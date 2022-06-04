CANLI | Zaharova, Almanya’ya Avrupa’da Rus medyasına yönelik engellemeyi hatırlattı

Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği, dünkü açıklamasında , Almanya’da Rus gazetecilere ayrımcılık uygulandığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu, tam tersi ülkede çok sayıda Rus gazetecinin çalıştığını ve hiçbir kısıtlama uygulanmadığını ifade etmişti.

Zaharova, “Dün bir Alman bana televizyonunun fotoğrafını gönderdi. Televizyonun üzerinde, ‘Bu kanal geçici olarak çalışmıyor. Hizmeti mümkün olan en kısa sürede yeniden erişime açmaya çalışıyoruz. Sorunun nedeni cihazınızda değil.’ Sorunun nedeni, Avrupa’nın Rus medyasını engellemesi. Bu kişi, Rossiya televizyonunu izlemek istedi. Rusya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden ifade özgürlüğü ve ‘tam tersi’ türünden bir şeylerle ilgili yorum bekliyorum” yorumunda bulundu.