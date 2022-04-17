https://tr.sputniknews.com/20220417/applein-abddeki-bir-numarali-perakende-magazasinin-calisanlari-sendikalasma-ilan-etti-1055625601.html

Apple'ın ABD'deki bir numaralı perakende mağazasının çalışanları sendikalaşma ilan etti

Apple'ın ABD'deki bir numaralı perakende mağazasının çalışanları sendikalaşma ilan etti

ABD'de kahve devi Starbucks, bilgi teknolojisi ve e-ticaret devi Amazon gibi elektronik-bilgisayar devi Apple'da da işçiler sendikalaşıyor. Apple'ın New... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T14:26+0300

2022-04-17T14:26+0300

2022-04-17T14:29+0300

ekonomi

apple

perakende

mağaza

çalışan

işçi

sendika

abd

new york

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ABD'li iPhone üreticisi ile ürünleri satan çalışanlar arasındaki bilek güreşi resmen açıklandı. New York'taki Büyük Merkez Garı (Grand Central Terminal) mağazasının çalışanlarının girişimi başarılı olursa, ilk kez bir Apple perakende mağazası sendikalaşmış olacak. Kendilerine Birleşik Meyve Tezgahı İşçileri (Fruit Stand Workers United) adını veren organizasyon, 21 Şubat'ta gittikleri oylamadan, Starbucks çalışanlarının ABD çapında sendikalaşma çabalarında başarı elde edilmesini sağlayan Birleşik İşçiler (Workers United) sendikasına katılma kararı alındığını duyurdu.The Washington Post'a konuşan örgütleyiciler, 'teknoloji devini sendikalaşmayı engelleme taktikleri uygulamakla suçlayarak, Apple'ın çalışanlarını sendikalaşmanın kötü bir fikir olduğuna ikna etmek için aylardır süren çabalarını savuşturduktan sonra artık sendika üyesi olmak isteyenlere imza kartları dağıttıklarını' anlattı.İşten kovulmamak için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan çalışanlara göre, en az üç Apple perakende mağazası daha sendikalaşma sürecinde.Organizasyonun web sitesinde "Devam eden Kovid-19 pandemisi ve nesilde bir kez görülen tüketici fiyat enflasyonu ile olağanüstü olduğu kanıtlanan zamanlarda, Büyük Merkez Garı, ekibimizin mümkün olan en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını sağlamak için sendikayı gerekli kılan benzersiz çalışma koşullarına sahip sıradışı bir mağazadır" denildi.Sendikalaşmaya yetecek kadar imza toplanması halinde, New York'taki Büyük Merkez Garı mağazası bunu başaran ilk Apple perakende mağazası olacak. Böylece ABD'deki sendikalaşma dalgası Amazon, Starbucks ve bilgisayar oyunu geliştiricisi-yayıncısı Activision-Blizzard'dan sonra Apple'ı da saracak. Apple, resmi sendikalaşma çabasıyla ilgili ne yapacağına değinmeyen bir açıklama yaptı:"İnanılmaz perakende ekip üyelerine sahip olduğumuz için şanslıyız ve onların Apple'a getirdikleri her şeye derinden değer veriyoruz. Sağlık hizmetleri, okul ücreti geri ödemesi, yeni ebeveyn izni, ücretli aile izni, yıllık hisse hibeleri ve diğer birçok fayda dahil olmak üzere tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara çok güçlü tazminat ve avantajlar sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”270'i ABD'de olmak üzere dünya genelinde 500'den fazla perakende satış noktası olan Apple, 65 binden fazla perakende çalışanı istihdam ediyor. Apple'ın perakende mağazaları ve web sitesi aracılığıyla yapılan satışlar, ekim ayında sona eren mali yılda şirketin 366 milyar dolarlık toplam gelirinin yüzde 36'sını oluşturdu ki, 2017'deki toplam gelir 240 milyar dolardı. Güçlü nakit pozisyonu, şirketin hisse senedi geri alımlarında ve yatırımcılar için temettülerde yılda on milyarlarca dolar harcamasını sağlayarak hisse fiyatını yükseltti.The Washington Post'a konuşan Apple perakende çalışanları, 'şirketin başarısına rağmen ücretlerinin enflasyona ayak uyduramadığını ve içlerinden bazılarının, yöneticilerin haksız veya taciz edici uygulamalardan sorumlu tutulamaması dahil zorlu çalışma koşullarından şikayet ettiğini' anlattı. 'Piyasalarına ve konumlarına bağlı olarak saatte 17-30 doları arasında ücret ve 1000-2000 dolar arasındaki değerde hisse aldıklarını' aktaran Apple perakende çalışanları, 'teknoloji devinin saat ücretlerinin genellikle çalıştıkları bölgelerdeki diğer perakende işleriyle uyumlu olduğunu, ancak 2.7 trilyon dolar değer biçilen Apple'ın sıradan bir şirket olmadığını' belirtti. Apple Sözcüsü ise Apple perakende mağazalarındaki minimum saatlik ücretin 20 dolar olduğunu söyledi.

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apple, perakende, mağaza, çalışan, işçi, sendika, abd, new york