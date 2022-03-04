Türkiye
SON DAKİKA| Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220304/fatihte-2-grup-arasinda-sopali-kavga-1054421821.html
Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga
Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga
İstanbul Fatih'te sokakta 2 grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:20+0300
2022-03-04T10:23+0300
türkiye
istanbul
fatih
kavga
saldırı
kumkapı
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054421796_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c01844f3a76af967eda55e682269588b.jpg
Fatih Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta önceki gün, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli, sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/motokurye-ile-kadin-surucu-kavga-etti-arabama-vuruyorlar-ya-polis-1054253241.html
türkiye
istanbul
kumkapı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054421796_92:0:639:410_1920x0_80_0_0_f6c0fd8c123d81edb421b423abb14f18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, fatih, kavga, saldırı, kumkapı, video

Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga

10:20 04.03.2022 (güncellendi: 10:23 04.03.2022)
© DHAFatih'te 2 grup arasında sopalı kavga
Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul Fatih'te sokakta 2 grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta önceki gün, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yumruklu, tekmeli, sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.
Antalya'da kendisine yol vermediği için yanına gittiği kadın sürücü tarafından saldırıya uğrayan motokurye, karşılık vermeye başlayınca tartışma kavgaya dönüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
TÜRKİYE
Motokurye ile kadın sürücü kavga etti
25 Şubat, 23:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала