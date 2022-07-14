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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/canli--shell-ab-ulkelerinin-bu-kis-dogalgazi-karneyle-vermeleri-gerekebilir-1058715091.html
CANLI | Shell: AB ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle vermeleri gerekebilir
CANLI | Shell: AB ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle vermeleri gerekebilir
Ulusötesi enerji devi Royal Dutch Shell'in üst yöneticisi Ben van Beurden, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle verme yoluna başvurmaları... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T16:19+0300
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Shell - logo - Sputnik Türkiye

CANLI | Shell: AB ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle vermeleri gerekebilir

16:19 14.07.2022
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Ulusötesi enerji devi Royal Dutch Shell'in üst yöneticisi Ben van Beurden, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle verme yoluna başvurmaları gerekebileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların Rusya’nın çıkarlarına uygun olmayacak biçimde bir askeri çatışmada yer almalarını ceza kapsamına alan yasayı onayladı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İstanbul'daki tahıl konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın muhtemel bir anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın Ukrayna tahılının çıkarılmasını engellemediğini, bunun için Kiev'in kontrol ettiği limanları mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi.
Alman İşverenler Sendikası Başkanı Rainer Dulger, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen kesilmesi halinde ülkenin 'eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalacağını' söyledi.
Kahovka bölgesindeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna ordusunun saldırıları neticesinde Novaya Kahovka’nın yarısının imha edildiğini söyledi.
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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CANLI | Almanya'da halka 'Doğalgaz fiyatları 3 katına çıkabilir' uyarısı
09:14
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:28 14.07.2022
'Tahıl anlaşması, Ukrayna karasuları yakınında güvenli bölge kurulmasını öngörüyor'
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'nin yaptığı görüşmeler sonucunda imzalanması beklenen tahıl anlaşmasının, Ukrayna karasuları yakınında güvenli bölge kurulmasını öngördüğü belirtildi.
Olası anlaşma hakkında Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Ukrayna karasuları yakınında güvenli bölge kurulması ve burada limanlara giden gemilerin denetlenmesi öngörülüyor" dedi.
Gemilere yönelik denetimin Rusya'nın olası silah nakliyesine ilişkin çekinceleriyle bağlantılı olduğunu söyleyen kaynak, denetimlerin Türkiye ve BM tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.
Denetimlerin İstanbul'da kurulacak koordinasyon merkezinin çalışması için önerilen mekanizmanın temelini oluşturduğunu anlatan kaynak, teknik detayların görüşülmeye devam edeceğini aktardı. Anlaşmanın imzalanması önünde önemli bir engel bulunmadığının altını çizdi.
Kaynak, tahıl koridoru ile ilgili dörtlü toplantıların bir sonraki turunun 20-21 Temmuz'da yapılabileceğini, fakat bunun henüz kesinleştirilmediğini, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
16:26 14.07.2022
Bloomberg: AB, 50 Rus vatandaşı ve tüzel kişiye daha yaptırım uygulayacak
Bloomberg ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) önümüzdeki hafta kabul edilmesi beklenen Rusya karşıtı 7. yaptırım paketiyle 50 Rus vatandaşı ve tüzel kişiyi daha listeye eklemeyi planladığını duyurdu.
Ajansta yer alan haberde, Brüksel'in ayrıca Rusya'dan altın ithalatına da yasak koymayı planladığı kaydedildi.
16:18 14.07.2022
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Ukraynalıların pasaportlarına el konulduğu açıklamaları uydurma
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Ukraynalıların Rusya'ya zorla gönderildiği ve pasaportlarına el konulduğu şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
ABD yönetiminin 'Rus karşıtı açıklamalarını’ Telegram kanalından yorumlayan Rus Büyükelçiliği, açıklamanın kim tarafından yapıldığını paylaşmadan, Rusya'nın Ukraynalılar için ‘filtreleme kampları’ oluşturmak ve onlara işkence ettikten sonra ülkenin uzak bölgelerine göndermekle suçlandığını ifade etti.
Açıklamada, “Washington'un Rus Silahlı Kuvvetlerini lekelemeye yönelik sıradaki girişimi, görünüşe göre özel askeri operasyonun başarısından duyulan memnuniyetsizlik ile alakalı. Herkesin dikkatini Ukrayna'daki olaylara çekmek ve Kiev rejimini desteklemek amacıyla ek kaynaklar toplamak için Rus düşmanlığının derecesini yükseltme arzusu da ortada” vurgusu yapıldı.
16:17 14.07.2022
Shell: AB ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle vermeleri gerekebilir
Ulusötesi enerji devi Royal Dutch Shell'in üst yöneticisi Ben van Beurden, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle verme yoluna başvurmaları gerekebileceğini söyledi.
Financial Times (FT) gazetesine röportaj veren van Beurden, "Avrupa'da kış mevsiminin zor geçeceğini düşünüyorum. Hepimiz önemli ölçüde artan gaz fiyatlarıyla ve dolayısıyla sanayi ve ekonominin tamamı üzerinde baskı oluşmasıyla yüzleşeceğiz. En kötü durumda bu tür yakıtların tüketiminin azaltılması gerekecek" dedi.
Van Beurden, gelişmenin ana gerekçesinin 'Rusya'dan doğalgaz tedarikinin giderek azalmasıyla' ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.
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