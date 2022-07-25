https://tr.sputniknews.com/20220725/moss-ustsuz-cekimler-anoreksiya-iddiasi--uyusturucu-goruntuleri-ve-depple-ilgili-gercegi-anlatti-1059098479.html

Moss üstsüz çekimler, anoreksiya iddiası, uyuşturucu görüntüleri ve Depp'le ilgili gerçeği anlattı

Moss üstsüz çekimler, anoreksiya iddiası, uyuşturucu görüntüleri ve Depp'le ilgili gerçeği anlattı

Dünyanın bir numaralı süper modeli, BBC'ye verdiği mülakatta, üstsüz çekimlerde kaygı bozukluğu yaşadığını, uyuşturucu yüzünden günah keçisi yapıldığını... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T12:29+0300

2022-07-25T12:29+0300

2022-07-25T12:52+0300

yaşam

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aktör

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bbc

çıplak

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BBC Radio 4'ün 'Desert Island Discs' programına konuşan süper model Kate Moss (48), arkadaşı John Galliano ve eski sevgilisi Johnny Depp'e verdiği destekle ilgili açıklamalarda da bulundu.Aktör Depp'in kendisini şiddet uygulamakla suçlayan eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davasında ifade veren Moss, Heard tarafından ortaya atılan "Johnny Kate'i de merdivenlerden aşağı itti" iddiasını yalanlamıştı. Süper model, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" demişti. BBC'ye verdiği mülkatta da "Gerçeğe, doğruluk ve dürüstlüğe, adalete inanırım" vurgusunu yapan Moss, "Johnny hakkında gerçeği, beni asla merdivenlerden aşağı tekmelemediğini biliyorum. Gerçeği söylemek zorundaydım" açıklamasını getirdi. Moss, 2010'da bir barda Yahudi karşıtı sözler sarf edip “Hitler’i seviyorum” dediği için ırkçılıkla suçlanan ve para cezasına çarptırılan ünlü modacı Galliano'ya verdiği desteği de şöyle açıkladı: "John Galliano'nun kötü biri olmadığını biliyorum, alkol sorunu vardı ve insanlar kendilerini kaybediyor. İnsanlar içki içerken kendileri değiller ve ayık olduklarında asla söyleyemeyecekleri şeyler söylüyorlar."Daha sonra Galliano, içtenlikle özür dilediğini açıklamış, "Yahudi karşıtlığının ve ırkçılığın bizim toplumumuzda yeri yok" vurgusunu yapmıştı. BBC'ye 15 yaşında sütyen kataloğu için modellik yaparken fotoğrafçının kendisinden üstünü tamamen çıkarmasını istediğinde bir şeylerin ters gittiğini anlayıp eşyalarını toplayarak kaçtığını anlatan Moss, "Yanlış bir şeyler olduğunu bir mil öteden fark edip söyleyebilirim" dedi. 14 yaşında bir yetenek avcısı tarafından keşfedilip 1988 yılında Storm modellik ajansı ile anlaşan Moss, casting seçmelerine elinde A'dan Z'ye Londra sokak rehberiyle kendi başına gittiğini söyledi. İlk büyük reklam kampanyasında 1992'de Calvin Klein modaevi için yer alan ve Mark Wahlberg (Marky Mark) ile birlikte iç giyim çekimi için kameraların karşısına geçen Moss, bununla ilgili 'güzel anılarının olmadığını' belirtti. 'Üstsüz çekimlerin kendisini nesnelleşmiş, savunmasız ve korkmuş hissetmesine yol açtığını, çekimden önce şiddetli kaygı yaşadığını ve bunu atlatmasına yardımcı olması için kendisine reçeteyle Valium yazıldığını' anlattı.Süper model, 1993'te British Vogue için çekilen tartışmalı fotoğraflarının 'eroin güzelliği' diye nitelenmesi ve 'anoreksiyadan mustarip olduğu' söylentilerine yol açmasıyla ilgili "Sanırım pek çok insanın sorunları için günah keçisi yapıldım. Asla anoreksik olmadım. Hiç eroin kullanmamıştım. Zayıftım, çünkü çekim ya da defilelerde beslenmiyordum ve oldum bittim hep zayıfım" dedi. 2005'te eski sevgilisi şarkıcı Pete Doherty ile bir kayıt stüdyosunda kokain aldığını gösteren fotoğrafların medyada yayımlanması üzerine aldığı tepkilerle ilgili de "Çok canım sıkıldı ve fazlasıyla kızdım, çünkü tanıdığım herkes uyuşturucu kullanıyordu, bu yüzden bana odaklanmaları ve kızımı benden almaya çalışmaları, bunun gerçekten ikiyüzlülük olduğunu düşündüm" diye konuştu. Hala en çok aranan modeller arasında olduğu gibi kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Lila'nın menajerliğini de yapan Moss, kızına şu tavsiyeleri verdiğini aktardı:"Ona yapmak istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadığını söyledim... Bu çekimi yapmak istemiyorsanız, kendinizi rahat hissetmiyorsanız, modellik yapmak istemiyorsanız yapmayın."Moss, kendisine bağlı modellerle yakından ilgilendiğini ve çekimlerde bir ajanın her zaman yanlarında bulunmasını sağladığını, böylece orada "Bunun uygunsuz olduğunu düşünüyorum" diyecek biri olmasını sağladığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220526/johnny-deppin-eski-sevgilisi-kate-moss-amber-heardu-yalanladi-johnny-beni-merdivenlerden-itmedi-1056692074.html

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