‘AB'nin tedarikçisi olmak isteyen İsrail, Lübnan’da hükümet kurulmadan MEB anlaşması yapmak istiyor’

“İsrail’in kurulduğu 1948’ten bu yana Lübnan, İsrail ile savaş halinde. Aradaki sınırı BM’nin barış gücü kuvvetleri tutuyorlar, hava-kara-deniz her sahada anlaşmazlık devam ediyor. İsrail, Lübnan’ın hava sahasını devamlı ihlal ediyor, İHA'larla izliyor, savaş jetleri Beyrut semalarında boy gösteriyor, İsrail’in savaş uçakları Suriye’deki hedeflerini Lübnan hava sahasını kullanarak bombalıyor. BM sadece kınama yayınlıyor ve ihlaller devam ediyor. Kara sınırında Şeba Çiftlikleri konusunda uzlaşılmaya varılamadı. Her iki taraf da 'bizim' diyor. Bir de deniz sınırı anlaşmazlığı gündemde. Yani Lübnan ve İsrail arasında olabilecek her türlü anlaşmazlık var. İsrail’in aslında yapmak istediği, kendini AB’nin gaz tedarikçisi olarak konumlandırmak. Aslında Rusya’nın koltuğuna oynuyor. Burada çıkaracağı gazı İtalya üzerinden AB’ye satma peşinde, bu da AB ve ABD’nin işine geliyor. Kariş denilen tartışmalı bölge var. İsrail, Lübnan’ın deniz sınırı 23. hat diyor; Lübnan da bizim sınırımız 29. hat diyor. Lübnan, Kariş’te kayalıklardan oluşan küçük bir adanın olduğunu, bunun kendisine ait olduğunu söylüyor. Dolayısıyla deniz sahasının arttırılmasını talep ediyor. Ama maalesef Lübnan bu talebini BM’ye yazılı olarak belgelemesi gerekiyordu ve bunu yapmadı. Beyrut'ta patlama oldu, hükümet değişti ve Lübnan’ın birçok ekonomik sorunu da vardı. Bu biraz ihmal edildi. BM’ye başvuru yapmadıkları için resmi olarak iddialarını ispatlamakta zorlanıyorlar. Bu taleplerini BM’ye müzakereler esnasında bildirmeleri gerekiyordu."