https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-ve-nato-guclerinin-temasi-duzeltilmesi-zor-sonuclar-dogurur-1054977575.html

Kremlin: Rusya ve NATO güçlerinin teması, düzeltilmesi zor sonuçlar doğurur

Kremlin: Rusya ve NATO güçlerinin teması, düzeltilmesi zor sonuçlar doğurur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güçlerinin NATO güçleri ile sahada herhangi bir biçimde temas etmesinin düzeltilmesi zor sonuçlara yol açabileceği... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T12:57+0300

2022-03-23T12:57+0300

2022-03-23T13:37+0300

kremlin

ukrayna krizi

dmitriy peskov

ukrayna

rusya

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Rus güçlerinin NATO güçleri ile sahada herhangi bir biçimde temas etmesi olasılığında ilişkin, "Bu çok pervasız ve son derece tehlikeli bir karar olurdu. Ukrayna'da özel askeri harekat yürütülüyor ve askerlerimizin NATO askerleriyle çatışması, onarılması zor sonuçlara yol açar" dedi.'Kiev'in iddialarını reddediyoruz, Rus askerler sivil hedeflere ateş açmıyor' Kiev'in Ukrayna vatandaşlarının Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiği yönündeki iddialarını reddeden Peskov, "Ukrayna Başsavcılığı'na inanmıyoruz. Rus askerler, sivil hedeflere bombardıman düzenlemiyor ve ateş açmıyor. Aksine Rus askerleri sivillere yardım ediyor. Kentlerden giderek daha fazla görgü tanığı çıkıyor ve oralarda canlı kalkan olarak alıkonulduklarını, aşırı milliyetçi taburların ateş açtığını anlatıyor" ifadelerini kullandı.'Harekat planlara ve görevlere tamamen uygun biçimde ilerliyor' Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekatta verilen kayıplara ilişkin bilgileri uygun gördüğünde kamuoyuyla tekrar paylaşacağını kaydeden Peskov, harekatın gidişatı hakkında şunları söyledi:'Yalan haberlere hapis cezasını öngören yasa, en sert enformasyon savaşının oluşturduğu duruma tamamen uygun'Rus ordusunun faaliyetleri hakkındaki yalan haberlere hapis cezası verilmesini öngören yasa hakkında konuşan Peskov, "Bunu hiçbir şekilde yorumlayamam. Yasanın hükümleri var, oldukça sert bir yasa. Fakat diğer taraftan ülkemize karşı açılan toplu enformasyon savaşının, en sert enformasyon savaşının oluşturduğu duruma tamamen uygun. Bu yasanın hükümleri uygulanmalı" vurgusu yaptı.'Polonya Rus diplomatları sınır dışı ederse karşılık vereceğiz'Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi için Polonya Dışişleri Bakanlığı'na liste göndermesinin anımsatılması üzerine Peskov, "Basında çıkan haberleri gördük ve duyduk. Eğer bu haberler doğruysa, bu durum ikili ilişkilerimizin tüm alanlarında serbest düşüşün devamıdır. Bu tür eylemler, yanıtsız kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.'ABD, G20'de Rusya konusunda baskı yapıyor ancak bazı ülkeler bağımsız duruşunu koruyor'Basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin Rusya'yı G20'den çıkarmak için bir hamle düşündükleri iddiası oldu.Peskov, "ABD, ülkemize karşı çok taraflı mücadele konusunda tüm ülkelere aleni ve diplomasiden uzak bir baskı uyguluyor. Bunu herkes iyi biliyor. G20'ye gelirsek, bu çok taraflı bir format. ABD'lilerin farklı ülkelere baskıya devam edeceği anlaşılıyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla, her şeye rağmen bir dizi ülke kendi bağımsız, egemen bakış açısına bağlı kalmayı tercih ediyor" dedi.'Putin'in bu yılki uluslararası zirvelere katılım ihtimalini yeniden ele almamız gerekecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl yapılacak bazı zirvelere katılıp katılmayacağını konuşmak için henüz erken olduğunu da belirten Peskov, "Küresel meselelerdeki durum, dramatik ve kökten bir şekilde değişti. Bu nedenle elbette bu konuların (zirvelere katılımın) yeniden ele alınması gerekecek" yorumunu yaptı.

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rusya