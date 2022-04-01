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AB liderleriyle görüşen Çin lideri Şi: Çin ve Avrupa, değişen dünyada istikrarı tesis etmeli
AB liderleriyle görüşen Çin lideri Şi: Çin ve Avrupa, değişen dünyada istikrarı tesis etmeli
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB liderleriyle yaptığı görüşmede değişen küresel konjonktürde istikrarı birlikte tesis etmeleri gerektiğini söyledi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T15:23+0300
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dünya
ursula von der leyen
çin
charles michel
şi cinping
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.CCTV'nin aktardığına göre Şi, görüşmede Pekin ve Brüksel'in, değişen küresel durumda istikrarı birlikte sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.Çin ve AB'nin ikili ilişkiler ve dünya barışı hakkındaki önemli konularda daha fazla iletişim kurması gerektiğini belirten Şi, "AB'nin Çin'e dönük bağımsız bir görüş benimsemesini umut ediyorum" dedi.Bu hafta Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söylemişti.Dün ise Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve kapsamının genişletilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/euro-bolgesinde-enflasyon-tum-zamanlarin-rekor-seviyesinde-yuzde-75-1055231259.html
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ursula von der leyen, çin, charles michel, şi cinping, avrupa birliği

AB liderleriyle görüşen Çin lideri Şi: Çin ve Avrupa, değişen dünyada istikrarı tesis etmeli

15:23 01.04.2022 (güncellendi: 15:41 01.04.2022)
© REUTERS / Jason LeeŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Jason Lee
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB liderleriyle yaptığı görüşmede değişen küresel konjonktürde istikrarı birlikte tesis etmeleri gerektiğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.
CCTV'nin aktardığına göre Şi, görüşmede Pekin ve Brüksel'in, değişen küresel durumda istikrarı birlikte sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.
Çin ve AB'nin ikili ilişkiler ve dünya barışı hakkındaki önemli konularda daha fazla iletişim kurması gerektiğini belirten Şi, "AB'nin Çin'e dönük bağımsız bir görüş benimsemesini umut ediyorum" dedi.
Bu hafta Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söylemişti.
Dün ise Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve kapsamının genişletilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.
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