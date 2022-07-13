https://tr.sputniknews.com/20220713/abd-baskani-bidenin-ilk-ortadogu-turu-basladi-1058675723.html
ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı
ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı
ABD Başkanı Biden, başkanlığı döneminin ilk Ortadoğu ziyaretini İsrail ile başlattı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T19:28+0300
2022-07-13T19:28+0300
2022-07-13T19:28+0300
multimedya
karikatür
joe biden
abd
ortadoğu
israil
filistin
batı şeria
mahmud abbas
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058675217_66:0:2327:1272_1920x0_80_0_0_066cd5e8b1880f81cd9aee233aa1728d.jpg
Biden Kudüs'te İsrailli liderlerle yapacağı görüşmelerle geçireceği iki günün ardından, cuma günü Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği Batı Şeria'ya gidecek.Daha sonra İsrail'den Cidde'ye uçacak olan Biden, böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Zira daha önce hiçbir ABD Başkanı İsrail'den Suudi Arabistan'a doğrudan giderek ziyarette bulunmamıştı.ABD Başkanı'nın cuma günü Körfez ülkeleri liderleri ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
israil
filistin
batı şeria
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058675217_348:0:2044:1272_1920x0_80_0_0_c72ef12ab87016c95369f2f4a6f3af0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
karikatür , joe biden, abd, ortadoğu, israil, filistin, batı şeria, mahmud abbas, suudi arabistan, körfez ülkeleri
ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı
Abone ol
ABD Başkanı Biden, başkanlığı döneminin ilk Ortadoğu ziyaretini İsrail ile başlattı.
Biden Kudüs'te İsrailli liderlerle yapacağı görüşmelerle geçireceği iki günün ardından, cuma günü Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği Batı Şeria'ya gidecek.
Daha sonra İsrail'den Cidde
'ye uçacak olan Biden, böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş olacak
. Zira daha önce hiçbir ABD Başkanı İsrail'den Suudi Arabistan
'a doğrudan giderek ziyarette bulunmamıştı.
ABD Başkanı'nın cuma günü Körfez ülkeleri liderleri ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.