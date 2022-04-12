https://tr.sputniknews.com/20220412/pasifikte-yeni-gerilim-abd-kuzey-kore-gerekcesiyle-kore-yarimadasi-acigina-ucak-gemisi-gonderdi-1055496193.html

Pasifik'te yeni gerilim: ABD, Kuzey Kore gerekçesiyle Kore Yarımadası açığına uçak gemisi gönderdi

Pasifik'te yeni gerilim: ABD, Kuzey Kore gerekçesiyle Kore Yarımadası açığına uçak gemisi gönderdi

Rusya ile Ukrayna krizi içindeki ABD, Rusya ile iyi ilişkilerini koruyan Pakistan, Hindistan, Çin'e baskı uygularken, Kuzey Kore'nin 'canavar' füze denemesi ve... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T14:23+0300

2022-04-12T14:23+0300

2022-04-12T14:35+0300

dünya

uss abraham lincoln

uçak gemisi

abd

kore yarımadası

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Güney Kore medyasının Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemesi rekorunun ardından ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye geldiği haberlerine teyit geldi. Ajanslara konuşan ABD'li yetkililer, Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubunun Kore Yarımadası açıklarına konuşlandırıldığını doğruladı. ABD'li yetkililer, grubun bölgedeki müttefik ve ortaklara güvence vermek için Japonya silahlı kuvvetleriyle ortak tatbikat için Japon Denizi'nde bulunduğunu söyledi. Japonya'da üslü ABD'nin 7. Filo Sözcüsü Komutan Hayley Sims, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu, Japonya Denizi'nde Japon Deniz Kuvvetleri ile ikili operasyonlar yürütüyor" açıklamasını yaptı.Bu hamle ABD'li yetkililerin Kuzey Kore'nin gelecek günlerde yeraltında nükleer silah denemesi yapacağı endişesini dile getirdiği dönemde geldi. ABD son kez Güney Kore ile Japonya arasına uçak gemisi grubu gönderdiğinde takvim 2017'yi gösteriyordu. 5 yıl önce Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemeleriyle güç gösterisi yaptığı dönemde, USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt, Nimitz ve onların saldırı grupları bölgeye konuşlanmıştı.Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre USS Abraham Lincoln bölgede 3-5 gün faaliyette bulunacak.Güney Kore'de 'Edepsiz Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u terbiye' vaadiyle devlet başkanı seçilen Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye yönelik askeri sertleşme politikası çerçevesinde, uçak gemileri, nükleer bombardıman uçakları ve denizaltılar gibi Amerikan stratejik varlıklarının bölgeye yeniden konuşlandırılmasını talep ediyor. ABD'nin bölgeye konuşlanıp ortak tatbikat yapmasına geleneksel olarak yeni silah denemeleriyle karşılık veren Kuzey Kore ise şu sıra eski ortak turizm bölgesindeki Güney Kore tesislerini yok etmekle meşgul. Güney Kore medyasına göre Kuzey Kore Elmas Sağ beldesindeki Güney Kore golf tesislerini yıktı. The Associated Press (AP) haber ajansının konuyla ilgili soruları üzerine Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bölgedeki Güney Kore'nin golf tesisinin yanısıra sahile demirlemiş yüzen otelini yıktığını teyit etti. Bakanlık, Kuzey Kore'ye bölgedeki Güney Kore tesislerini yıkmayı durdurma ve meseleyi görüşmek üzere masaya oturma çağrısı yaptı. İki Kore, daha önceki bir yakınlaşma döneminde yaklaşık 10 yıl boyunca bölgede tur projesi yürüttü. Bölgedeki Güney Kore tesislerine düzenlenen turlara katılan yaklaşık 2 milyon Güney Koreli ziyaretçi, Kuzey için nadir bir döviz kaynağı oluşturdu. Ancak bir turistin Kuzey Koreli bir asker tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, Güney Kore, 2008 yılında projeyi askıya aldı. 2018'deki yakınlaşma döneminde tesisleri yeniden açma niyeti, ABD'nin Kuzey Kore yaptırımlarına takıldı.

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uss abraham lincoln, uçak gemisi, abd, kore yarımadası