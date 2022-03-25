https://tr.sputniknews.com/20220325/israil-abd-bae-bahreyn-ve-fasla-besli-konferans-duzenleyecek-1055048403.html
İsrail ABD, BAE, Bahreyn ve Fas'la beşli konferans düzenleyecek
İsrail ABD, BAE, Bahreyn ve Fas'la beşli konferans düzenleyecek
Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'le ilişkileri normalleştiren Arap ülkeleri ile ABD'den mevkidaşlarını gelecek hafta tarihi nitelikte bir konferansta... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T15:55+0300
2022-03-25T15:55+0300
2022-03-25T16:24+0300
dünya
ortadoğu
israil
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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sudan
mısır
ürdün
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Mısır ve Ürdün tarafından tanınan İsrail'in önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları (İbrahim Anlaşmaları) imzalaması ve ardından buna Sudan ve Fas'ı da eklemesi süreci, ABD Başkanı Joe Biden döneminde yeni bir fasla giriyor. Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'in gelecek hafta tarihi nitelikte beşli bir bölgesel konferansa evsahipliği yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre İsrail, ABD, BAE, Bahreyn ve Fas dışişleri bakanları pazar ve pazartesi günleri İsrail'de bir dizi diplomatik görüşme yürütecek. Tarihi zirvede ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da hazır bulunacak. Trump'ın İran karşıtı cephe oluşturma faaliyetleri çerçevesinde arabuluculuğunu yaptığı İbrahim Anlaşmalarını Ağustos 2020'de Beyaz Saray'da imzalayan İsrail, BAE ve Bahreyn ilişkileri normalleştirmişti. Washington'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki hak iddiasını tanıması karşılığı Fas da Aralık 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme yoluna gitti. Mısır, BAE ve İsrail liderlerinden Şarm el Şeyh zirvesiİsrail'deki 5'li konferans öncesi Mısır, BAE ve İsrail liderleri Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentinde toplanarak Rusya-Ukrayna çatışmalarının ekonomik etkisi ve İran'ın nükleer anlaşma müzakerelerinin akıbeti ve bölgesel nüfuzu meselelerini ele aldı.İsrail ile Fas askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzaladıBugün de İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail'den Fas'a askeri heyet düzeyinde ilk ziyaretin düzenlendiğini ve İsrail ile Fas arasında askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzaladığını duyurdu. Ortak eylem planı imzalamak için ortak askeri komisyonun toplanmasının da bu kapsamda olduğunu kaydetti.
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ortadoğu, israil, abd, birleşik arap emirlikleri (bae), bahreyn, fas, sudan, mısır, ürdün
İsrail ABD, BAE, Bahreyn ve Fas'la beşli konferans düzenleyecek
15:55 25.03.2022 (güncellendi: 16:24 25.03.2022)
Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'le ilişkileri normalleştiren Arap ülkeleri ile ABD'den mevkidaşlarını gelecek hafta tarihi nitelikte bir konferansta ağırlayacağını duyurdu.
Mısır ve Ürdün tarafından tanınan İsrail'in önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları (İbrahim Anlaşmaları) imzalaması ve ardından buna Sudan ve Fas'ı da eklemesi süreci, ABD Başkanı Joe Biden döneminde yeni bir fasla giriyor. Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'in gelecek hafta tarihi nitelikte beşli bir bölgesel konferansa evsahipliği yapacağını duyurdu.
Açıklamaya göre İsrail, ABD, BAE, Bahreyn ve Fas dışişleri bakanları pazar ve pazartesi günleri İsrail'de bir dizi diplomatik görüşme yürütecek. Tarihi zirvede ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da hazır bulunacak.
Trump'ın İran karşıtı cephe oluşturma faaliyetleri çerçevesinde arabuluculuğunu yaptığı İbrahim Anlaşmalarını Ağustos 2020'de Beyaz Saray'da imzalayan İsrail, BAE ve Bahreyn ilişkileri normalleştirmişti. Washington'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki hak iddiasını tanıması karşılığı Fas da Aralık 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme yoluna gitti.
Mısır, BAE ve İsrail liderlerinden Şarm el Şeyh zirvesi
İsrail'deki 5'li konferans öncesi Mısır, BAE ve İsrail liderleri Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentinde toplanarak Rusya-Ukrayna çatışmalarının ekonomik etkisi ve İran'ın nükleer anlaşma müzakerelerinin akıbeti ve bölgesel nüfuzu meselelerini ele aldı.
İsrail ile Fas askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzaladı
Bugün de İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail'den Fas'a askeri heyet düzeyinde ilk ziyaretin düzenlendiğini ve İsrail ile Fas arasında askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzaladığını duyurdu. Ortak eylem planı imzalamak için ortak askeri komisyonun toplanmasının da bu kapsamda olduğunu kaydetti.