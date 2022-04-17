Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220417/applein-abddeki-bir-numarali-perakende-magazasinin-calisanlari-sendikalasma-ilan-etti-1055625601.html
Apple'ın ABD'deki bir numaralı perakende mağazasının çalışanları sendikalaşma ilan etti
Apple'ın ABD'deki bir numaralı perakende mağazasının çalışanları sendikalaşma ilan etti
ABD'de kahve devi Starbucks, bilgi teknolojisi ve e-ticaret devi Amazon gibi elektronik-bilgisayar devi Apple'da da işçiler sendikalaşıyor. Apple'ın New... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T14:26+0300
2022-04-17T14:29+0300
ekonomi
apple
perakende
mağaza
çalışan
işçi
sendika
abd
new york
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104014/75/1040147540_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_cffdd0ad6c46c86ea7bae4ee11949320.jpg
ABD'li iPhone üreticisi ile ürünleri satan çalışanlar arasındaki bilek güreşi resmen açıklandı. New York'taki Büyük Merkez Garı (Grand Central Terminal) mağazasının çalışanlarının girişimi başarılı olursa, ilk kez bir Apple perakende mağazası sendikalaşmış olacak. Kendilerine Birleşik Meyve Tezgahı İşçileri (Fruit Stand Workers United) adını veren organizasyon, 21 Şubat'ta gittikleri oylamadan, Starbucks çalışanlarının ABD çapında sendikalaşma çabalarında başarı elde edilmesini sağlayan Birleşik İşçiler (Workers United) sendikasına katılma kararı alındığını duyurdu.The Washington Post'a konuşan örgütleyiciler, 'teknoloji devini sendikalaşmayı engelleme taktikleri uygulamakla suçlayarak, Apple'ın çalışanlarını sendikalaşmanın kötü bir fikir olduğuna ikna etmek için aylardır süren çabalarını savuşturduktan sonra artık sendika üyesi olmak isteyenlere imza kartları dağıttıklarını' anlattı.İşten kovulmamak için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan çalışanlara göre, en az üç Apple perakende mağazası daha sendikalaşma sürecinde.Organizasyonun web sitesinde "Devam eden Kovid-19 pandemisi ve nesilde bir kez görülen tüketici fiyat enflasyonu ile olağanüstü olduğu kanıtlanan zamanlarda, Büyük Merkez Garı, ekibimizin mümkün olan en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını sağlamak için sendikayı gerekli kılan benzersiz çalışma koşullarına sahip sıradışı bir mağazadır" denildi.Sendikalaşmaya yetecek kadar imza toplanması halinde, New York'taki Büyük Merkez Garı mağazası bunu başaran ilk Apple perakende mağazası olacak. Böylece ABD'deki sendikalaşma dalgası Amazon, Starbucks ve bilgisayar oyunu geliştiricisi-yayıncısı Activision-Blizzard'dan sonra Apple'ı da saracak. Apple, resmi sendikalaşma çabasıyla ilgili ne yapacağına değinmeyen bir açıklama yaptı:"İnanılmaz perakende ekip üyelerine sahip olduğumuz için şanslıyız ve onların Apple'a getirdikleri her şeye derinden değer veriyoruz. Sağlık hizmetleri, okul ücreti geri ödemesi, yeni ebeveyn izni, ücretli aile izni, yıllık hisse hibeleri ve diğer birçok fayda dahil olmak üzere tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara çok güçlü tazminat ve avantajlar sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”270'i ABD'de olmak üzere dünya genelinde 500'den fazla perakende satış noktası olan Apple, 65 binden fazla perakende çalışanı istihdam ediyor. Apple'ın perakende mağazaları ve web sitesi aracılığıyla yapılan satışlar, ekim ayında sona eren mali yılda şirketin 366 milyar dolarlık toplam gelirinin yüzde 36'sını oluşturdu ki, 2017'deki toplam gelir 240 milyar dolardı. Güçlü nakit pozisyonu, şirketin hisse senedi geri alımlarında ve yatırımcılar için temettülerde yılda on milyarlarca dolar harcamasını sağlayarak hisse fiyatını yükseltti.The Washington Post'a konuşan Apple perakende çalışanları, 'şirketin başarısına rağmen ücretlerinin enflasyona ayak uyduramadığını ve içlerinden bazılarının, yöneticilerin haksız veya taciz edici uygulamalardan sorumlu tutulamaması dahil zorlu çalışma koşullarından şikayet ettiğini' anlattı. 'Piyasalarına ve konumlarına bağlı olarak saatte 17-30 doları arasında ücret ve 1000-2000 dolar arasındaki değerde hisse aldıklarını' aktaran Apple perakende çalışanları, 'teknoloji devinin saat ücretlerinin genellikle çalıştıkları bölgelerdeki diğer perakende işleriyle uyumlu olduğunu, ancak 2.7 trilyon dolar değer biçilen Apple'ın sıradan bir şirket olmadığını' belirtti. Apple Sözcüsü ise Apple perakende mağazalarındaki minimum saatlik ücretin 20 dolar olduğunu söyledi.
abd
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104014/75/1040147540_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_075c8f620a389f91a2605da2d6c2edad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, perakende, mağaza, çalışan, işçi, sendika, abd, new york

Apple'ın ABD'deki bir numaralı perakende mağazasının çalışanları sendikalaşma ilan etti

14:26 17.04.2022 (güncellendi: 14:29 17.04.2022)
© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty ImagesApple, iPhone 11 modellerini tanıttı
Apple, iPhone 11 modellerini tanıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images
Abone olTelegram
ABD'de kahve devi Starbucks, bilgi teknolojisi ve e-ticaret devi Amazon gibi elektronik-bilgisayar devi Apple'da da işçiler sendikalaşıyor. Apple'ın New York'taki Büyük Merkez Garı (Grand Central Terminal) mağazasının çalışanları, sendika için resmen imza toplamaya başladıklarını duyurdu.
ABD'li iPhone üreticisi ile ürünleri satan çalışanlar arasındaki bilek güreşi resmen açıklandı. New York'taki Büyük Merkez Garı (Grand Central Terminal) mağazasının çalışanlarının girişimi başarılı olursa, ilk kez bir Apple perakende mağazası sendikalaşmış olacak.
Kendilerine Birleşik Meyve Tezgahı İşçileri (Fruit Stand Workers United) adını veren organizasyon, 21 Şubat'ta gittikleri oylamadan, Starbucks çalışanlarının ABD çapında sendikalaşma çabalarında başarı elde edilmesini sağlayan Birleşik İşçiler (Workers United) sendikasına katılma kararı alındığını duyurdu.
The Washington Post'a konuşan örgütleyiciler, 'teknoloji devini sendikalaşmayı engelleme taktikleri uygulamakla suçlayarak, Apple'ın çalışanlarını sendikalaşmanın kötü bir fikir olduğuna ikna etmek için aylardır süren çabalarını savuşturduktan sonra artık sendika üyesi olmak isteyenlere imza kartları dağıttıklarını' anlattı.
İşten kovulmamak için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan çalışanlara göre, en az üç Apple perakende mağazası daha sendikalaşma sürecinde.
Organizasyonun web sitesinde "Devam eden Kovid-19 pandemisi ve nesilde bir kez görülen tüketici fiyat enflasyonu ile olağanüstü olduğu kanıtlanan zamanlarda, Büyük Merkez Garı, ekibimizin mümkün olan en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını sağlamak için sendikayı gerekli kılan benzersiz çalışma koşullarına sahip sıradışı bir mağazadır" denildi.
Sendikalaşmaya yetecek kadar imza toplanması halinde, New York'taki Büyük Merkez Garı mağazası bunu başaran ilk Apple perakende mağazası olacak. Böylece ABD'deki sendikalaşma dalgası Amazon, Starbucks ve bilgisayar oyunu geliştiricisi-yayıncısı Activision-Blizzard'dan sonra Apple'ı da saracak.
Apple, resmi sendikalaşma çabasıyla ilgili ne yapacağına değinmeyen bir açıklama yaptı:
"İnanılmaz perakende ekip üyelerine sahip olduğumuz için şanslıyız ve onların Apple'a getirdikleri her şeye derinden değer veriyoruz. Sağlık hizmetleri, okul ücreti geri ödemesi, yeni ebeveyn izni, ücretli aile izni, yıllık hisse hibeleri ve diğer birçok fayda dahil olmak üzere tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara çok güçlü tazminat ve avantajlar sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
270'i ABD'de olmak üzere dünya genelinde 500'den fazla perakende satış noktası olan Apple, 65 binden fazla perakende çalışanı istihdam ediyor.
Apple'ın perakende mağazaları ve web sitesi aracılığıyla yapılan satışlar, ekim ayında sona eren mali yılda şirketin 366 milyar dolarlık toplam gelirinin yüzde 36'sını oluşturdu ki, 2017'deki toplam gelir 240 milyar dolardı.
Güçlü nakit pozisyonu, şirketin hisse senedi geri alımlarında ve yatırımcılar için temettülerde yılda on milyarlarca dolar harcamasını sağlayarak hisse fiyatını yükseltti.
The Washington Post'a konuşan Apple perakende çalışanları, 'şirketin başarısına rağmen ücretlerinin enflasyona ayak uyduramadığını ve içlerinden bazılarının, yöneticilerin haksız veya taciz edici uygulamalardan sorumlu tutulamaması dahil zorlu çalışma koşullarından şikayet ettiğini' anlattı.
'Piyasalarına ve konumlarına bağlı olarak saatte 17-30 doları arasında ücret ve 1000-2000 dolar arasındaki değerde hisse aldıklarını' aktaran Apple perakende çalışanları, 'teknoloji devinin saat ücretlerinin genellikle çalıştıkları bölgelerdeki diğer perakende işleriyle uyumlu olduğunu, ancak 2.7 trilyon dolar değer biçilen Apple'ın sıradan bir şirket olmadığını' belirtti.
Apple Sözcüsü ise Apple perakende mağazalarındaki minimum saatlik ücretin 20 dolar olduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала