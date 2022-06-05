CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk'te hastane, okul ve kreşleri vurdu

Rusya'nın Ukrayna topraklarını aşırı milliyetçilerden ve neo-Nazilerden arındırmak için başlattığı harekat devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mizintsev, dün Severodonetsk bölgesindeki çatışmalara katılan birden fazla Ukraynalı birliğin askeri personelinin yüzde 90'ına yakınını kaybettiğini ve Lisiçansk'a çekildiğini duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi ise bugün yaptığı açıklamada, "Ukraynalı birliklerle yapılan çatışmalar sırasında düşman, son 24 saatte can ve askeri teçhizat kaybı verdi. 36 asker öldü, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 6 askeri araç imha edildi, 8 Ukrayna askeri doğru karar alıp silah bırakarak canlarını kurtardı" ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: