https://tr.sputniknews.com/20220720/putin-arabuluculuk-teklifleri-icin-turkiye-suudi-arabistan-ve-baeye-minnettariz-1058909817.html

Putin: Arabuluculuk teklifleri için Türkiye, Suudi Arabistan, ve BAE'ye minnettarız

Putin: Arabuluculuk teklifleri için Türkiye, Suudi Arabistan, ve BAE'ye minnettarız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Ukrayna'daki durumun çözümünde arabuluculuk teklif... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T02:59+0300

2022-07-20T02:59+0300

2022-07-20T03:22+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

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Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye ve İran ile gerçekleştirilen zirvenin ardından gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus lider, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin çabalarına ve diğer ülkelerin tekliflerine gelince, örneğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk teklifinde bulundu. Bu fırsata sahiplerdi de. Bu teklifi yapan tüm dostlarımıza minnettarız." 'Gazprom, gaz tedariki ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirecek'Putin, Gazprom'un gaz arzı konusundaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerini her zaman yerine getireceğini söyledi. Yaptığı açıklamada Rusya lideri, "Gazprom her zaman tüm yükümlülüklerini yerine getirdi, getiriyor ve getirme niyetinde. Ortaklarımızın kendi hatalarını Rusya ve Gazprom'a yüklemeleri veya değiştirmeye çalışmaları için hiçbir dayanak yok" ifadelerini kullandı.Putin, Gazprom'un Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu kadar gazı pompalamaya hazır olmasına rağmen Batılı ülkelerin enerji yollarını kapattığını ve gaz kaynaklarına yaptırımlar uyguladığını belirterek, Avrupa'nın petrol ticareti konusunda 'aynı suda iki kez yıkandığını' da sözlerine ekledi.Rus lider ayrıca, Kiev'in Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçiş istasyonlarından biri olan Sokhranivka giriş noktasını siyasi nedenlerle kapattığını belirtti.'Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin kısıtlamalar akaryakıt fiyatlarını hızla yükseltecek'Rusya'dan petrol ihracatını sınırlama önerilerinin doğalgazdakine benzer bir durumla sonuçlanacağını ve fiyatların fırlayacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:'Kiev görüşmeye niyetli değil'Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olası görüşmesiyle ilgili bir soruya yanıt vererek, Ukrayna'nın varılan anlaşmaları uygulamayı reddettiğini ve görüşmeye niyeti olmadığını söyledi.

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vladimir putin