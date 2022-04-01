https://tr.sputniknews.com/20220401/cin-lideri-si-cin-ve-avrupa-degisen-dunyada-istikrari-tesis-etmeli-1055238588.html

AB liderleriyle görüşen Çin lideri Şi: Çin ve Avrupa, değişen dünyada istikrarı tesis etmeli

AB liderleriyle görüşen Çin lideri Şi: Çin ve Avrupa, değişen dünyada istikrarı tesis etmeli

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB liderleriyle yaptığı görüşmede değişen küresel konjonktürde istikrarı birlikte tesis etmeleri gerektiğini söyledi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T15:23+0300

2022-04-01T15:23+0300

2022-04-01T15:41+0300

dünya

ursula von der leyen

çin

charles michel

şi cinping

avrupa birliği

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.CCTV'nin aktardığına göre Şi, görüşmede Pekin ve Brüksel'in, değişen küresel durumda istikrarı birlikte sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.Çin ve AB'nin ikili ilişkiler ve dünya barışı hakkındaki önemli konularda daha fazla iletişim kurması gerektiğini belirten Şi, "AB'nin Çin'e dönük bağımsız bir görüş benimsemesini umut ediyorum" dedi.Bu hafta Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söylemişti.Dün ise Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve kapsamının genişletilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220401/euro-bolgesinde-enflasyon-tum-zamanlarin-rekor-seviyesinde-yuzde-75-1055231259.html

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ursula von der leyen, çin, charles michel, şi cinping, avrupa birliği