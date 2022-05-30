https://tr.sputniknews.com/20220530/kolombiya-eski-solcu-gerilla-ile-hitler-hayrani-trump-benzeri-arasinda-tercihini-yapacak-1056815089.html

Kolombiya, eski solcu gerilla ile Hitler hayranı Trump benzeri arasında tercihini yapacak

Kolombiya, eski solcu gerilla ile Hitler hayranı Trump benzeri arasında tercihini yapacak

ABD'nin Latin Amerika'daki baş müttefiki Kolombiya'da pazar günkü devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda solcu aday birinci geldi. 19 Haziran'daki ikinci... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T16:08+0300

2022-05-30T16:08+0300

2022-05-30T16:11+0300

dünya

kolombiya

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Kolombiya devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 40.3'ünğ alan Gustavo Petro (62), ikinci turda da ipi göğüslerse, Latin Amerika ülkesinin tarihindeki ilk solcu devlet başkanı olacak. Kolombiya'da 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile tartışmalı bir barış anlaşmasına varılmasından beri ikinci kez düzenlenen devlet başkanlığı seçimi, enflasyonun son 20 yılın rekorunu kırdığı ve gıda fiyatlarındaki yükselişin halkta büyük endişe yarattığı bir ortamda geçiyor.M-19 hareketinin eski bir üyesi olarak hapis yatıp afla çıkmış olan başkent Bogota'nın eski Belediye Başkanı, hem vergi reformu dahil ekonomi yönetiminde hem de ABD'nin dayattığı uyuşturucu kartelleri ve diğer silahlı gruplarla savaşma biçiminde önemli değişiklikler vaat ediyor. 3. kez devlet başkanı adayı olan Petro'nun Devlet Başkanı Yardımcısı adayı da önde gelen çevre koruma ve insan hakları aktivisti Francia Marquez. "Direnişten iktidara geçmenin zamanı geldi" sloganını dilinden düşürmeyen Afrika kökenli kadın aday, seçimi kazanmaları halinde Kolombiya'nın ilk siyah başkan yardımcısı olacak. Bu ikilinin seçimi zaferi kazanması halinde, Kolombiya açısından tarihi bir dönüm noktası oluşturacağı yorumları yapılıyor. Karşılarındaki rakip ise 2016'da ABD'deki Donald Trump sürprizini gerçekleştirme potansiyeline sahip Rodolfo Hernández oldu. Anketler, sağcı-muhafazakar-iş dünyası kampının adayı olan eski Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez'in yüzde 27 oyla ikinci tura kalan diğer isim olacağını gösteriyordu. Ancak siyasi partilerle köklü ilişkileri bulunmayan inşaat-emlak imparatoru Hernandez (77) beklenmedik bir sonuç aldı. Trump tarzı popülist söylemiyle dikkat çeken Hernandez, bizzat yolsuzluk soruşturması kapsamında olmasına rağmen Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı olarak yolsuzlukla mücadele kampanyasıyla oyların yüzde 28'ini aldı. Gutierrez ise yüzde 24'te kaldı.Kampanya sürecinde Hernandez'in 2016'da RCN radyosuna verdiği mülakatta Nazi lideri Adolf Hitler'e hayranlığını dile getirdiği ses kaydı çokça gündeme geldi. Buna göre "Büyük bir Alman düşünürün hayranıyım. Adı Adolf Hitler" diyen emlak imparatoru, sunucuların tepkisine rağmen "Hitler'in tavsiyelerini dinleyin" diye ısrar etti. "Hep aynı şeyi yaparak bir şeylerin değişmesini beklemeyin" sözünü Hitler'in gibi sunan Hernandez'e sunucular sözün aslının Albert Einstein'a ait olduğunu hatırlatıp ünlü Alman fizikçiye atıf yapmasını tavsiye etti. 2021'de kaydın Kolombiya'da viral hale gelmesi üzerine Hernandez, "Hitler meselesiyle ilgili özür dilerim, herkesin dili sürçebilir ve ben de yanılmışım. İfade onun değil, Einstein'ındı. Yahudi cemaatinden ve tüm Kolombiya halkından özür dilerim” diye tweetleyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Hükümetin savurgan harcamalarını azaltmayı, yolsuz yetkilileri ihbar edenlere ödül vermeyi vaat eden Hernandez'in 10 gün önce eski FARC rehinesi ve eski devlet başkanı adayı Ingrid Betancourt'un resmen desteğini alması da oylarını artırdı. İlk turun ardından, Gutierrez de ikinci turda Hernandez'i destekleyeceklerini duyurdu: "Kolombiya'nın geleceğini, ailelerimizi ve çocuklarımızı riske atmak istemediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu nedenle biz 19 Haziran'da Rodolfo ve Merelen'e (devlet başkanı yardımcısı adayı) oy vereceğiz."Petro ise ilk turun ardından yaptığı konuşmada ülkede değişimin kazandığını öngördü. Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen solcu aday, sağcı Başkan Ivan Duque ve selefi Alvaro Uribe'nin politikalarını yıktıklarını, ikinci turda gerçek bir değişimin olacağını söyledi."Duque hükümetiyle ittifak yapan siyasi partiler Kolombiya'da yenilgiye uğradı. Bir devir sona erdi" vurgusunu yapan Petro, ikinci turla ilgili şöyle konuştu:"Bazı değişimler vardır aslında değişim sayılmaz tam bir intihardır. Yolsuzlukla can vererek mücadele edilir. Yolsuzlukla mücadele için canımızı ortaya koyduk. Biz sözle aldatmak için değil, gerçekleri masaya koyup topluma nereye gittiğimizi söylemek için buradayız."

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