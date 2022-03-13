CANLI | Aşırı milliyetçiler Volnovaha'da hastaneyi hedef aldı: En az 6 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarına devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol’den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırılması geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini duyurdu.
Bu gelişmelerin yanı sıra, aşırı milliyetçiler sabahın erken saatlerinde Donbass'a bağlı Volnovakha kentinde bir hastaneyi hedef aldı. Sivillerin bulunduğu hastaneye gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, saldırıda İngiltere yapımı NLAW füzelerinin kullanıldığı tespit edildi.
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: