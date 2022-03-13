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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220313/canli--asiri-milliyetciler-volnovakhada-hastaneyi-hedef-aldi-en-az-6-sivil-yarali--1054676353.html
CANLI | Aşırı milliyetçiler Volnovaha'da hastaneyi hedef aldı: En az 6 sivil hayatını kaybetti
CANLI | Aşırı milliyetçiler Volnovaha'da hastaneyi hedef aldı: En az 6 sivil hayatını kaybetti
Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyon 18. gününde devam ediyor. Ukraynalı aşırı miliyetçiler Volnovakha kentinde bir hastaneyi hedef aldı. Saldırıda... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-13T08:08+0300
ukrayna krizi
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Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Aşırı milliyetçiler Volnovaha'da hastaneyi hedef aldı: En az 6 sivil hayatını kaybetti

06:37 13.03.2022 (güncellendi: 08:08 13.03.2022)
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Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyon 18. gününde devam ediyor. Ukraynalı aşırı miliyetçiler Volnovakha kentinde bir hastaneyi hedef aldı. Saldırıda en az 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarına devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol’den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırılması geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini duyurdu.
Bu gelişmelerin yanı sıra, aşırı milliyetçiler sabahın erken saatlerinde Donbass'a bağlı Volnovakha kentinde bir hastaneyi hedef aldı. Sivillerin bulunduğu hastaneye gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, saldırıda İngiltere yapımı NLAW füzelerinin kullanıldığı tespit edildi.
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:56 13.03.2022
NTI uzmanı Bederov: Milyonlarca Rus kullanıcının Instagram ve Facebook hesaplarındaki veri güvenliği risk altında
NTI uzmanı Igor Bederov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Rus Facebook ve Instagram kullanıcılarının veri güvenliğinin risk altında olabileceğini söyledi.
Bederov, "On yıllardır bize kullanıcılarının güvenliğine ve çıkarlarına bağlı olduklarını, siyasetin dışında olduklarını beyan eden şirketler, siyasi nedenlerle Rus kullanıcılarla işbirliğini durduruyor" dedi.
"Artık Rusya da dahil olmak üzere dünyada hiç kimsenin bu şirketlere güvenmek için herhangi bir nedeni yok" diyen Rus uzman, "Ne Meta ne Avast ne de Apple'a artık güven kalmadı. Kullanıcılar artık bu kaynaklarda kalan gizli verileri konusunda güvenlikten emin olamazlar" ifadelerini kullandı.
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