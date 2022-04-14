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https://tr.sputniknews.com/20220414/5-yildir-ilk-kez-abd-ucak-gemisi-giren-bolgenin-yakininda-cinin-devasa-savas-gemileri-toplandi-1055552728.html
5 yıldır ilk kez ABD uçak gemisi giren bölgenin yakınında Çin'in devasa savaş gemileri toplandı
5 yıldır ilk kez ABD uçak gemisi giren bölgenin yakınında Çin'in devasa savaş gemileri toplandı
Kore Yarımadası'nın bir yakasında ABD'nin 5 yıldır bölgeye gönderdiği ilk uçak gemisi Japonya ile ortak tatbikat düzenlerken, diğer yakasında Çin'in en büyük... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T11:43+0300
2022-04-14T11:44+0300
çin
savaş gemisi
destroyer
abd
uçak gemisi
uss abraham lincoln
japonya
kore yarımadası
güney kore
kuzey kore
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ABD'nin Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sulara 2017'den beri ilk kez uçak gemisi saldırı grubu göndermesine Pekin kayıtsız kalmamış gözüküyor. USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun Japonya Denizi'nde Japon Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat yaptığının açıklanmasının ardından, Çin'in en büyük ve en gelişmiş savaş gemileri, ABD-Japonya tatbikat alanından uzakta olmayan bir bölgede biraraya geldi.Pasifik'te yeni gerilim, Rusya ile Ukrayna krizini büyüten ABD'nin Rusya ile iyi ilişkilerini korudukları için Pakistan, Hindistan, Çin'e baskı uyguladığı dönemde geldi. 11 Nisan tarihli uydu görüntülerinde, Çin'in dört Tip 055 güdümlü füze destroyerinin (muhrip), Çin'in Şandong eyaletindeki Yuçi Donanma Üssü'nün açıklarına çıktığı gözlemlendi. Sarı Deniz'de bulunan dört Tip 055'le ilgili South China Morning Post gazetesi, Pekin'deki askeri bilimler ve teknoloji uzmanı Zhou Chenming'in görüşüne başvurdu. Zhou "Savaş gemilerinin güç gösterisi ya da deniz operasyonu provası yaptığı tam olarak söylenemez. Bu dört gemi için resmi askeri tatbikat programı yok, çünkü resmi donanma filosunun farklı tipte savaş gemilerinden oluşması gerekir" dedi. Tam yüklü olduğunda 13 bin ton ağırlığa ulaşan Tip 055, hizmetteki uçak gemisi olmayan en büyük savaş gemileri arasında. Tip 055'ten daha devasa sadece ABD donanmasının Zumwalt sınıfı destroyeri ve Rus donanmasının Kirov sınıfı muharebe kruvazörü var. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından sipariş edilen sekiz Tip 055'in hepsi tamamlandı, ancak bugün dek yalnızca altısı hizmete girdi: Nanchang, Lhasa, Dalian, Anshan, Yanan ve Wuxi. Zunyi ve Xianyang adlı diğer ikisi ise donanımlarının tamamlanması safhasında. Tip 055'ler, denizaltı avcılığı, hava savunması ve yüzey bombardımanı dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenebiliyor. Çin donanmasının üçüncüsü Şanghay'da bir tersanede tamamlanmak üzere olan uçak gemilerine filo eşlikçisi olarak hizmet vermeleri bekleniyor.
çin
abd
japonya
kore yarımadası
güney kore
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çin, savaş gemisi, destroyer, abd, uçak gemisi, uss abraham lincoln, japonya, kore yarımadası, güney kore, kuzey kore

5 yıldır ilk kez ABD uçak gemisi giren bölgenin yakınında Çin'in devasa savaş gemileri toplandı

11:43 14.04.2022 (güncellendi: 11:44 14.04.2022)
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORKÇin'in yerli tasarım ve üretim yeni nesil destroyeri, ülkenin doğusundaki Şanghay kentinde suya indirildi. Hava ve deniz savunma ekipmanları ile donatılan destroyer, test aşamasına geçti
Çin'in yerli tasarım ve üretim yeni nesil destroyeri, ülkenin doğusundaki Şanghay kentinde suya indirildi. Hava ve deniz savunma ekipmanları ile donatılan destroyer, test aşamasına geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
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Kore Yarımadası'nın bir yakasında ABD'nin 5 yıldır bölgeye gönderdiği ilk uçak gemisi Japonya ile ortak tatbikat düzenlerken, diğer yakasında Çin'in en büyük ve en gelişmiş savaş gemileri hasıl oldu.
ABD'nin Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sulara 2017'den beri ilk kez uçak gemisi saldırı grubu göndermesine Pekin kayıtsız kalmamış gözüküyor. USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun Japonya Denizi'nde Japon Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat yaptığının açıklanmasının ardından, Çin'in en büyük ve en gelişmiş savaş gemileri, ABD-Japonya tatbikat alanından uzakta olmayan bir bölgede biraraya geldi.
Pasifik'te yeni gerilim, Rusya ile Ukrayna krizini büyüten ABD'nin Rusya ile iyi ilişkilerini korudukları için Pakistan, Hindistan, Çin'e baskı uyguladığı dönemde geldi.
11 Nisan tarihli uydu görüntülerinde, Çin'in dört Tip 055 güdümlü füze destroyerinin (muhrip), Çin'in Şandong eyaletindeki Yuçi Donanma Üssü'nün açıklarına çıktığı gözlemlendi.
Sarı Deniz'de bulunan dört Tip 055'le ilgili South China Morning Post gazetesi, Pekin'deki askeri bilimler ve teknoloji uzmanı Zhou Chenming'in görüşüne başvurdu. Zhou "Savaş gemilerinin güç gösterisi ya da deniz operasyonu provası yaptığı tam olarak söylenemez. Bu dört gemi için resmi askeri tatbikat programı yok, çünkü resmi donanma filosunun farklı tipte savaş gemilerinden oluşması gerekir" dedi.
Tam yüklü olduğunda 13 bin ton ağırlığa ulaşan Tip 055, hizmetteki uçak gemisi olmayan en büyük savaş gemileri arasında. Tip 055'ten daha devasa sadece ABD donanmasının Zumwalt sınıfı destroyeri ve Rus donanmasının Kirov sınıfı muharebe kruvazörü var.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından sipariş edilen sekiz Tip 055'in hepsi tamamlandı, ancak bugün dek yalnızca altısı hizmete girdi: Nanchang, Lhasa, Dalian, Anshan, Yanan ve Wuxi. Zunyi ve Xianyang adlı diğer ikisi ise donanımlarının tamamlanması safhasında.
Tip 055'ler, denizaltı avcılığı, hava savunması ve yüzey bombardımanı dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenebiliyor. Çin donanmasının üçüncüsü Şanghay'da bir tersanede tamamlanmak üzere olan uçak gemilerine filo eşlikçisi olarak hizmet vermeleri bekleniyor.
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