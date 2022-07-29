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ABD Hazine Bakanı Yellen: Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz
ABD Hazine Bakanı Yellen: Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz
"Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz" diyen ABD Hazine Bakanı Yellen, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T03:56+0300
2022-07-29T03:57+0300
ekonomi
abd
resesyon
janet yellen
yavaşlama
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, basın toplantısında, zorluklar karşısında ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiğini, ekonominin daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeye geçiş yaptığını anlattı.Ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.9 daraldığına dair verilere ilişkin Yellen, "Çoğu ekonomist ve çoğu Amerikalı benzer bir resesyon tanımına sahiptir. Önemli iş kayıpları ve toplu işten çıkarmalar, işletmelerin kapanması, özel sektör faaliyetinin önemli ölçüde yavaşlaması, aile bütçelerinin büyük bir baskı altında olması, özetle ekonomimizin geniş tabanlı zayıflaması. Şu anda gördüğümüz şey bu değil. İstihdam artışı devam ediyor, hanehalkı maliyesi güçlü kalmaya devam ediyor, tüketiciler harcama yapıyor ve işletmeler büyüyor" değerlendirmesini yaptı.Ekonominin son 2 yılda sayısız şok karşısında dirençli kaldığını dile getiren Yellen, birçoğu küresel olmak üzere ufukta çok sayıda risk olduğuna dikkati çekti.Yellen, Amerikalıların şu anda yüksek enflasyon nedeniyle büyük bir stres altında olduğunu belirterek, enflasyonun gelecek günlerde düşeceğine dair göstergeler olduğunu söyledi.ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürmek için gerekli adımları attığına işaret eden Yellen, iş gücü piyasasını korurken enflasyonu düşürmenin yolu olduğunu vurguladı.Yellen, iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu, bunun da bazı enflasyonist baskıların nedeni olabileceğini belirterek resesyonun nasıl tanımlanacağına dair anlamsal bir tartışmadan kaçınılması gerektiğine işaret etti."Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz" diyen Yellen, enflasyonun düşürülmesi için ekonomide bir yavaşlama görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı öncü verilere göre, GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.9 azaldı.Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0.5 büyümesi öngörülüyordu.Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1.6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
https://tr.sputniknews.com/20220728/biden-bana-resesyondaymisiz-gibi-gelmiyor-abdye-yapilan-yatirimlar-da-rekor-seviyede-1059250001.html
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abd, resesyon, janet yellen, yavaşlama

ABD Hazine Bakanı Yellen: Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz

03:56 29.07.2022 (güncellendi: 03:57 29.07.2022)
© REUTERS / Kevin Lamarque Fed Başkanı Janet Yellen
Fed Başkanı Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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"Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz" diyen ABD Hazine Bakanı Yellen, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, basın toplantısında, zorluklar karşısında ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiğini, ekonominin daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeye geçiş yaptığını anlattı.

Ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.9 daraldığına dair verilere ilişkin Yellen, "Çoğu ekonomist ve çoğu Amerikalı benzer bir resesyon tanımına sahiptir. Önemli iş kayıpları ve toplu işten çıkarmalar, işletmelerin kapanması, özel sektör faaliyetinin önemli ölçüde yavaşlaması, aile bütçelerinin büyük bir baskı altında olması, özetle ekonomimizin geniş tabanlı zayıflaması. Şu anda gördüğümüz şey bu değil. İstihdam artışı devam ediyor, hanehalkı maliyesi güçlü kalmaya devam ediyor, tüketiciler harcama yapıyor ve işletmeler büyüyor" değerlendirmesini yaptı.

Ekonominin son 2 yılda sayısız şok karşısında dirençli kaldığını dile getiren Yellen, birçoğu küresel olmak üzere ufukta çok sayıda risk olduğuna dikkati çekti.

Yellen, Amerikalıların şu anda yüksek enflasyon nedeniyle büyük bir stres altında olduğunu belirterek, enflasyonun gelecek günlerde düşeceğine dair göstergeler olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürmek için gerekli adımları attığına işaret eden Yellen, iş gücü piyasasını korurken enflasyonu düşürmenin yolu olduğunu vurguladı.

Yellen, iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu, bunun da bazı enflasyonist baskıların nedeni olabileceğini belirterek resesyonun nasıl tanımlanacağına dair anlamsal bir tartışmadan kaçınılması gerektiğine işaret etti.

"Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz" diyen Yellen, enflasyonun düşürülmesi için ekonomide bir yavaşlama görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı öncü verilere göre, GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0.5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1.6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
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