https://tr.sputniknews.com/20220304/fatihte-2-grup-arasinda-sopali-kavga-1054421821.html

Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga

Fatih'te 2 grup arasında sopalı kavga

İstanbul Fatih'te sokakta 2 grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

fatih

kavga

saldırı

kumkapı

video

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Fatih Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta önceki gün, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli, sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.

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istanbul, fatih, kavga, saldırı, kumkapı, video