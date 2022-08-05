https://tr.sputniknews.com/20220805/orban-dunyanin-acilen-guclu-liderlere-ihtiyaci-var-1059534655.html

Orban: Dünyanın acilen güçlü liderlere ihtiyacı var

Orban: Dünyanın acilen güçlü liderlere ihtiyacı var

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dünyanın Ukrayna ihtilafını sona erdirmesi için 'güçlü bir lidere sahip güçlü bir Amerika'ya ihtiyacı' olduğunu söyledi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T09:58+0300

2022-08-05T09:58+0300

2022-08-05T09:58+0300

ukrayna krizi

viktor orban

macaristan

ukrayna

abd

barış

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas kentinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) açıklamalarda bulunarak Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafı konusundaki tutumunu eleştirdi.Orban, yaptığı konuşmada, küçük bir Avrupa ülkesi liderinin küresel bir süper güce ders vermeye davet edilmesinin garip olduğunu söyleyerek "Ukrayna bizim komşumuzdur. Onlarla tam dayanışma içindeyiz" dedi.Rusya'nın askeri harekatı sonrasında şimdiye kadar bir milyona yakın sığınmacının Macaristan topraklarına geldiğini anımsatan Orban, "Bu, Macaristan'ın tüm nüfusunun neredeyse onda biri" değerlendirmesini yaptı.'ABD ile Rusya arasında görüşmeler olmadan Ukrayna'da asla barış olmayacak'Orban, "Bana göre küreselci liderlerin stratejisi savaşı tırmandırır ve uzatır ve barış şansını azaltır. ABD ile Rusya arasında görüşmeler olmadan Ukrayna'da asla barış olmayacak. Gittikçe daha fazla insan ölecek, acı çekecek ve ekonomilerimiz çöküşün eşiğine gelecek" ifadelerini kullandı.'Güçlü bir lidere sahip güçlü bir Amerika'ya ihtiyacımız var'Ukrayna'nın komşusu olarak barış anlaşması üzerinde müzakere edebilecek güçlü liderlere acilen ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Macaristan Başbakanı, "Güçlü bir lidere sahip güçlü bir Amerika'ya ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.Orban, "Siz ne yapacağınızı söyleyemem. Bu sizin kendi bağımsız kararınız. Ancak size tek şey söyleyebilirim: Barışı ancak güçlü liderler tesis edebilir" diye konuştu.

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viktor orban, macaristan, ukrayna, abd, barış