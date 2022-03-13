CANLI | Aşırı milliyetçiler Volnovaha'da hastaneyi hedef aldı: En az 6 sivil hayatını kaybetti

NTI uzmanı Bederov: Milyonlarca Rus kullanıcının Instagram ve Facebook hesaplarındaki veri güvenliği risk altında

NTI uzmanı Igor Bederov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Rus Facebook ve Instagram kullanıcılarının veri güvenliğinin risk altında olabileceğini söyledi.

Bederov, "On yıllardır bize kullanıcılarının güvenliğine ve çıkarlarına bağlı olduklarını, siyasetin dışında olduklarını beyan eden şirketler, siyasi nedenlerle Rus kullanıcılarla işbirliğini durduruyor" dedi.

"Artık Rusya da dahil olmak üzere dünyada hiç kimsenin bu şirketlere güvenmek için herhangi bir nedeni yok" diyen Rus uzman, "Ne Meta ne Avast ne de Apple'a artık güven kalmadı. Kullanıcılar artık bu kaynaklarda kalan gizli verileri konusunda güvenlikten emin olamazlar" ifadelerini kullandı.