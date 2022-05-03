https://tr.sputniknews.com/20220503/erdogan-1-milyon-suriyeli-kardesimizin-geri-donusunu-saglayacak-bir-projenin-hazirligindayiz-1056043756.html
Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız
Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız" dedi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T12:41+0300
2022-05-03T12:41+0300
2022-05-03T12:52+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
suriyeli
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
süleyman soylu
mülteci
dönüş
geri dönüş
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056043873_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8a90ce1302d71b6b71c9567c598edb2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı AFAD koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.Yaptığı açıklamada Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" ifadesini tullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diye belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/ozdagdan-suriyeli-aileye-ziyaret-vatanini-seven-her-suriyeli-gibi-o-da-ulkesine-donmek-istiyor-1056004505.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056043873_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_ff94f8d9099ea3e775342f461d244cb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, suriyeli, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), süleyman soylu, mülteci, dönüş, geri dönüş, açıklama, güvenli bölge
Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız
12:41 03.05.2022 (güncellendi: 12:52 03.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı AFAD koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.
Yaptığı açıklamada Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" ifadesini tullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diye belirtti.