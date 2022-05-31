https://tr.sputniknews.com/20220531/abd-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-gondermeyecegiz-1056862348.html

ABD: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz

ABD: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T23:25+0300

2022-05-31T23:25+0300

2022-05-31T23:28+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

füze

sistem

yardım

rusya

operasyon

ned price

karine jean-pierre

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt veren Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.'Ukrayna'ya savunma sistemi tedarik etmeyi değerlendiriyoruz'ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna için Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşı etkili olabilecek bir dizi savunma sistemini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.Price, "Ukraynalı ortaklarımız için savaş alanında etkili olma potansiyeline sahip bir dizi sistemi düşünmeye devam ediyoruz" dedi.Öte yandan Sözcü, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermeyeceğini de sözlerine ekledi.

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abd, ukrayna, füze, sistem, yardım, rusya, operasyon, ned price, karine jean-pierre