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https://tr.sputniknews.com/20220526/bidendan-floydun-olum-yil-donumunde-polisin-guc-kullanima-iliskin-kararname-1056684956.html
Floyd'un ölüm yıl dönümünde imzaladı: Biden'dan polisin güç kullanımına ilişkin kararname
Floyd'un ölüm yıl dönümünde imzaladı: Biden'dan polisin güç kullanımına ilişkin kararname
Biden, siyah George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin 2. yıl dönümünde federal güvenlik güçlerinin güç kullanımının kısıtlanmasına ve hesap... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:20+0300
2022-05-26T05:26+0300
dünya
abd
george floyd
joe biden
kararname
polis
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ABD Başkanı Joe Biden, George Floyd'un öldürülmesinin ikinci yılına ilişkin Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.Konuşmasının başında dün Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıya değinen Biden, ilerleyen günlerde eşiyle beraber Teksas'ı ziyaret edeceğini aktardı.Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten Biden, "Anlamlı bir polis reformu yapılması için elimdeki tüm yetkileri kullanacağım" ifadesini kullandı.Biden, halkın polise güveninin toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, federal polislerin aşırı güç kullanımını yasaklayan kararnamenin önemine işaret etti.Söz konusu kararname, federal polis güçlerinin güç kullanımını kısıtlarken, polislerin yaptıklarına ilişkin hesap verebilirliklerini de artırıyor.George Floyd olayıMinnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin'in, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ölümüne neden olması ülke gündemine damga vurmuştu.Dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye yalvaran Floyd'un olayla ilgili görüntüleri ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/abdde-siyah-haklari-konusunda-sembollesen--george-floydun-yegeni-vuruldu-1052419574.html
https://tr.sputniknews.com/20220505/federal-mahkeme-floydu-olduren-eski-polis-chauvinin-savunma-anlasmasini-kabul-etti-1056094295.html
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abd, george floyd, joe biden, kararname, polis

Floyd'un ölüm yıl dönümünde imzaladı: Biden'dan polisin güç kullanımına ilişkin kararname

00:20 26.05.2022 (güncellendi: 05:26 26.05.2022)
© AFP 2022 / BRANDON BELLGeorge Floyd
George Floyd - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
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Biden, siyah George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin 2. yıl dönümünde federal güvenlik güçlerinin güç kullanımının kısıtlanmasına ve hesap verebilirliğine ilişkin bir kararname imzaladı.
ABD Başkanı Joe Biden, George Floyd'un öldürülmesinin ikinci yılına ilişkin Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.
Konuşmasının başında dün Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıya değinen Biden, ilerleyen günlerde eşiyle beraber Teksas'ı ziyaret edeceğini aktardı.
Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten Biden, "Anlamlı bir polis reformu yapılması için elimdeki tüm yetkileri kullanacağım" ifadesini kullandı.
Biden, halkın polise güveninin toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, federal polislerin aşırı güç kullanımını yasaklayan kararnamenin önemine işaret etti.
Söz konusu kararname, federal polis güçlerinin güç kullanımını kısıtlarken, polislerin yaptıklarına ilişkin hesap verebilirliklerini de artırıyor.
George Floyd - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
ABD'de siyah hakları konusunda sembolleşen George Floyd'un yeğeni vuruldu
5 Ocak, 11:01

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin'in, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ölümüne neden olması ülke gündemine damga vurmuştu.
Dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye yalvaran Floyd'un olayla ilgili görüntüleri ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Derek Chauvin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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