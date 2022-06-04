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CANLI | Zaharova, Almanya’ya Avrupa’da Rus medyasına yönelik engellemeyi hatırlattı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220604/zaharova-almanyaya-avrupada-rus-medyasina-yonelik-engellemeyi-hatirlatti-1056979629.html
CANLI | Zaharova, Almanya’ya Avrupa’da Rus medyasına yönelik engellemeyi hatırlattı
CANLI | Zaharova, Almanya’ya Avrupa’da Rus medyasına yönelik engellemeyi hatırlattı
Avrupa’da Rus medyasının engellendiğini anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman yetkililerden ifade özgürlüğüne ilişkin yorum... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T13:09+0300
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CANLI | Zaharova, Almanya’ya Avrupa’da Rus medyasına yönelik engellemeyi hatırlattı

13:09 04.06.2022
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Avrupa’da Rus medyasının engellendiğini anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman yetkililerden ifade özgürlüğüne ilişkin yorum beklediğini belirtti.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’daki Rus gazetecilerin hiçbir kısıtlama olmadan çalıştığı yönündeki açıklamaları değerlendirdi.
Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği, dünkü açıklamasında, Almanya’da Rus gazetecilere ayrımcılık uygulandığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu, tam tersi ülkede çok sayıda Rus gazetecinin çalıştığını ve hiçbir kısıtlama uygulanmadığını ifade etmişti.
Zaharova, “Dün bir Alman bana televizyonunun fotoğrafını gönderdi. Televizyonun üzerinde, ‘Bu kanal geçici olarak çalışmıyor. Hizmeti mümkün olan en kısa sürede yeniden erişime açmaya çalışıyoruz. Sorunun nedeni cihazınızda değil.’ Sorunun nedeni, Avrupa’nın Rus medyasını engellemesi. Bu kişi, Rossiya televizyonunu izlemek istedi. Rusya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden ifade özgürlüğü ve ‘tam tersi’ türünden bir şeylerle ilgili yorum bekliyorum” yorumunda bulundu.
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