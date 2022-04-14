https://tr.sputniknews.com/20220414/5-yildir-ilk-kez-abd-ucak-gemisi-giren-bolgenin-yakininda-cinin-devasa-savas-gemileri-toplandi-1055552728.html

5 yıldır ilk kez ABD uçak gemisi giren bölgenin yakınında Çin'in devasa savaş gemileri toplandı

5 yıldır ilk kez ABD uçak gemisi giren bölgenin yakınında Çin'in devasa savaş gemileri toplandı

Kore Yarımadası'nın bir yakasında ABD'nin 5 yıldır bölgeye gönderdiği ilk uçak gemisi Japonya ile ortak tatbikat düzenlerken, diğer yakasında Çin'in en büyük... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T11:43+0300

2022-04-14T11:43+0300

2022-04-14T11:44+0300

çin

savaş gemisi

destroyer

abd

uçak gemisi

uss abraham lincoln

japonya

kore yarımadası

güney kore

kuzey kore

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ABD'nin Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sulara 2017'den beri ilk kez uçak gemisi saldırı grubu göndermesine Pekin kayıtsız kalmamış gözüküyor. USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun Japonya Denizi'nde Japon Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat yaptığının açıklanmasının ardından, Çin'in en büyük ve en gelişmiş savaş gemileri, ABD-Japonya tatbikat alanından uzakta olmayan bir bölgede biraraya geldi.Pasifik'te yeni gerilim, Rusya ile Ukrayna krizini büyüten ABD'nin Rusya ile iyi ilişkilerini korudukları için Pakistan, Hindistan, Çin'e baskı uyguladığı dönemde geldi. 11 Nisan tarihli uydu görüntülerinde, Çin'in dört Tip 055 güdümlü füze destroyerinin (muhrip), Çin'in Şandong eyaletindeki Yuçi Donanma Üssü'nün açıklarına çıktığı gözlemlendi. Sarı Deniz'de bulunan dört Tip 055'le ilgili South China Morning Post gazetesi, Pekin'deki askeri bilimler ve teknoloji uzmanı Zhou Chenming'in görüşüne başvurdu. Zhou "Savaş gemilerinin güç gösterisi ya da deniz operasyonu provası yaptığı tam olarak söylenemez. Bu dört gemi için resmi askeri tatbikat programı yok, çünkü resmi donanma filosunun farklı tipte savaş gemilerinden oluşması gerekir" dedi. Tam yüklü olduğunda 13 bin ton ağırlığa ulaşan Tip 055, hizmetteki uçak gemisi olmayan en büyük savaş gemileri arasında. Tip 055'ten daha devasa sadece ABD donanmasının Zumwalt sınıfı destroyeri ve Rus donanmasının Kirov sınıfı muharebe kruvazörü var. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından sipariş edilen sekiz Tip 055'in hepsi tamamlandı, ancak bugün dek yalnızca altısı hizmete girdi: Nanchang, Lhasa, Dalian, Anshan, Yanan ve Wuxi. Zunyi ve Xianyang adlı diğer ikisi ise donanımlarının tamamlanması safhasında. Tip 055'ler, denizaltı avcılığı, hava savunması ve yüzey bombardımanı dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenebiliyor. Çin donanmasının üçüncüsü Şanghay'da bir tersanede tamamlanmak üzere olan uçak gemilerine filo eşlikçisi olarak hizmet vermeleri bekleniyor.

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çin, savaş gemisi, destroyer, abd, uçak gemisi, uss abraham lincoln, japonya, kore yarımadası, güney kore, kuzey kore