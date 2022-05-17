https://tr.sputniknews.com/20220517/putin-avrupanin-izledigi-ekonomi-politikalari-ekonomik-intihar-1056447228.html
Putin: Avrupa’nın izlediği ekonomi politikaları, ekonomik intihar
Putin: Avrupa’nın izlediği ekonomi politikaları, ekonomik intihar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ekonomilerine vereceği zararı önemsemeden Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin enerji... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T15:35+0300
2022-05-17T15:35+0300
2022-05-17T16:10+0300
dünya
rusya
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avrupa
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Rusya Devlet Başkanı Putin, petrol piyasasıyla ilgili bir toplantı sırasındaki konuşmasında, “Belli ki (Avrupa’nın gözden çıkardığı) Rus enerji kaynakları ile beraber ekonomik faaliyeti artırma fırsatı da Avrupa’yı terk ederek dünyanın başka bölgelerine kayacak. İnanç için böylesine bir ekonomik adım atmak intihardır. Tabii ki bu Avrupa ülkelerinin iç meselesidir” dedi. Putin, “Bizse pragmatik davranmalı ve her şeyden önce kendi ekonomik çıkarlarımıza göre davranmalıyız” diye ekledi.Avrupa ülkelerinin tamamen siyasi motifli gerekçelerle, hırslarıyla ve Amerikan hükümdarının baskısıyla petrol ve gaz sektöründe sürekli yeni yaptırımlar uygulamaya koyduğuna dikkat çeken Putin, bunun enflasyona yol açtığını ve Batılıların hatalarını kabul etmek yerine başka yerde suçlu aramaya kalkıştığını söyledi.
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rusya, vladimir putin, ab, avrupa
Putin: Avrupa’nın izlediği ekonomi politikaları, ekonomik intihar
15:35 17.05.2022 (güncellendi: 16:10 17.05.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ekonomilerine vereceği zararı önemsemeden Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin enerji alanında benimsediği söz konusu politikaları ‘ekonomik intihar’ olarak niteledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, petrol piyasasıyla ilgili bir toplantı sırasındaki konuşmasında, “Belli ki (Avrupa’nın gözden çıkardığı) Rus enerji kaynakları ile beraber ekonomik faaliyeti artırma fırsatı da Avrupa’yı terk ederek dünyanın başka bölgelerine kayacak. İnanç için böylesine bir ekonomik adım atmak intihardır. Tabii ki bu Avrupa ülkelerinin iç meselesidir” dedi.
Putin, “Bizse pragmatik davranmalı ve her şeyden önce kendi ekonomik çıkarlarımıza göre davranmalıyız” diye ekledi.
Avrupa ülkelerinin tamamen siyasi motifli gerekçelerle, hırslarıyla ve Amerikan hükümdarının baskısıyla petrol ve gaz sektöründe sürekli yeni yaptırımlar uygulamaya koyduğuna dikkat çeken Putin, bunun enflasyona yol açtığını ve Batılıların hatalarını kabul etmek yerine başka yerde suçlu aramaya kalkıştığını söyledi.