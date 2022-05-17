https://tr.sputniknews.com/20220517/putin-avrupanin-izledigi-ekonomi-politikalari-ekonomik-intihar-1056447228.html

Putin: Avrupa’nın izlediği ekonomi politikaları, ekonomik intihar

Putin: Avrupa’nın izlediği ekonomi politikaları, ekonomik intihar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ekonomilerine vereceği zararı önemsemeden Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin enerji... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T15:35+0300

2022-05-17T15:35+0300

2022-05-17T16:10+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ab

avrupa

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Rusya Devlet Başkanı Putin, petrol piyasasıyla ilgili bir toplantı sırasındaki konuşmasında, “Belli ki (Avrupa’nın gözden çıkardığı) Rus enerji kaynakları ile beraber ekonomik faaliyeti artırma fırsatı da Avrupa’yı terk ederek dünyanın başka bölgelerine kayacak. İnanç için böylesine bir ekonomik adım atmak intihardır. Tabii ki bu Avrupa ülkelerinin iç meselesidir” dedi. Putin, “Bizse pragmatik davranmalı ve her şeyden önce kendi ekonomik çıkarlarımıza göre davranmalıyız” diye ekledi.Avrupa ülkelerinin tamamen siyasi motifli gerekçelerle, hırslarıyla ve Amerikan hükümdarının baskısıyla petrol ve gaz sektöründe sürekli yeni yaptırımlar uygulamaya koyduğuna dikkat çeken Putin, bunun enflasyona yol açtığını ve Batılıların hatalarını kabul etmek yerine başka yerde suçlu aramaya kalkıştığını söyledi.

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rusya, vladimir putin, ab, avrupa