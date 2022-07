Orban, tepki çeken 'Karma ırk istemiyoruz' sözünü 'Bu, bir kültür ve uygarlık sorunu' diye açıkladı

https://tr.sputniknews.com/20220728/orban-tepki-ceken-karma-irk-istemiyoruz-sozunu-kulturel-medeniyetsel-bakis-acisi-diye-acikladi-1059247575.html

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Romanya ziyaretinde '2050 civarında Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını, ama Macarların karma ırk olmak istemediğini söylemesinin' büyük tepki çekmesinin ardından izahat ve onarım çabasına girdi. Macar basınına göre Orban'ın Romanya'nın Macar nüfusun yaşadığı Transilvanya'da partisinin yaz kampında yaptığı konuşmanın tamamı İngilizceye çevrilmedi. Haberlere göre Macaristan Başbakanı "Avrupa halklarının Avrupa dışından gelenlerle karıştığı bir dünya var. Bu bir karma ırk dünyası, benim dünyam değil. Bir de Macarlar, Rumenler, Slovaklar ve diğerleri gibi Avrupa halklarının birbirine karıştığı Karpat Havzası var. Biz burada kendi aramızda karışmaya hazırız, ancak çok ırklı olmak istemiyoruz" dedi.Rus gazına toptan ambargo peşindeki AB Komisyonu'nun tüm üye ülkelere yüzde 15 gaz tasarrufu zorunluluğu dayatmasına da karşı çıkan Orban'ın "AB Komisyonu'nun herkesin gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltmak zorunda olduğunu belirten son önerisi var. Bunu uygulamanın nasıl zorunlu kılınabileceğini anlayamıyorum, gerçi Almanların bununla ilgili geçmişten gelen bilgi birikimi var..." sözleri de Nazi Almanyası'nın toplama kamplarındaki gaz odalarına atıf olarak yorumlandı. Bu konuşma Orban'ın kendisine sadık isimlerden oluşturduğu hükümetinde son 8 yılın ilk istifasının verilmesine neden oldu. Kendisini 20 yıldır tanıyan kadın danışmanı Zsuzsa Hegedus, "Tam bir Nazi metni. Adolf Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'in ağzından çıkmış gibi" tepkisini gösterip istifasını verdi. Aile ve çocuk işlerinin sorumluluğunu verdiği siyasi yol arkadaşına "İyi bir Hıristiyan olarak tanrının her insanı kendi suretinden yarattığına inandığımı, hem antisemitizme hem de ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası yürüttüğümü biliyorsun" diye seslendiği mektup gönderen Orban'ı tartışmalı sözleri Macaristan'ın tarihi bağlarının olduğu Avusturya'yı ziyaretinde de takip etti. Viyana'da Avusturyalı mevkidaşı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macaristan Başbakanı, malum meseleye atıfla 'Nehammer'le tarih, ırkçılık ve entelektüel sorunları konuşmaya da zaman ayırdıklarını söyleyip “Bazen yanlış anlaşılabilecek şekilde konuşuyorum… Benim temsil ettiğim konum kültürel, medeniyetsel bir bakış açısıdır” dedi.'Göçmenlerin biyolojik özelliklerinden değil, sadece kültürlerinden ve yaşam felsefelerinden rahatsız olduğu' mesajını veren Orban, şöyle devam etti:"Macaristan, antisemitizm ve ırkçılıkla mücadelede harika sonuçlar elde etti. Göçe açıkça karşı çıkan tek üst düzey politikacı benim. Bu konuda çok net bir duruşum var ve kendimi göç karşıtı politikacı olarak tanımlıyorum. Macaristan'da göçün artmasını istemiyorum. Bu bir kültür ve medeniyet sorunudur. Sınırlarımızı her zaman koruyacağız. Korumazsak size 100 bin (göçmen) gelir. Sizin ülkenizde bu konudaki sorunlar Macaristan'dakinden tamamen farklı bir boyutta. Sonuçta dış sınırların daha iyi korunması gerekiyor, özellikle Sırbistan çok atıl ve Macaristan'a çok fazla güveniyor."Rus doğalgazına ambargo uygulamanın imkansız olduğunda Orban'la sözbirliği eden Nehammer, dikenli konuyu "Sorun dostane bir şekilde... ve tüm açıklığıyla çözüldü... Avusturya her türlü ırkçılık veya antisemitizmi şiddetle kınamaktadır" diye savuşturmaya çalıştı.Avusturya, nisan ayında dördüncü kez başbakan seçilmesinden beri Orban'ı görüşmeler için ağırlayan ilk AB ülkesi oldu. AFP'ye konuşan Avusturyalı bir yetkili, Viyana'nın kendisini 'dürüst arabulucu' olarak gördüğünü ve 'Macaristan'ın dışlanmasını istemediğini' dile getirdi. Öncesinde Uluslararası Auschwitz Komitesi, AB ve özellikle Nehammer'e 'Orban'ın ırkçı imalarıyla aralarına mesafe koyma' çağrısı yaptı. Macaristan'daki Yahudi Cemaatleri Derneği, Orban'ın tartışmalı konuşmasından 'ciddi endişe' duyduğunu açıklayarak konuyu açıklığa kavuşturmak için başbakandan görüşme randevusu talep etti.

