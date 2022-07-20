https://tr.sputniknews.com/20220720/putin-arabuluculuk-teklifleri-icin-turkiye-suudi-arabistan-ve-baeye-minnettariz-1058909817.html
Putin: Arabuluculuk teklifleri için Türkiye, Suudi Arabistan, ve BAE'ye minnettarız
Putin: Arabuluculuk teklifleri için Türkiye, Suudi Arabistan, ve BAE'ye minnettarız
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Ukrayna'daki durumun çözümünde arabuluculuk teklif... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T02:59+0300
2022-07-20T02:59+0300
2022-07-20T03:22+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
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Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye ve İran ile gerçekleştirilen zirvenin ardından gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus lider, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin çabalarına ve diğer ülkelerin tekliflerine gelince, örneğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk teklifinde bulundu. Bu fırsata sahiplerdi de. Bu teklifi yapan tüm dostlarımıza minnettarız." 'Gazprom, gaz tedariki ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirecek'Putin, Gazprom'un gaz arzı konusundaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerini her zaman yerine getireceğini söyledi. Yaptığı açıklamada Rusya lideri, "Gazprom her zaman tüm yükümlülüklerini yerine getirdi, getiriyor ve getirme niyetinde. Ortaklarımızın kendi hatalarını Rusya ve Gazprom'a yüklemeleri veya değiştirmeye çalışmaları için hiçbir dayanak yok" ifadelerini kullandı.Putin, Gazprom'un Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu kadar gazı pompalamaya hazır olmasına rağmen Batılı ülkelerin enerji yollarını kapattığını ve gaz kaynaklarına yaptırımlar uyguladığını belirterek, Avrupa'nın petrol ticareti konusunda 'aynı suda iki kez yıkandığını' da sözlerine ekledi.Rus lider ayrıca, Kiev'in Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçiş istasyonlarından biri olan Sokhranivka giriş noktasını siyasi nedenlerle kapattığını belirtti.'Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin kısıtlamalar akaryakıt fiyatlarını hızla yükseltecek'Rusya'dan petrol ihracatını sınırlama önerilerinin doğalgazdakine benzer bir durumla sonuçlanacağını ve fiyatların fırlayacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:'Kiev görüşmeye niyetli değil'Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olası görüşmesiyle ilgili bir soruya yanıt vererek, Ukrayna'nın varılan anlaşmaları uygulamayı reddettiğini ve görüşmeye niyeti olmadığını söyledi.
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vladimir putin
Putin: Arabuluculuk teklifleri için Türkiye, Suudi Arabistan, ve BAE'ye minnettarız
02:59 20.07.2022 (güncellendi: 03:22 20.07.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Ukrayna'daki durumun çözümünde arabuluculuk teklif ettikleri için minnettar olduğunu söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye ve İran ile gerçekleştirilen zirvenin ardından gündemi değerlendirdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus lider, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin çabalarına ve diğer ülkelerin tekliflerine gelince, örneğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk teklifinde bulundu. Bu fırsata sahiplerdi de. Bu teklifi yapan tüm dostlarımıza minnettarız."
'Gazprom, gaz tedariki ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirecek'
Putin, Gazprom'un gaz arzı konusundaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerini her zaman yerine getireceğini söyledi.
Yaptığı açıklamada Rusya lideri, "Gazprom her zaman tüm yükümlülüklerini yerine getirdi, getiriyor ve getirme niyetinde. Ortaklarımızın kendi hatalarını Rusya ve Gazprom'a yüklemeleri veya değiştirmeye çalışmaları için hiçbir dayanak yok" ifadelerini kullandı.
Putin, Gazprom'un Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu kadar gazı pompalamaya hazır olmasına rağmen Batılı ülkelerin enerji yollarını kapattığını ve gaz kaynaklarına yaptırımlar uyguladığını belirterek, Avrupa'nın petrol ticareti konusunda 'aynı suda iki kez yıkandığını' da sözlerine ekledi.
Rus lider ayrıca, Kiev'in Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçiş istasyonlarından biri olan Sokhranivka giriş noktasını siyasi nedenlerle kapattığını belirtti.
'Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin kısıtlamalar akaryakıt fiyatlarını hızla yükseltecek'
Rusya'dan petrol ihracatını sınırlama önerilerinin doğalgazdakine benzer bir durumla sonuçlanacağını ve fiyatların fırlayacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:
"Şu anda Rus petrolünün hacminin sınırlandırılması hakkında her türlü histerik fikri duyuyoruz. Bütün bunlar doğalgazda oluyor. Yüksek eğitimli insanların bunu söylemesi de şaşırtıcı. Sonuç aynı olacak, fiyatlar yükselecek. Petrol fiyatları fırlayacak."
'Kiev görüşmeye niyetli değil'
Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olası görüşmesiyle ilgili bir soruya yanıt vererek, Ukrayna'nın varılan anlaşmaları uygulamayı reddettiğini ve görüşmeye niyeti olmadığını söyledi.