Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/chelseanin-satisinin-ardindan-baskan-buck-gorevi-birakiyor-1057647829.html
Chelsea'nin satışının ardından: Başkan Buck görevi bırakıyor
Chelsea'nin satışının ardından: Başkan Buck görevi bırakıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Buck, 2003 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevinden istifa edecek. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T13:42+0300
2022-06-20T13:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
chelsea
roman abramoviç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057647996_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_58840f7d849d5ad90b744347febbb950.jpg
Chelsea'den yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Bruce Buck'ın başkanlık görevinin 30 Haziran itibariyle sonlanacağı ve kulübe kıdemli danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi. NTV Spor'un aktardığına göre İngiltere temsilcisinde 19 yıllık başkanlık dönemi sona eren Buck, yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin sahada harika başarılar kazanmasından ve camiaya olumlu yönde katkı sağlamaktan gurur duyuyorum. Artık istifa etmenin ve kulübün yeni sahibine çalışma alanı sunmanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulundu. İngiliz kulübü, Buck döneminde beşi lig, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 kupa kazanarak tarihinin en başarılı dönemini geçirmişti. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından 4.25 milyar sterlin karşılığında geçen ay satın alınmıştı. Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararıyla Abramoviç, kulübü zorunlu olarak satışa çıkarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220529/chelseanin-satisinda-nihai-anlasmaya-varildi-1056777651.html
https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-is-insani-roman-abramovic-ab-yaptirimini-dava-etti-1056861486.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057647996_3:0:651:486_1920x0_80_0_0_39554fa0067edff98aaccc95834e0e42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, chelsea, roman abramoviç

Chelsea'nin satışının ardından: Başkan Buck görevi bırakıyor

13:42 20.06.2022
© AAChelsea
Chelsea - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
Abone olTelegram
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Buck, 2003 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevinden istifa edecek.
Chelsea'den yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Bruce Buck'ın başkanlık görevinin 30 Haziran itibariyle sonlanacağı ve kulübe kıdemli danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi.
NTV Spor'un aktardığına göre İngiltere temsilcisinde 19 yıllık başkanlık dönemi sona eren Buck, yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin sahada harika başarılar kazanmasından ve camiaya olumlu yönde katkı sağlamaktan gurur duyuyorum. Artık istifa etmenin ve kulübün yeni sahibine çalışma alanı sunmanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulundu.
Chelsea, taraftar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
SPOR
Chelsea'nin satışında nihai anlaşmaya varıldı
29 Mayıs, 03:20
İngiliz kulübü, Buck döneminde beşi lig, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 kupa kazanarak tarihinin en başarılı dönemini geçirmişti.
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından 4.25 milyar sterlin karşılığında geçen ay satın alınmıştı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararıyla Abramoviç, kulübü zorunlu olarak satışa çıkarmıştı.
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Ukrayna krizi
Rus iş insanı Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti
31 Mayıs, 22:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала