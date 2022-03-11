https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-kar-yagisi-gece-saatlerinde-etkisini-artirdi-1054628615.html
İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı
İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı
Günlerdir İstanbul’da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini arttırdı. Tipi... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T07:08+0300
2022-03-11T07:08+0300
2022-03-11T07:08+0300
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Megakent’te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun belirli kesimlerinde etkili oldu. Zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı kameralara yansıdı.Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında da Okmeydanı istikametine seyir eden araçların kar yağışı nedeniyle zorlandığı görüldü. Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayıp gün içerisinde de şiddetini arttıracağı öğrenildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.
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İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı
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Günlerdir İstanbul’da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini arttırdı. Tipi nedeniyle TEM Otoyolunda seyir eden araçlar sorun yaşarken Taksim Meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu.
Megakent’te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun belirli kesimlerinde etkili oldu. Zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı kameralara yansıdı.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında da Okmeydanı istikametine seyir eden araçların kar yağışı nedeniyle zorlandığı görüldü. Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayıp gün içerisinde de şiddetini arttıracağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.