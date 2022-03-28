https://tr.sputniknews.com/20220328/necefte-6li-zirve-abd-israil-misir-fas-bae-ve-bahreyn-disisleri-bakanlari-bulustu-1055097839.html

Necef'te 6'lı zirve: ABD, İsrail, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları buluştu

Necef'te 6'lı zirve: ABD, İsrail, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları buluştu

İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi kapsamında ikili... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T11:24+0300

2022-03-28T11:24+0300

2022-03-28T11:24+0300

dünya

israil

ortadoğu

bakan

dışişleri bakanı

görüşme

necef

bae

mısır

fas

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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen zirveye, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra mevkidaşları ABD'den Antony Blinken, Mısır'dan Samih Şukri, BAE'den Abdullah bin Zayid, Fas'tan Nasır Burita ve Bahreyn'den Abdullatif bin Raşid el-Zayani katılıyor.Zirve kapsamında dün İsrail'e gelen konuk bakanlarla akşam yemeğinde buluşan Lapid, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmelere başladı. Lapid, ilk olarak Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.İkili görüşmelerin tamamlanmasının ardından 6 bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Zirve kapsamındaki görüşmelerde İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konunun ele alınacağı belirtilmişti.BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220321/israil-basbakani-zelenskiyin-ukraynada-yasananlari-holokosta-benzetmesini-reddetti-1054925310.html

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