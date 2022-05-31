https://tr.sputniknews.com/20220531/abd-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-gondermeyecegiz-1056862348.html
ABD: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz
ABD: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:25+0300
2022-05-31T23:25+0300
2022-05-31T23:28+0300
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füze
sistem
yardım
rusya
operasyon
ned price
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt veren Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.'Ukrayna'ya savunma sistemi tedarik etmeyi değerlendiriyoruz'ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna için Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşı etkili olabilecek bir dizi savunma sistemini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.Price, "Ukraynalı ortaklarımız için savaş alanında etkili olma potansiyeline sahip bir dizi sistemi düşünmeye devam ediyoruz" dedi.Öte yandan Sözcü, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermeyeceğini de sözlerine ekledi.
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abd, ukrayna, füze, sistem, yardım, rusya, operasyon, ned price, karine jean-pierre
ABD: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz
23:25 31.05.2022 (güncellendi: 23:28 31.05.2022) Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt veren Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.
'Ukrayna'ya savunma sistemi tedarik etmeyi değerlendiriyoruz'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna için Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşı etkili olabilecek bir dizi savunma sistemini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.
Price, "Ukraynalı ortaklarımız için savaş alanında etkili olma potansiyeline sahip bir dizi sistemi düşünmeye devam ediyoruz" dedi.
Öte yandan Sözcü, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermeyeceğini de sözlerine ekledi.