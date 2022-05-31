CANLI | Melitopol sakinleri, Rusya vatandaşlığı başvurusu için kuyruklar oluşturdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun başından beri mayınlar nedeniyle Herson Limanı'nda mahsur kalan Türk gemisinin mürettebatına Rus güçleri tarafından insani yardım ulaştırıldığını açıkladı.
Kanada hükümeti, 22 Rusya vatandaşı ve 4 Rus şirketine daha yaptırım uygulama kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya Ortotoks Kilisesi Patriği Kirill ve kilisenin diğer 7 temsilcisi din adamına yaptırım uygulanması talebiyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne başvuruda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: