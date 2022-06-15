https://tr.sputniknews.com/20220615/abnin-tedarikcisi-olmak-isteyen-israil-lubnanda-hukumet-kurulmadan-meb-anlasmasi-yapmak-istiyor-1057533110.html

‘AB'nin tedarikçisi olmak isteyen İsrail, Lübnan’da hükümet kurulmadan MEB anlaşması yapmak istiyor’

‘AB'nin tedarikçisi olmak isteyen İsrail, Lübnan’da hükümet kurulmadan MEB anlaşması yapmak istiyor’

Nalan Yazgan’a göre AB'nin gaz tedarikçisi olmak isteyen İsrail, ihtilaflı Kariş sahası için Lübnan'da hükümet kurulmadan MEB anlaşması imzalatmak istiyor. AB... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T22:13+0300

2022-06-15T22:13+0300

2022-06-17T02:46+0300

eksen

nalan yazgan

rusya

yaptırım

enerji

ab

israil

doğalgaz

doğu akdeniz

amos hochstein

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Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle küresel enerji fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde AB alternatif doğalgaz arayışında İsrail ve Mısır'la anlaşma yoluna giderken, Doğu Akdeniz'de İsrail ile Lübnan arasındaki ihtilaflı Kariş sahasında gerilim hakim. BM gözetiminde ABD'nin arabuluculuğunda 2020'den beri görüşmeler bugüne kadar sonuçsuz kalmıştı. İsrail'in Kariş'e sondaj gemisi yollamasıyla yeniden tansiyon yükselirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein Lübnan liderliğiyle görüşmek üzere 13-14 Haziran'da Beyrut'a gönderildi. Ancak büyük enerji krizi yaşanan iflastaki Lübnan, seçimlerden bu yana hükümetin de kurulamadığı ortamda elleri kolları bağlı pozisyonda. İsrail vatandaşlığı da bulunan Hochstein, Lübnan'a 'alabilecekleriyle yetinmesi' tavsiyesinde bulundu.Deniz sınırı ihtilafı, ABD'nin arabulucu olarak rolü ve Beyrut'taki tepkileri gazeteci-yazar Nalan Yazgan ile konuştuk.‘İsrail’in aslında yapmak istediği, kendini AB’nin gaz tedarikçisi olarak konumlandırmak'Nalan Yazgan’a göre, 1948'den beri savaş halindeki İsrail ile Lübnan arasında kara ve hava sahasında İsrail hakimiyeti ve ihlalleri sürerken, buna deniz sınırları eklendi. Lübnan'ın Kariş sahasının da bulunduğu bölgede hak iddiasını BM'ye yazılı bildirimle sunması gerekirken, içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizde bunun ihmal edildiğini aktaran Yazgan, İsrail'in ise kendini AB'nin gaz tedarikçisi olarak konumlandırmak istediğini vurguladı:‘ABD’nin İsrail vatandaşlığı olan Hochstein'ı görevlendirmesi şaka gibi'Yazgan, BM'nin gözlemciliğe çekildiği, arabuluculuğu ise ABD'nin üstlendiği süreçteki sıkıntılara atıf yaptı. Biden yönetiminin İsrail vatandaşlığı da bulunan Amos Hochstein'ı görevlendirdiğini belirtirken, 'şaka gibi' yorumu yapan Yazgan, bu ismin küstah açıklamalarıyla tarafsızmış gibi bile yapmadığını vurguladı:‘Batı, Lübnan’ı hükümetini kurmadan baskı altına almak ve isteklerini yerine getirmek arzusunda’Ekonomik olarak iflas etmiş Lübnan’ın seçim sonrası yeniden hükümet krizi yaşadığını anlatan Yazgan, Batı'nın ise bu zayıflıktan faydalanarak istediklerini almaya çalıştığı görüşünde. Yazgan, Beyrut'un çok ihtiyaç duyduğu IMF anlaşması için MEB şartının bile koşulduğunu vurguladı. Yazgan'a göre Lübnan bir şey yapmazsa haklarından olacak:‘Karşılıklı tehditler havada uçuşuyor ama...’İsrail’in tartışmalı bölgeye 5 Haziran’da sondaj gemisi yollaması üzerine Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın sert çıkışını anımsatan Yazgan, İsrail'in de buna 'savaş tehditleriyle' yanıt verdiğini belirtti:‘İsrail, Lübnan’da hükümet kurulmadan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını imzalatıp deniz sahasına hakim olmak istiyor’Yazgan’a göre, büyük enerji krizi içinde debelenen Lübnan kendine ait olduğunu iddia ettiği deniz sahasını muhtemelen İsrail’e bırakmak zorunda kalacak. İsrail ile İbrahim/Abraham anlaşmalarını yapmış Arap ülkelerinin de Lübnan'ı yalnız bıraktıklarını belirten Yazgan, Cumhurbaşkanı Aun'un da şimdiden elinin kolunun bağlı olduğunu söylediğini aktardı. Yazgan, "Maalesef haklı olanın değil güçlü olanın sesi çıkıyor" vurgusu yaptı:

rusya

israil

beyrut

lübnan

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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nalan yazgan, rusya, yaptırım, enerji, ab, israil, doğalgaz, doğu akdeniz, amos hochstein, abd, abd dışişleri bakanlığı, beyrut, lübnan