https://tr.sputniknews.com/20220325/turkiyenin-tarafsizlik-politikasi-atlantik-ittifaki-icinde-rahatsizlik-yaratiyor-1055038504.html

‘Türkiye’nin tarafsızlık politikası Atlantik ittifakı içinde rahatsızlık yaratıyor’

‘Türkiye’nin tarafsızlık politikası Atlantik ittifakı içinde rahatsızlık yaratıyor’

Son dönemde gündemde olan ‘Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya vermesi’ önerisini değerlendiren uzmanlar ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna krizindeki tarafsızlık... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T11:51+0300

2022-03-25T11:51+0300

2022-03-25T11:51+0300

görüş

abd

nato

türkiye

ukrayna

rusya

s-400

f-35

ukrayna krizi

fahrettin altun

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Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizde tarafsızlık ve arabuluculuk rolünü başarıyla yürütürken ABD ve NATO’dan Türkiye’nin taraf olması ve yaptırımlara katılması yönünde baskılar geliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart’ta Türkiye’de yaptığı açıklamada, “Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?” sorusuna “Evet, bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz. Bu konuyu Sayın Çavuşoğlu'na da ilettim. Türkiye burada kilit bir rol oynuyor” yanıtını vermişti.Geçtiğimiz günlerde ise Reuters ABD’nin gayri resmi olarak Türkiye’ye Rusya’dan satın aldıkları S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermesini önerdiğini öne sürdü. Bu iddia taraflarca doğrulanmadı. Amerikan Wall Street Journal’da 18 Mart’ta çıkan bir makalede ise 'Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna’ya göndererek atacağı adımın Ukrayna’nın acil ihtiyacını gidereceği; ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye’ye satılmasının ve Türkiye’nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı' ifade edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu makaleye ilişkin yazdığı cevapta, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye’nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti. ABD’nin Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemlerini satmadığını vurgulayan Altun, “Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı’nın Patriot tedariğine ilişkin verdiği hiçbir ‘gayri resmi taahhüdü’ ciddiye almamaktadır. Türkiye'nin siyasi nedenlerle F-35 programından hukuka aykırı olarak çıkarılması, Türkiye’nin kendisine ödül gibi sunulan ‘programa tekrar alınma’ fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.‘Bu yaptırımlarla kaybedeceğimiz çok şey olur kazanacağımız hiçbir şey olmaz’Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD ve NATO’nun baskılarına rağmen Türkiye’nin bu yaptırımlara katılmaması gerektiğini ifade ederek, “Çünkü bu yaptırımlarla kaybedeceğimiz çok şey olur kazanacağımız hiçbir şey olmaz. Rusya’ya bu denli yaptırım uygulayarak geliştirilen bu politikasının amaca hizmet edip etmediği şüphelidir. Dolayısıyla zaten onlar için de uygun politika değildir, Türkiye için böyle bir şey mümkün değildir” dedi. Ünal, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede şunları ekledi:‘ABD’liler Türkiye'nin karşısına öneri adı altında çeşitli baskı araçlarıyla çıkıyorlar’ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Koordinatörü Dr. Barış Hasan da “Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcından bu yana aslında Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olarak aktif tarafsızlık politikasını başarıyla uyguladığının altını çizmemiz lazım” vurgusu yaparak şunları söyledi:‘Türkiye, Avrupa-Atlantik ekseniyle Asya-Pasifik ekseni arasındaki kırılmayı görüyor’Dr. Barış Hasan, Türkiye’nin neden S-400’leri Ukrayna’ya verme teklifini kabul edemeyeceğini ise şöyle anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20220324/altundan-turkiye-s-400leri-ukraynaya-gondersin-teklifine-yanit-hicbir-sekilde-gercekci-degil-1055003457.html

https://tr.sputniknews.com/20220324/turk-halkinin-natoya-guvensizligi-8-ayda-yuzde-125-artisla-yuzde-908e-ulasti-1055008944.html

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abd, nato, türkiye, ukrayna, rusya, s-400, f-35, ukrayna krizi, fahrettin altun, jens stoltenberg, hasan ünal, barış hasan, turan salcı