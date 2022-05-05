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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/canli-blog--azovstal-sivillerin-tahliyesi-icin-insani-koridor-5-7-mayista-acilacak-1056097338.html
Canlı Blog | Azovstal'da sivillerin tahliyesi için insani koridor 5-7 Mayıs arası açık kalacak
Canlı Blog | Azovstal'da sivillerin tahliyesi için insani koridor 5-7 Mayıs arası açık kalacak
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 5-7 Mayıs arasında Azovstal'da insani koridor açılacağının duyurmasının ardından, şimdiye kadar 10 binden fazla sivilin tahliye... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye

Canlı Blog | Azovstal'da sivillerin tahliyesi için insani koridor 5-7 Mayıs arası açık kalacak

06:22 05.05.2022 (güncellendi: 06:24 05.05.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın 5-7 Mayıs arasında Azovstal'da insani koridor açılacağının duyurmasının ardından, şimdiye kadar 10 binden fazla sivilin tahliye edildiği açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:40 05.05.2022
NYT: ABD Ukrayna'ya, Rus generalleri öldürmeye yönelik istihbarat sağlıyor
New York Times, ABD yetkililerinin iddialarına atıfta bulunarak, ABD'nin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda eylem halindeki Rus generallerinden birkaçını hedef alma ve öldürme konusunda Ukraynalılara yardım etmeyi amaçlayan istihbarat sağladığını bildirdi.
Raporda, Ukraynalı yetkililerin en az 12 Rus generali öldürdüğünü iddia ediliyor. Ancak ABD'li yetkililerin öldürüldüğü iddia edilen yüksek rütbeli subayların sayısını açıklamayı reddettiği belirtiliyor.
Rapora göre, savaş alanı istihbaratının çoğu, gerginliği tırmandırış olarak yorumlanacağı ve ABD ile Rusya'yı daha büyük bir gerginliğe sürükleyeceği korkusuyla Beyaz Saray tarafından gizli tutuluyor.
06:30 05.05.2022
İngiltere'den 57 milyon dolarlık insani yardım
İngiltere, Ukrayna'daki çatışmadan etkilenen sivillere yardım için 57 milyon dolar tahsis edecek.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu fonların BM kurumlarına ve insani yardım kuruluşlarına gönderileceğini açıkladı.
06:27 05.05.2022
Kanada 'eğitim' iddialarını yalanladı
Kanada Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri personeline, aşırı milliyetçi "Azov" taburuna ve diğer aşırılık yanlısı örgütlerin savaşçılarına askeri eğitim verdikleri iddialarını reddetti.
06:18 05.05.2022
Donbass'tan Rusya'ya 10.000'den fazla kişi tahliye edildi
Rusya'nın İnsani Müdahale Merkezi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin 5-7 Mayıs tarihleri ​​arasında Mariupol'un Azovstal tesisindeki siviller için insani koridorlar açılacağını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DPR ve LPR) ile Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden son 24 saat içinde Rusya'ya 10 binden fazla kişi tahliye edildiğini duyurdu.
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi başkanı Albay Mizintsev, "Kiev'in yarattığı tüm zorluklara ve engellere rağmen, geçtiğimiz gün Ukrayna makamlarının katılımı olmadan, 1.421'i çocuk olmak üzere 10.617 kişi, Ukrayna, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tehlikeli bölgelerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi" dedi.
06:14 05.05.2022
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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