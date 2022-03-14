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https://tr.sputniknews.com/20220314/abd-gurcistanda-gazetecilik-alaninda-akademisyen-yetistirilmesi-icin-kaynak-saglayacak--1054710356.html
ABD, Gürcistan'da gazetecilik alanında akademisyen yetiştirilmesi için kaynak sağlayacak
ABD, Gürcistan'da gazetecilik alanında akademisyen yetiştirilmesi için kaynak sağlayacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan üniversitelerinde gazetecilik alanında ders verecek öğretim üyeleri yetiştirilmesi için 250 bin dolarlık bir kaynak... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T17:59+0300
2022-03-14T17:59+0300
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büyükelçilik
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ABD'nin Gürcistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gürcistan'daki medya eğitim programının amacı, medya alanında eğitim veren kişilerin mesleki gelişiminin desteklenmesi, Gürcistan üniversitelerinde ABD'deki ileri gazetecilik eğitim metotları yardımıyla gazetecilik programlarının güçlendirilmesi ve Gürcistan ve ABD'deki gazetecilik bölümleri arasında bağlantılar ve işbirliği kurulmasıdır" ifadeleri yer aldı.Programa katılacak Gürcistan vatandaşlarının ABD'ye gezilere götürülmesinin ve ABD'li iletişim uzmanlarının Gürcistan'da eğitim vermesinin öngörüldüğünü belirten bakanlık, 10 Gürcü öğretim görevlisine iki haftalık yoğun eğitim kursları düzenlemeleri için 249 bin 900 dolar kaynak temin edileceğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-disisleri-bm-genel-merkezinin-ev-sahipligini-yapan-abd-konumunu-giderek-kotuye-kullaniyor-1054689390.html
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abd, gürcistan, büyükelçi, büyükelçilik, dolar, kaynak, gazeteci, gazeteciler, gazetecilik

ABD, Gürcistan'da gazetecilik alanında akademisyen yetiştirilmesi için kaynak sağlayacak

17:59 14.03.2022
© AAGürcistan ve ABD, savunma alanında işbirliği konusunda anlaştı
Gürcistan ve ABD, savunma alanında işbirliği konusunda anlaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan üniversitelerinde gazetecilik alanında ders verecek öğretim üyeleri yetiştirilmesi için 250 bin dolarlık bir kaynak aktarılacağını açıkladı.
ABD'nin Gürcistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gürcistan'daki medya eğitim programının amacı, medya alanında eğitim veren kişilerin mesleki gelişiminin desteklenmesi, Gürcistan üniversitelerinde ABD'deki ileri gazetecilik eğitim metotları yardımıyla gazetecilik programlarının güçlendirilmesi ve Gürcistan ve ABD'deki gazetecilik bölümleri arasında bağlantılar ve işbirliği kurulmasıdır" ifadeleri yer aldı.

Programa katılacak Gürcistan vatandaşlarının ABD'ye gezilere götürülmesinin ve ABD'li iletişim uzmanlarının Gürcistan'da eğitim vermesinin öngörüldüğünü belirten bakanlık, 10 Gürcü öğretim görevlisine iki haftalık yoğun eğitim kursları düzenlemeleri için 249 bin 900 dolar kaynak temin edileceğini bildirdi.
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