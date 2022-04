https://tr.sputniknews.com/20220429/samsungun-gece-kulaklikla-kosma-reklamina-tepki-kadinlar-bunu-yapmaz-cunku-guvenlikte-degiller-1055947561.html

Samsung'un gece kulaklıkla koşma reklamına tepki: Kadınlar bunu yapmaz, çünkü güvenlikte değiller

Samsung, Britanya'nın başkenti Londra sokaklarında da gece 02'de tek başına kulaklık takmış halde koşu yapan bir kadını gösteren reklamı yüzünden duyarsızlıkla suçlandı. Reklamı 'gerçekçi olmadığı' gerekçesiyle eleştirenler, 'kadınların dünyanın hiçbir yerinde gecenin kör saatinde sokaklarda koşu yapacak kadar kendilerini güvenlikte hissetmediklerine' dikkat çekti. Samsung'un Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2, Galaxy SS2 ürünlerinin 1 dakikalık 'Gece Baykuşları' isimli reklam videosunda sportif bir kadın, saatini kontrol edip gece 02.00'de kulaklıklarını takarak Londra'nın karanlık sokaklarında koşuya çıkıyor, bir baykuş yukardan kendisini takip ederken bir kaykaycı, parti yapan bir grup, bir balerin, bir güvenlik görevlisi, bir inşaat işçisi ve başka gece koşucularının önünden geçiyor, ardından boş bir köprüde bisiklete binen bir erkekle sohbet ediyor, koşu boyunca kaydettiği ilerlemeyi Samsung akıllı saatle kontrol ederken üst ses "Sürüyü takip etmek. Bana göre değil. Ben farklı bir programa göre koşuyorum: Benimki" diyor. Twitter'da reklamı eleştirenler, 'gösterilenin kadınlar için çok tehlikeli olduğunu, kadınların gece sokakta kulaklıkla koşacak kadar kendilerini güvenlikte hissetmediklerini, reklamı yazanların herhalde hayatlarında hiç kadınla karşılaşmadıklarını, kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlardan bihaber olmaları gerektiğini' dile getirdi. Bir kullanıcı "Reklam ne zaman karşıma çıksa kendimi 'Hiçbir kadın böyle bir şey yapmaz' derken buluyorum" diye yazdı. "Kesinlikle o sırada gülümsemez, karanlıkta tek başına hiç tanımadığı yabancılarla konuşmazdı" diye ekleyenler oldu. Bir diğeri, kızının reklamı ilk izlediğinde "Bunu çekenin bir erkek olduğuna kalıbını basmaz mısın" tepkisini verdiğini aktardı.Bir başkası, "O kadar şoke oldum ki. Özellikle son zamanlarda olan onca şey göz önüne alındığında, böylesine duyarsızlık karşısında" dedi. "Kadınların güvenliğiyle ilgili onca sorun göz önüne alındığında, bu reklamın zevksiz olduğunu hissediyorum" diye tasdik geldi. "Beni yanlış anlamayın, bir kadının gece 2'de koşabileceği bir dünyada yaşamayı çok isterim. Ama biz o noktada değiliz" diye esef edenler oldu.George adındaki bir erkek kullanıcı, "Ben nispeten güvenli bir bölgede yaşayan 1.90 boyunda 115 kiloluk bir adamım ve kulaklık takmış halde gece 2'de koşmam" diyerek tartışmaya dahil oldu. Londra'da Mart 2021'de Sarah Everard (33), Eylül 2021'de Sabina Nessa'nın (28) gece sokakta yürürken korkunç cinayetlere kurban gitmesi ve bazı içmiş erkeklerin kadınlara saldırması olaylarının ardından, Britanya hükümeti kadınların güvenliğini sağlamaya yönelik bir program başlatıp 5 milyon sterlin bütçe ayırmıştı. Son araştırmalara göre her beş kadından dördü gece karanlıkta parkta ya da başka bir açık alanda yürürken , her iki kadından biri evlerinin yakınında bile olsa karanlıkta boş bir sokakta yürürken kendini güvenlikte hissetmediğini söyledi. Tepkiler üzerine Samsung, reklam kampanyasının 'asla kadınların güvenliğine duyarsızlık niyeti taşımadığını' söyleyerek özür diledi:"Gece Baykuşları kampanyası, olumlu bir mesaj akılda tutularak tasarlandı: Bireyselliği ve her saat egzersiz yapma özgürlüğünü kutlamak. Kadınların güvenliğiyle ilgili devam eden tartışmalara karşı duyarsız olmak gibi bir niyetimiz asla yoktu. Çeşitlilik arz eden iş gücüne sahip küresel bir şirket olarak, bunun böyle karşılanmasından dolayı dolayı özür dileriz."

