sözde dini seanslar düzenlediler. Bahadır Koyuncu bu sözde dini seanslar karşılığında mağdur kadınlardan para aldı. Belirlemelere göre Bahadır Koyuncu, mağdur Dilara İ.'den 300 lira ücret alarak birden fazla cinsel ilişkiye girdi. Hazal Y.'den para almadığı ancak cinsel saldırıda bulunduğu, Yağmur A.'dan ise 3 bin 600 lira para aldığı, Özlem D.'den ise 5 bin lira para aldığı saptandı. Evde yapılan aramalarda, dini seanslarda kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi.Görüntüleri yardımcısına depolattırdı İddianameye göre, cinsel birlikteliğe girmeye zorlanan mağdur kadınlar Koyuncu'nun talimatıyla yardımcısı Abdullah Çil tarafından Fethiye'den alınarak Bahadır Koyuncu'nun ikametine getirildi. Bahadır Koyuncu, sözde 'dini seans' sırasında cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çekmiş olduğu fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de Abdullah Çil'in telefonunda depoladı.2 bine yakın video ve fotoğraf arşivi bulunduKoyuncu'ya ait bir harddiskte yapılan incelemelerde 727 adet erkek ve kadınlara ait fotoğraf ve video bulundu. Sadece bir klasörde 833 adet çeşitli kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına rastlandı. Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerde bulundu. Bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyarak üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiği saptandı.Bahadır Koyuncu'nun dijital materyallerinden çıkan bilgilere göre; eve gelen mağdur kadınların üzerlerini çıkartmalarını sağlayarak çıplak vücutları üzerinde simge ve semboller yazdığı saptandı. Sonrasında ise cin çıkartma bahaneleri ile dini duygularını istismar etmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.'Videolar fantezi amaçlıydı'Bahadır Koyuncu ifadesinde ise, "Yaşam koçu danışmanlığı yapıyorum. Bu danışmanlık hizmeti içerisinde bio enerji sertifikası ile psikologların tedavi edemediği şahısları temas etmeden uzaktan eğitiyorum. Cinsel ilişkiye girdiğim iddiaları asılsız. Gelenlerin rızaları dahilinde fotoğraflarını çektim ama videolarını çekmedim. Arşivimde bulunan videolardaki cinsel ilişkilere ait kadınlar, para karşılığı birlikte olduğum kadınlardır. Videolar fantezi amaçlıydı" dedi.

türkiye

fethiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fethiye, büyü, cinsel istismar, video, fotoğraf, hapis cezası