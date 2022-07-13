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ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı
ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı
ABD Başkanı Biden, başkanlığı döneminin ilk Ortadoğu ziyaretini İsrail ile başlattı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T19:28+0300
2022-07-13T19:28+0300
multimedya
karikatür
joe biden
abd
ortadoğu
israil
filistin
batı şeria
mahmud abbas
suudi arabistan
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Biden Kudüs'te İsrailli liderlerle yapacağı görüşmelerle geçireceği iki günün ardından, cuma günü Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği Batı Şeria'ya gidecek.Daha sonra İsrail'den Cidde'ye uçacak olan Biden, böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Zira daha önce hiçbir ABD Başkanı İsrail'den Suudi Arabistan'a doğrudan giderek ziyarette bulunmamıştı.ABD Başkanı'nın cuma günü Körfez ülkeleri liderleri ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
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karikatür , joe biden, abd, ortadoğu, israil, filistin, batı şeria, mahmud abbas, suudi arabistan, körfez ülkeleri

ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı

19:28 13.07.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
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ABD Başkanı Biden, başkanlığı döneminin ilk Ortadoğu ziyaretini İsrail ile başlattı.
Biden Kudüs'te İsrailli liderlerle yapacağı görüşmelerle geçireceği iki günün ardından, cuma günü Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği Batı Şeria'ya gidecek.
Daha sonra İsrail'den Cidde'ye uçacak olan Biden, böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Zira daha önce hiçbir ABD Başkanı İsrail'den Suudi Arabistan'a doğrudan giderek ziyarette bulunmamıştı.
ABD Başkanı'nın cuma günü Körfez ülkeleri liderleri ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
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