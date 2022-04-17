Apple'ın ABD'deki bir numaralı perakende mağazasının çalışanları sendikalaşma ilan etti
14:26 17.04.2022 (güncellendi: 14:29 17.04.2022)
© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty ImagesApple, iPhone 11 modellerini tanıttı
© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images
ABD'de kahve devi Starbucks, bilgi teknolojisi ve e-ticaret devi Amazon gibi elektronik-bilgisayar devi Apple'da da işçiler sendikalaşıyor. Apple'ın New York'taki Büyük Merkez Garı (Grand Central Terminal) mağazasının çalışanları, sendika için resmen imza toplamaya başladıklarını duyurdu.
ABD'li iPhone üreticisi ile ürünleri satan çalışanlar arasındaki bilek güreşi resmen açıklandı. New York'taki Büyük Merkez Garı (Grand Central Terminal) mağazasının çalışanlarının girişimi başarılı olursa, ilk kez bir Apple perakende mağazası sendikalaşmış olacak.
Kendilerine Birleşik Meyve Tezgahı İşçileri (Fruit Stand Workers United) adını veren organizasyon, 21 Şubat'ta gittikleri oylamadan, Starbucks çalışanlarının ABD çapında sendikalaşma çabalarında başarı elde edilmesini sağlayan Birleşik İşçiler (Workers United) sendikasına katılma kararı alındığını duyurdu.
Workers at Apple’s flagship Grand Central Terminal retail location in Manhattan have begun to formally collect signatures to form a union, according to a newly-updated website launched by the organizers. https://t.co/0M1XBGLrRn— The Washington Post (@washingtonpost) April 16, 2022
The Washington Post'a konuşan örgütleyiciler, 'teknoloji devini sendikalaşmayı engelleme taktikleri uygulamakla suçlayarak, Apple'ın çalışanlarını sendikalaşmanın kötü bir fikir olduğuna ikna etmek için aylardır süren çabalarını savuşturduktan sonra artık sendika üyesi olmak isteyenlere imza kartları dağıttıklarını' anlattı.
İşten kovulmamak için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan çalışanlara göre, en az üç Apple perakende mağazası daha sendikalaşma sürecinde.
New: The Apple Store in Manhattan could be the first one to make its union effort official. Organizers there have been working on this for months and say they’ve already endured union busting tactics from Apple https://t.co/ETfrxhaA1o— Reed Albergotti (@ReedAlbergotti) April 16, 2022
Organizasyonun web sitesinde "Devam eden Kovid-19 pandemisi ve nesilde bir kez görülen tüketici fiyat enflasyonu ile olağanüstü olduğu kanıtlanan zamanlarda, Büyük Merkez Garı, ekibimizin mümkün olan en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını sağlamak için sendikayı gerekli kılan benzersiz çalışma koşullarına sahip sıradışı bir mağazadır" denildi.
Sendikalaşmaya yetecek kadar imza toplanması halinde, New York'taki Büyük Merkez Garı mağazası bunu başaran ilk Apple perakende mağazası olacak. Böylece ABD'deki sendikalaşma dalgası Amazon, Starbucks ve bilgisayar oyunu geliştiricisi-yayıncısı Activision-Blizzard'dan sonra Apple'ı da saracak.
Apple, resmi sendikalaşma çabasıyla ilgili ne yapacağına değinmeyen bir açıklama yaptı:
"İnanılmaz perakende ekip üyelerine sahip olduğumuz için şanslıyız ve onların Apple'a getirdikleri her şeye derinden değer veriyoruz. Sağlık hizmetleri, okul ücreti geri ödemesi, yeni ebeveyn izni, ücretli aile izni, yıllık hisse hibeleri ve diğer birçok fayda dahil olmak üzere tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara çok güçlü tazminat ve avantajlar sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
270'i ABD'de olmak üzere dünya genelinde 500'den fazla perakende satış noktası olan Apple, 65 binden fazla perakende çalışanı istihdam ediyor.
Apple'ın perakende mağazaları ve web sitesi aracılığıyla yapılan satışlar, ekim ayında sona eren mali yılda şirketin 366 milyar dolarlık toplam gelirinin yüzde 36'sını oluşturdu ki, 2017'deki toplam gelir 240 milyar dolardı.
Güçlü nakit pozisyonu, şirketin hisse senedi geri alımlarında ve yatırımcılar için temettülerde yılda on milyarlarca dolar harcamasını sağlayarak hisse fiyatını yükseltti.
The Washington Post'a konuşan Apple perakende çalışanları, 'şirketin başarısına rağmen ücretlerinin enflasyona ayak uyduramadığını ve içlerinden bazılarının, yöneticilerin haksız veya taciz edici uygulamalardan sorumlu tutulamaması dahil zorlu çalışma koşullarından şikayet ettiğini' anlattı.
'Piyasalarına ve konumlarına bağlı olarak saatte 17-30 doları arasında ücret ve 1000-2000 dolar arasındaki değerde hisse aldıklarını' aktaran Apple perakende çalışanları, 'teknoloji devinin saat ücretlerinin genellikle çalıştıkları bölgelerdeki diğer perakende işleriyle uyumlu olduğunu, ancak 2.7 trilyon dolar değer biçilen Apple'ın sıradan bir şirket olmadığını' belirtti.
Apple Sözcüsü ise Apple perakende mağazalarındaki minimum saatlik ücretin 20 dolar olduğunu söyledi.