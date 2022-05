https://tr.sputniknews.com/20220519/stoltenberg-isvec-ve-finlandiyayi-nato-ailesine-katma-konusunda-hizla-karara-varacagimizdan-emim-1056509779.html

Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'yı NATO ailesine katma kararını hızla vereceğimizden emim

NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin gösterdiği veto kartıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

Danimarka'da temaslarda bulunurken gazetecilere konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'den her gün veto açıklaması gelmesine rağmen, "Hem İsveç'i hem de Finlandiya'yı NATO ailesine katmak için hızlı bir karara varacağımızdan eminim" dedi. 'Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz'Türkiye'nin itirazlarının özüne değinmeden, NATO'nun İsveç, Finlandiya ve Türkiye ile yakın temas halinde olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda anlaşmaya varmak için Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz" diyerek ekledi:"Çünkü Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini dile getirdiğinde, meseleleri gündeme getirdiğinde, elbette bununla başa çıkmanın tek yolu masaya oturup ortak zemin bulmaktır.'''Uzlaşmak fıtratımızda var''NATO'nun farklılıkların üstesinden gelme ve anlaşma sağlama konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu' dile getiren Stoltenberg, "Bu konuda da anlaşabileceğimizden kesinlikle eminim... İttifakın başvurular konusunda hızlı bir karara varabileceğine güveniyorum" vurgusunu yaptı.Finlandiya ve İsveç, dün NATO'ya katılmak için resmen başvuruda bulundu. NATO üyesi ülkelerin temsilcilerinin başvuruları tartışmak üzere yaptıkları ilk toplantıda, Türkiye'nin vetosu nedeniyle ilerlemeye devam edip etmeme konusunda fikir birliğine varılamadı. Erdoğan ne diyor?Yeni bir NATO büyükelçileri toplantısı, şimdilik planlanmıyor ve üst düzey diplomasi yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itirazları karşılanmadan ufukta görünmüyor. Erdoğan, bugün 19 Mayıs bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi."İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki olumsuz beyanatta bulunmuştunuz. Bunu açıklayabilir misiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, 'İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'deki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdığını' söyleyerek şöyle devam etti:"PKK'ya, YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine, her yere asacaklar. Bunlar, ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Kendilerine de söyledik."Oybirliği şartTürkiye'nin onayı olmadan bu iki İskandinav ülkesi NATO'ya katılamaz, zira NATO kararları oybirliğiyle alınıyor. 30 üye ülkenin her birinin üyelik başvurusunu veto etme yetkisi var.

