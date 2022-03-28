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https://tr.sputniknews.com/20220328/necefte-6li-zirve-abd-israil-misir-fas-bae-ve-bahreyn-disisleri-bakanlari-bulustu-1055097839.html
Necef'te 6'lı zirve: ABD, İsrail, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları buluştu
Necef'te 6'lı zirve: ABD, İsrail, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları buluştu
İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi kapsamında ikili... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T11:24+0300
2022-03-28T11:24+0300
dünya
israil
ortadoğu
bakan
dışişleri bakanı
görüşme
necef
bae
mısır
fas
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen zirveye, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra mevkidaşları ABD'den Antony Blinken, Mısır'dan Samih Şukri, BAE'den Abdullah bin Zayid, Fas'tan Nasır Burita ve Bahreyn'den Abdullatif bin Raşid el-Zayani katılıyor.Zirve kapsamında dün İsrail'e gelen konuk bakanlarla akşam yemeğinde buluşan Lapid, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmelere başladı. Lapid, ilk olarak Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.İkili görüşmelerin tamamlanmasının ardından 6 bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Zirve kapsamındaki görüşmelerde İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konunun ele alınacağı belirtilmişti.BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220321/israil-basbakani-zelenskiyin-ukraynada-yasananlari-holokosta-benzetmesini-reddetti-1054925310.html
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israil, ortadoğu, bakan, dışişleri bakanı, görüşme, necef, bae, mısır, fas, bahreyn

Necef'te 6'lı zirve: ABD, İsrail, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları buluştu

11:24 28.03.2022
© AP PhotoAnthony Blinken - Yair Lapid
Anthony Blinken - Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AP Photo
İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen zirveye, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra mevkidaşları ABD'den Antony Blinken, Mısır'dan Samih Şukri, BAE'den Abdullah bin Zayid, Fas'tan Nasır Burita ve Bahreyn'den Abdullatif bin Raşid el-Zayani katılıyor.
Zirve kapsamında dün İsrail'e gelen konuk bakanlarla akşam yemeğinde buluşan Lapid, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmelere başladı. Lapid, ilk olarak Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.
İkili görüşmelerin tamamlanmasının ardından 6 bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Zirve kapsamındaki görüşmelerde İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konunun ele alınacağı belirtilmişti.
BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
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