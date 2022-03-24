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Çin'den ABD'ye 'yapay ada' yanıtı: Kendi topraklarımızda tesis inşa etmek hakkımız
Çin'den ABD'ye 'yapay ada' yanıtı: Kendi topraklarımızda tesis inşa etmek hakkımız
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ABD'nin Pekin'in ihtilaflı sularda yapay adaları askeri üsse çevirdiği iddiasına yanıt vererek, "Çin'in kendi... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T09:57+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ABD'nin, Çin'in Pasifik'te inşa ettiği bir dizi yapay adadan en az üçünü askeri üsse dönüştürdüğü suçlamasına yanıt verdi.Vang, düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in kendi topraklarında lazım olan ulusal savunma tesislerini kurması, egemen bir ülke olarak hakkıdır, uluslararası hukuka uygundur ve buna da sitem edilemez" ifadelerini kullandı.Washington yönetiminin bölgedeki askeri faaliyetleriyle 'ortalığı karıştırmayı ve provokasyon amaçladığı' vurgusunu yapan Vang, "Bu, kıyı ülkelerinin egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor ve Güney Çin Denizi'ndeki düzen ve seyruesefer güvenliğine zarar veriyor" diye konuştu.Daha önce ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral John C. Aquilino, Çin'in adaları gemisavar ve uçaksavar füze sistemleri, lazer ve sinyal bozucu ekipmanları ve savaş uçakları konuşlandırdığını öne sürmüştü.AP'ye mülakat veren Aquilino, "Son 20 yılda Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığınağına tanık olduğumuzu düşünüyorum" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220321/abdden-sincan-bolgesinde-baskilayici-eylemlere-karisma-gerekcesiyle-cin-yetkililere-yaptirim-1054932472.html
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Çin'den ABD'ye 'yapay ada' yanıtı: Kendi topraklarımızda tesis inşa etmek hakkımız
09:57 24.03.2022 (güncellendi: 10:02 24.03.2022) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ABD'nin Pekin'in ihtilaflı sularda yapay adaları askeri üsse çevirdiği iddiasına yanıt vererek, "Çin'in kendi topraklarında lazım olan ulusal savunma tesislerini kurması, egemen bir ülke olarak hakkıdır" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ABD'nin, Çin'in Pasifik'te inşa ettiği bir dizi yapay adadan en az üçünü askeri üsse dönüştürdüğü suçlamasına yanıt verdi.
Vang, düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in kendi topraklarında lazım olan ulusal savunma tesislerini kurması, egemen bir ülke olarak hakkıdır, uluslararası hukuka uygundur ve buna da sitem edilemez" ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin bölgedeki askeri faaliyetleriyle 'ortalığı karıştırmayı ve provokasyon amaçladığı' vurgusunu yapan Vang, "Bu, kıyı ülkelerinin egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor ve Güney Çin Denizi'ndeki düzen ve seyruesefer güvenliğine zarar veriyor" diye konuştu.
Daha önce ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral John C. Aquilino, Çin'in adaları gemisavar ve uçaksavar füze sistemleri, lazer ve sinyal bozucu ekipmanları ve savaş uçakları konuşlandırdığını öne sürmüştü.
AP'ye mülakat veren Aquilino, "Son 20 yılda Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığınağına tanık olduğumuzu düşünüyorum" demişti.