https://tr.sputniknews.com/20220609/fabrikada-salmonella-saptandigini-saklamakla-suclanan-ferreroya-belcika-ve-luksemburgda-operasyon-1057203248.html

Fabrikada salmonella saptadığını saklamakla suçlanan Ferrero'ya Belçika ve Lüksemburg'da operasyon

Fabrikada salmonella saptadığını saklamakla suçlanan Ferrero'ya Belçika ve Lüksemburg'da operasyon

Nutella, Kinder, Rocher gibi pek çok ürünleriyle tanınan İtalyan çikolata devinde salmonella skandalı hız kesmiyor. Belçika ve Lüksemburg'daki 6 merkezine... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T19:06+0300

2022-06-09T19:06+0300

2022-06-09T19:22+0300

yaşam

salmonella

salgın

ferrero

kinder sürpriz

fransa

paris

belçika

lüksemburg

fabrika

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İtalyan çikolata ürünleri şirketi Ferrero'nun Kinder Suprise (Kinder Sürpriz) isimli yumurta biçimli çikolata ürününden kaynaklanan salmonella salgını şubattan beri Avrupa'yı korkuturken, Ferrero’nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 merkezine polis baskını düzenlendi. Öncesinde dünya çapında binlerce ton Ferrero ürünü geri çekilmiş ya da toplatılmıştı. Salmonella bakterisi, gıda zehirlenmesine yol açarak tifo gibi hastalıklara neden olabiliyor. Salmonella salgınının çıkış yerinin Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikası olduğu saptandığından, İtalyan devi hakkında 11 Nisan'dan beri Belçika'da soruşturma yürütülüyor. Son operasyon, Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC) ve federal polisi ile Lüksemburglu muhataplarının işbirliğiyle eş zamanlı gerçekleştirildi. Ferrero'nun Lüksemburg'daki genel merkezi Ferrero International ile Ferrero Trading Lux ve SARL Ferrero Management Services binaları, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikası ve Brüksel'deki merkezlerinde polis arama yaptı.Lüksemburg Savcılığı'na göre aramalar da çok sayıda belge ve bilgisayar ekipmanına el konuldu. Açıklamada, Ferrero hakkındaki adli soruşturmanın, salmonella salgının ortaya çıkması sonrası şirketin izlediği tutumu, gıda zinciri takibi, sağlık yetkilileriyle iletişim, bilgilerin iletilmesinde sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini açıklığa kavuşturmayı amaçladığı belirtildi.Salmonella bakterisinin ilk kez 15 Aralık 2021'de, Arlon'daki fabrikanın bir tank filtresinde saptandığı ortaya çıkmıştı. Süt yağı fıçısındaki filtrede insanlar veya ham maddelerden kaynaklı kontaminasyon saptandığı bilgisini Ferrero yönetiminin Belçika makamlarından sakladığının belirlenmesi üzerine, FASFC, 8 Nisan'da fabrikayı mühürlemişti. Fabrikanın açılışı, gerekli hijyen sağlanamadığı gerekçesiyle süresiz ertelenmiş durumda. Bugün Paris Savcılığı'ndan da Ferrero'nun Kinder çikolatalarını tüketen çocuklarda salmonella zehirlenmesi şikayetleri nedeniyle önsoruşturma başlatıldığı açıklaması geldi. Fransa'daki soruşturma, 'fiziksel bütünlüğe kasıtsız saldırı ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak' suçlamalarından açıldı.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, Avrupa, ABD ve Kanada'da Kinder kaynaklı teyit edilen 423 Salmonella vakası saptandı. Britanya'da 122, Fransa'da 118, Belçika'da 52, İsviçre'de 48 ve Almanya'da da 30 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı. Çoğu çocuk olan hastaların yüzde 40'ı hastanede tedaviye alındı. Herhangi bir ölüm bildirilmedi. Salmonella salgını nedeniyle Ferrero ürünlerinin satışında yüzde 40 düşüş yaşandı.

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