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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/canli--melitopol-sakinleri-rusya-vatandasligi-basvurusu-icin-kuyruklar-olusturdu-1056851824.html
CANLI | Melitopol sakinleri, Rusya vatandaşlığı başvurusu için kuyruklar oluşturdu
CANLI | Melitopol sakinleri, Rusya vatandaşlığı başvurusu için kuyruklar oluşturdu
Ukrayna’da tamamıyla Rusya ordusunun denetiminde olan Melitopol kentinin sakinleri, Rusya pasaportu almak için kuyruklar oluşturdu. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:46+0300
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ukrayna
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Rusya - Ukrayna - operasyon - Zaporojya - Sputnik Türkiye

CANLI | Melitopol sakinleri, Rusya vatandaşlığı başvurusu için kuyruklar oluşturdu

16:46 31.05.2022 (güncellendi: 16:54 31.05.2022)
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Ukrayna’da tamamıyla Rusya ordusunun denetiminde olan Melitopol kentinin sakinleri, Rusya pasaportu almak için kuyruklar oluşturdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun başından beri mayınlar nedeniyle Herson Limanı'nda mahsur kalan Türk gemisinin mürettebatına Rus güçleri tarafından insani yardım ulaştırıldığını açıkladı.
Kanada hükümeti, 22 Rusya vatandaşı ve 4 Rus şirketine daha yaptırım uygulama kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya Ortotoks Kilisesi Patriği Kirill ve kilisenin diğer 7 temsilcisi din adamına yaptırım uygulanması talebiyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne başvuruda bulundu.
Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
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06:17
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:04 31.05.2022
Patruşev: Polonya, Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek için harekete geçti
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Polonya’nın Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek için harekete geçtiğini belirtti. Ulusal güvenlik konulu bir toplantıda konuşan Patruşev, Kiev rejiminin sözde Batılı ortaklarının mevcut durumdan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya karşı olmadıklarına ve Ukrayna toprakları ile ilgili bir takım planlar yaptıklarına dikkat çekti.
Patruşev, “Görünüşe göre Polonya, Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek için harekete geçiyor” diyen Patruşev, şöyle devam etti: “Polonya Devlet Başkanı (Andrzej) Duda’nın Kiev ziyareti, ayrıca Polonya-Ukrayna sınırının yakında ortadan kalkacağına dair açıklamaları bunun canlı bir teyidi oldu.”
Duda, mayıs başlarında Polonya ile Ukrayna arasında yeni bir dostluk anlaşmasının imzalanmasını önermiş, ayrıca iki ülke arasındaki sınırın bölünmeyip birleştirilmesi gerektiğini söylemişti.
‘Birçok devletin halihazırda Ukrayna’nın parçalanması üzerinde aktif çalışmalar yürüttüğünü’ söyleyen Patruşev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Polonyalılara, üst düzey devlet görevlerinde bulunma imkanı dahil özel bir statü vermeyi planladığını vurguladı.
Patruşev, “Bu durumda Ukrayna'nın egemenliği ne devlet başkanını, ne de jeopolitik hedeflerine ulaşmak için Ukrayna halkının çıkarlarını feda etmeye hazır olan ABD ve müttefiklerini ilgilendiriyor. Onların eylemleri ülkeyi gerçek anlamda çöküşe götürüyor” ifadelerini kullandı.
Patruşev daha önce Washington ve Kiev’in politikasının Ukrayna’nın birkaç devlete bölünmesine yol açabileceği açıklamasında bulunmuştu.
17:01 31.05.2022
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Lyudmila Denisova’yı ombudsmanlık görevinden aldı
Ukraynalı parlamenterler, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamada insan hakları komiseri Lyudmila Denisova'nın görevden alınması yönünde oy kullandı.
Denisova’nın görevden alınmasına yönelik oylama için basına kapalı bir oturum düzenlendi.
Parlamenterler, tutsakların takası, insani koridorların açılması gibi süreçlerde yer almaması gibi nedenlerle Denisova’yı görevini layığıyla yerine getirmemekle suçluyor.
Denisova, muhalefet, uzmanlar ve insan hakları topluluklarının temsilcileri kararı yasadışı olarak değerlendirirken, bunun yönetimden bağımsız olması gereken İnsan Halkları Komiserliği kurumunu yok ettiğini belirtiyor.
Denisova, Halk Cephesi partisini ve Arsen Avakov'un siyasi ekibini temsil ediyordu. Avakov bir yıldan daha kısa süre önce içişleri bakanı olarak yürüttüğü görevinden alındı. Görevinden ayrılmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ekibini eleştirmeye başladı.
Rusya Soruşturma komitesi 21 Haziran 2014’te Arsen Avakov hakkında cinayet organize etmek, yasaklı savaş yöntemleri ve silahları kullanmak, gazetecilerin görevine engel olmak ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar sırasında insanları kaçırmak suçlamasıyla cezai soruşturma açmıştı.
16:46 31.05.2022
Melitopol sakinleri, Rusya vatandaşlığı başvurusu için kuyruklar oluşturdu
Ukrayna’da tamamıyla Rusya ordusunun denetiminde olan Melitopol kentinin sakinleri, Rusya pasaportu almak için kuyruklar oluşturdu. Sputnik muhabiri, Melitopol sakinlerinin Rusya vatandaşlığı başvuru yapmak için sabahın erken saatlerinde göç servisi binasının önünde toplanmaya başladıklarını aktarıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin sakinlerinin Rusya pasaportu almalarını kolaylaştıran bir karar imzalamıştı. Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya bölgesinin ise bir kısmı Rusya ordusunun denetiminde bulunuyor. Melitopol kenti de Zaporijya bölgesinde yer alıyor.
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