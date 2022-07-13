https://tr.sputniknews.com/20220713/abd-baskani-bidenin-ilk-ortadogu-turu-basladi-1058675723.html

ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı

ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı

ABD Başkanı Biden, başkanlığı döneminin ilk Ortadoğu ziyaretini İsrail ile başlattı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T19:28+0300

2022-07-13T19:28+0300

2022-07-13T19:28+0300

multimedya

karikatür

joe biden

abd

ortadoğu

israil

filistin

batı şeria

mahmud abbas

suudi arabistan

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Biden Kudüs'te İsrailli liderlerle yapacağı görüşmelerle geçireceği iki günün ardından, cuma günü Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği Batı Şeria'ya gidecek.Daha sonra İsrail'den Cidde'ye uçacak olan Biden, böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Zira daha önce hiçbir ABD Başkanı İsrail'den Suudi Arabistan'a doğrudan giderek ziyarette bulunmamıştı.ABD Başkanı'nın cuma günü Körfez ülkeleri liderleri ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

israil

filistin

batı şeria

suudi arabistan

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