https://tr.sputniknews.com/20220304/fatihte-2-grup-arasinda-sopali-kavga-1054421821.html
Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga
Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga
İstanbul Fatih'te sokakta 2 grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:20+0300
2022-03-04T10:20+0300
2022-03-04T10:23+0300
türkiye
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fatih
kavga
saldırı
kumkapı
video
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Fatih Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta önceki gün, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli, sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/motokurye-ile-kadin-surucu-kavga-etti-arabama-vuruyorlar-ya-polis-1054253241.html
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istanbul, fatih, kavga, saldırı, kumkapı, video
Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga
10:20 04.03.2022 (güncellendi: 10:23 04.03.2022) Abone ol
İstanbul Fatih'te sokakta 2 grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta önceki gün, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yumruklu, tekmeli, sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.