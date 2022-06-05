CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk'te hastane, okul ve kreşleri vurdu

Rusya: Kiev yakınında Avrupa'dan gelen tanklar ve askeri teçhizat imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev yakınında Doğu Avrupa ülkelerinden tedarik edilen T-72 tanklarını ve muhtelif askeri teçhizatı yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettiğini belirtti.



Rus hava savunma sistemlerinin Odessa'da Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri teçhizatı taşıyan An-26 askeri kargo uçağını vurduğunu bildiren Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde ise iki Toçka-U taktik füzesini imha ettiğini söyledi.



Konaşenkov, son 24 saatte Rus hava güçlerinin faaliyetleri sonucunda 350'den fazla Ukrayna askerinin, 65 asker ve teçhizat konuşlanma noktasının, 10 tank ve zırhlı aracın, 2 Grad çok namlulu roketatar sisteminin, 9 topçu silahının, 14 özel askeri aracın, 1 yakıt tankerinin ve 3 mühimmat deposunun yok edildiği bilgisini paylaştı.



Rus uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Slavyansk semalarında Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Savunma Bakanlığı Sözcüsü, topçu ve füze birliklerinin de 46 komuta merkezini, 123 top ve havan birliğini imha ettiğinin altını çizdi.