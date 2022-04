https://tr.sputniknews.com/20220405/cin-solomon-adalari-guvenlik-paktina-abdden-pasifikte-catisma-potansiyeli-artiyor-tepkisi-1055343084.html

Çin-Solomon Adaları güvenlik paktına ABD'den 'Pasifik'te çatışma potansiyeli artıyor' tepkisi

Çin-Solomon Adaları güvenlik paktına ABD'den 'Pasifik'te çatışma potansiyeli artıyor' tepkisi

Çin ile Solomon Adaları'nın güvenlik işbirliği anlaşması imzalama hazırlığına yönelik tepkiler durulmuyor. Paktla ilgili endişe açıklayan ABD'nin Pasifik... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T23:46+0300

2022-04-05T23:46+0300

2022-04-06T00:48+0300

dünya

aukus

abd pasifik filosu

komutan

amiral

abd

avustralya

yeni zelanda

britanya

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055343220_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdece77823b7b38daa28da8185cb024.jpg

Güvenlik paktı müzakereleri, Solomon Adaları'nda Çin'le diplomatik ilişki kurabilmek için kesilen Tayvan'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için düzenlenen protestoların sonrasında geldi. Çin anlaşmada askeri öğenin sözkonusu olmadığı, Pasifik adası ülkesi de Çin askeri üssü kurulmasına izin vermeyeceği açıklamasını yapmasına rağmen, ABD ordusu, Asya-Pasifik'te silahlı çatışma potansiyeline dair ikazda bulundu. Çin-Solomon güvenlik paktı müzakerelerinin Pasifik ülkelerinde derin endişeye neden olduğuna dikkat çeken ABD'nin Pasifik Filosu Komutanı Amiral Samuel Paparo, Pasifik'teki güvenlik durumunun 'öngörülemez' olduğunu söyledi. Washington'da gazetecilere konuşan Amiral Paparo, "Olayların inanılmaz öngörülemezliği nedeniyle her zaman bölgemizde birkaç yıl içinde bir çatışma potansiyeli olduğu fikriyle hareket ediyorum" dedi. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan paradoksuPaparo, ABD'nin Asya-Pasifik'te kurduğu mini NATO tarzı askeri ittifaklardan biri olan, Avustralya, Britanya ve ABD'den oluşan ve Avustralya'nın nükleer denizaltı dahil askeri gücünü artırmak için ABD ve Britanya'dan destek almasını öngören AUKUS'tan 'bölgede artan gerilimin somut işareti' diye söz etti.Avustralya'dan silahlanmaya 3.5 milyar dolar"Pakt başta Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere Batı Pasifik'in tamamındaki partnerlerimizin hepsi için endişe sebebi" vurgusunu yapan dünyanın en büyük filosunun komutanı, Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton'ın 'bölgede silahlı çatışma potansiyelinin büyüdüğü' görüşüne de destek verdi.Bugünkü açıklamasında, 'bölgede herhangi bir çatışma potansiyeline hazırlıklı olmak için Avustralya silahlı kuvvetlerinin modernleştirilmesine 3.5 milyar dolar harcanacağını' duyuran Dutton, "Çin kendini her geçen gün daha fazla nükleer silahla donatıyor. Tehditle ilgili gerçekçi olmamız lazım" gerekçesini sundu.Solomon Adaları bağımsız dış politika yüzünden tehdit altındaAvustralya ile Yeni Zelanda'nın 'bölgesel güvenlik iştiyorsan Pasifik ailesiyle işbirliği yapması' mesajını verdiği Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare ise Avustralya hükümetine Çin'le yeni güvenlik paktı yürürlüğe girse bile Avustralya ile güvenlik ilişkilerinin devam edeceği güvencesi verdi. Sogavare, kasımda çıkan ve adalardaki Çinli nüfus ile Çin altyapısını hedef alan hükümet karşıtı ayaklanma sırasında Avustralya'nın verdiği güvenlik desteğiyle ilgili 'ayrımcılık' suçlamasında bulunmuştu.Çin polisi ve askerini çağıran imdat düğmesi niteliğindeSolomon Adaları, Çin'le güvenlik paktı kapsamında toplumsal düzenin, can ve mal güvenliğinin korunması için Pekin'den polis, çevik kuvvet, askeri personel ve diğer kolluk kuvvetleri ile silahlı kuvvetleri göndermesini talep edebilecek. AUKUS'tan hipersonik silah çekme açıklamasıDiğer yandan ABD'nin Pasifik Filosu Komutanı'nın açıklamalarının ardından, AUKUS'tan alenen Çin'e karşı hamle geldi. Avustralya, Britanya ve ABD, 'hipersonik silah ve elektronik savaş araçları geliştirmek için ortak çalışma yürüttükleri' açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/solomon-adalari-cin-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalayacagi-iddialarini-dogruladi-1055047442.html

https://tr.sputniknews.com/20220128/asya-natosundan-bahsedilirken-rusya-ve-cinin-dayanismasi-kadar-normal-bir-sey-yok-1053259410.html

https://tr.sputniknews.com/20211128/solomon-adalari-basbakani-cinlileri-hedef-alan-isyani-kiskirtanlari-bulma-sozu-verdi-1051229512.html

https://tr.sputniknews.com/20220307/avustralya-nukleer-denizalti-ussu-insa-edecek-1054495123.html

https://tr.sputniknews.com/20220307/rusyanin-ukraynadaki-nato-sebebinin-ardindan-cinden-abdye-ikaz-asya-natosunun-sonu-felaket-1054501206.html

abd

avustralya

yeni zelanda

britanya

ingiltere

solomon adaları

pasifik

pasifik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aukus , abd pasifik filosu, komutan, amiral, abd, avustralya, yeni zelanda, britanya, ingiltere, solomon adaları, asya-pasifik, pasifik, pasifik okyanusu, güvenlik, işbirliği, anlaşma, müzakere