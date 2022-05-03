https://tr.sputniknews.com/20220503/erdogan-1-milyon-suriyeli-kardesimizin-geri-donusunu-saglayacak-bir-projenin-hazirligindayiz-1056043756.html

Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız

Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız" dedi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T12:41+0300

2022-05-03T12:41+0300

2022-05-03T12:52+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

suriyeli

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

süleyman soylu

mülteci

dönüş

geri dönüş

açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı AFAD koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.Yaptığı açıklamada Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" ifadesini tullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diye belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220501/ozdagdan-suriyeli-aileye-ziyaret-vatanini-seven-her-suriyeli-gibi-o-da-ulkesine-donmek-istiyor-1056004505.html

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