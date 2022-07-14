CANLI | Shell: AB ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle vermeleri gerekebilir

'Tahıl anlaşması, Ukrayna karasuları yakınında güvenli bölge kurulmasını öngörüyor'

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'nin yaptığı görüşmeler sonucunda imzalanması beklenen tahıl anlaşmasının, Ukrayna karasuları yakınında güvenli bölge kurulmasını öngördüğü belirtildi.

Olası anlaşma hakkında Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Ukrayna karasuları yakınında güvenli bölge kurulması ve burada limanlara giden gemilerin denetlenmesi öngörülüyor" dedi.

Gemilere yönelik denetimin Rusya'nın olası silah nakliyesine ilişkin çekinceleriyle bağlantılı olduğunu söyleyen kaynak, denetimlerin Türkiye ve BM tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Denetimlerin İstanbul'da kurulacak koordinasyon merkezinin çalışması için önerilen mekanizmanın temelini oluşturduğunu anlatan kaynak, teknik detayların görüşülmeye devam edeceğini aktardı. Anlaşmanın imzalanması önünde önemli bir engel bulunmadığının altını çizdi.

Kaynak, tahıl koridoru ile ilgili dörtlü toplantıların bir sonraki turunun 20-21 Temmuz'da yapılabileceğini, fakat bunun henüz kesinleştirilmediğini, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.