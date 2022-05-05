Canlı Blog | Azovstal'da sivillerin tahliyesi için insani koridor 5-7 Mayıs arası açık kalacak

NYT: ABD Ukrayna'ya, Rus generalleri öldürmeye yönelik istihbarat sağlıyor

New York Times, ABD yetkililerinin iddialarına atıfta bulunarak, ABD'nin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda eylem halindeki Rus generallerinden birkaçını hedef alma ve öldürme konusunda Ukraynalılara yardım etmeyi amaçlayan istihbarat sağladığını bildirdi

Raporda, Ukraynalı yetkililerin en az 12 Rus generali öldürdüğünü iddia ediliyor. Ancak ABD'li yetkililerin öldürüldüğü iddia edilen yüksek rütbeli subayların sayısını açıklamayı reddettiği belirtiliyor.

Rapora göre, savaş alanı istihbaratının çoğu, gerginliği tırmandırış olarak yorumlanacağı ve ABD ile Rusya'yı daha büyük bir gerginliğe sürükleyeceği korkusuyla Beyaz Saray tarafından gizli tutuluyor.