Patruşev: Polonya, Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek için harekete geçti

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Polonya’nın Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek için harekete geçtiğini belirtti. Ulusal güvenlik konulu bir toplantıda konuşan Patruşev, Kiev rejiminin sözde Batılı ortaklarının mevcut durumdan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya karşı olmadıklarına ve Ukrayna toprakları ile ilgili bir takım planlar yaptıklarına dikkat çekti.

Patruşev, “Görünüşe göre Polonya, Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek için harekete geçiyor” diyen Patruşev, şöyle devam etti: “Polonya Devlet Başkanı (Andrzej) Duda’nın Kiev ziyareti, ayrıca Polonya-Ukrayna sınırının yakında ortadan kalkacağına dair açıklamaları bunun canlı bir teyidi oldu.”

Duda, mayıs başlarında Polonya ile Ukrayna arasında yeni bir dostluk anlaşmasının imzalanmasını önermiş, ayrıca iki ülke arasındaki sınırın bölünmeyip birleştirilmesi gerektiğini söylemişti.

‘Birçok devletin halihazırda Ukrayna’nın parçalanması üzerinde aktif çalışmalar yürüttüğünü’ söyleyen Patruşev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Polonyalılara, üst düzey devlet görevlerinde bulunma imkanı dahil özel bir statü vermeyi planladığını vurguladı.

Patruşev, “Bu durumda Ukrayna'nın egemenliği ne devlet başkanını, ne de jeopolitik hedeflerine ulaşmak için Ukrayna halkının çıkarlarını feda etmeye hazır olan ABD ve müttefiklerini ilgilendiriyor. Onların eylemleri ülkeyi gerçek anlamda çöküşe götürüyor” ifadelerini kullandı.

Patruşev daha önce Washington ve Kiev’in politikasının Ukrayna’nın birkaç devlete bölünmesine yol açabileceği açıklamasında bulunmuştu.