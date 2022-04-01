https://tr.sputniknews.com/20220401/sirbistan-lideri-vucicden-pazar-gunku-secim-oncesi-buzdolabindan-cikan-adam-sovu-1055243251.html

Sırbistan lideri Vucic'den pazar günkü seçim öncesi 'buzdolabından çıkan adam' şovu

Sırbistan lideri Vucic'den pazar günkü seçim öncesi 'buzdolabından çıkan adam' şovu

Sırbistan Devlet Başkanı, halkta yarattığı 'her an her yerde karşımızda' bezginliğine tam oturan "Buzdolabından çıkabilir" deyimini hayata geçirdi. Vucic... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:31+0300

2022-04-01T17:31+0300

2022-04-01T17:36+0300

dünya

sırbistan

aleksandar vucic

buzdolabı

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Sırbistan'da 2012-14 arası başbakan yardımcılığı, 2014-17 arası başbakanlık yapıp 2017'den beri devlet başkanı olan Aleksandar Vucic, pazar günkü seçimler öncesi, kendisine 10 yıldır mütemadiyen maruz kalma yorgunluğundaki halkı güldürme çabasına girdi. Çareyi kendi kendisiyle dalga geçmekte arayan Vucic, Sırpçada her an her yerde hazır ve nazır kişiler için kullanılan "Buzdolabından çıkabilir" deyimini birebir hayata geçirdi.İlkin geçen ayın ortasında yayımladığı reklam spotunda genç bir çiftin gece evde TV izlediği sırada buzdolabından çıkıveren Sırbistan Cumhurbaşkanı, dün de hükümet yanlısı Pink TV'deki yayın sırasında sürpriz yaptı. Vucic, sunucunun kapısını açtığı buzdolabından elindeki kornişon turşusu kavanozunu çevirerek çıkmak suretiyle programa katıldı. Stüdyodaki sunucuların ve kalabalığın alkışlarının ardından "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" mesajını veren şarkının hep bir ağızdan söylenmesini müteakip Sırbistan lideri, ortadaki tartışma masasında yerini aldı. Bu şov daha önce reklam spotu olarak yapıldı. Genç çift TV izlerken, erkeğin "Kahretsin, gene Vucic çıktı" demesinin ardından hamile kadın bir şey almak için mutfağa gitti, tam o sırada Sırbistan lideri buzdolabından çıkıverdi. Kadının erkeğe hayretle "Gerçekten buzdolabından mı çıktı" diye sorması üzerine Vucic, kendisinden bıkmaya haklarının olmadığını ima eden şu nutku attı:"Sırbistan'ın tüm yurttaşlarına ulaşmak benim içim önemli. Daha hala yapılacak çok iş var. Daha fazla yola, demiryoluna, fabrikaya ihtiyacımız var.""Yanılmıyorsam yeni bir daire satın alabilmek için devlet sübvansiyonu aldınız. Sırbistan'da herkes bugün sizin sahip olduğunuz fırsatlara sahip olduğunda, beni bu kadar sık görmeyeceksiniz. Bunu mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleştirmeye çalışıyoruz.""O zamana kadar şunu unutmayın: Önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmek için birlik beraberlik içinde durursak bizim için tek sınır düşlerimiz olur."Sırbistan lideri, seçim kampanyasında da "Herkes benden o kadar sıkıldı ki, her an buzdolabından çıkacağımı sanıyorlar" gibi ifadeler kullanarak bezginliği oya tahvil etme çabasındaydı. Devlet başkanlığının yanısıra düzenlenecek parlamento seçimleri için bu geceyarısı yürürlüğe giren kampanya yasağı başlamadan seçmenlere son kez seslenen Vucic'e iktidardaki Sırbistan İlerlemeci Partisi'nin en önde gelen adayları, şarkıcılar ve diğer tanınmış isimler eşlik etti. Kendi dönemlerinde Sırbistan'ın savaş ve kriz korkusundan azade güvenli bir ülke haline geldiğini söyleyen Vucic, düşmanca kampanya yürütmemeye özen göstermelerine rağmen muhalefet ve muhalif medyadan boks torbası muamelesi gördüklerinden yakındı.Sırbistan liderinin pazar günü yarışacağı 7 rakibi arasında en ağır top, 'Sırbistan'ın Zaferi İçin Birlik' koalisyonunun adayı olan emekli general Zdravko Ponos.

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sırbistan, aleksandar vucic, buzdolabı