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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220605/canli-i-lugansk-36-ukrayna-askeri-olduruldu-8i-silah-birakti-1057002239.html
CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk'te hastane, okul ve kreşleri vurdu
CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk'te hastane, okul ve kreşleri vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu devam ederken Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, son 24 saatte 36 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-05T13:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
operasyon
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Rusya - Donbass - Operasyon - Sputnik Türkiye

CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk'te hastane, okul ve kreşleri vurdu

13:02 05.06.2022 (güncellendi: 13:53 05.06.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu devam ederken Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, son 24 saatte 36 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, 8'inin silah bırakarak teslim olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ukrayna topraklarını aşırı milliyetçilerden ve neo-Nazilerden arındırmak için başlattığı harekat devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mizintsev, dün Severodonetsk bölgesindeki çatışmalara katılan birden fazla Ukraynalı birliğin askeri personelinin yüzde 90'ına yakınını kaybettiğini ve Lisiçansk'a çekildiğini duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi ise bugün yaptığı açıklamada, "Ukraynalı birliklerle yapılan çatışmalar sırasında düşman, son 24 saatte can ve askeri teçhizat kaybı verdi. 36 asker öldü, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 6 askeri araç imha edildi, 8 Ukrayna askeri doğru karar alıp silah bırakarak canlarını kurtardı" ifadelerine yer verildi.
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13:32 05.06.2022
13:14 05.06.2022
Ukrayna ordusu, Donetsk'te hastane, okul ve kreşleri vurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Merkezi, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Golmovskiy köyüne açtığı ateş sonucunda bir hastane, bir okul ve iki kreşin vurulduğunu açıkladı.
'62 kez ateş açıldı, 5 kişi öldü'
Bu arada DHC'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilciliği, Ukraynalı güçlerin Donetsk topraklarına son 24 saatte 62 kez ateş açtığını, 641 mühimmat ateşlediğini ve bunların sonucunda 5 kişinin öldüğünü, 24'ünün yaralandığını bildirdi.
13:13 05.06.2022
Rusya: Kiev yakınında Avrupa'dan gelen tanklar ve askeri teçhizat imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev yakınında Doğu Avrupa ülkelerinden tedarik edilen T-72 tanklarını ve muhtelif askeri teçhizatı yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettiğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinin Odessa'da Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri teçhizatı taşıyan An-26 askeri kargo uçağını vurduğunu bildiren Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde ise iki Toçka-U taktik füzesini imha ettiğini söyledi.

Konaşenkov, son 24 saatte Rus hava güçlerinin faaliyetleri sonucunda 350'den fazla Ukrayna askerinin, 65 asker ve teçhizat konuşlanma noktasının, 10 tank ve zırhlı aracın, 2 Grad çok namlulu roketatar sisteminin, 9 topçu silahının, 14 özel askeri aracın, 1 yakıt tankerinin ve 3 mühimmat deposunun yok edildiği bilgisini paylaştı.

Rus uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Slavyansk semalarında Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Savunma Bakanlığı Sözcüsü, topçu ve füze birliklerinin de 46 komuta merkezini, 123 top ve havan birliğini imha ettiğinin altını çizdi.
13:11 05.06.2022
13:09 05.06.2022
13:08 05.06.2022
13:07 05.06.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
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