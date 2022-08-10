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Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?
Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?
Çin, Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
çin halk cumhuriyeti
tayvan
abd
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Çin, Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Açıklamada, Pelosi'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğu vurgulandı, "Çin tarafı, provokatif eylemlerinin ardından Çin'in ilgili mevzuatına dayanarak Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda?" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-cin-hukumetinin-tayvani-izole-etmesine-izin-veremeyiz-1059734413.html
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çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, nancy pelosi

Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?

23:50 10.08.2022 (güncellendi: 23:53 10.08.2022)
© AFP 2022 / RICHARD A. BROOKSNancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / RICHARD A. BROOKS
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Çin, Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğunu belirterek yaptırım kararı aldı. Pelosi yaptırım kararını soran gazeteciye "Kimin umrunda" cevabını verdi.
Çin, Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulama kararı aldı.
Açıklamada, Pelosi'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğu vurgulandı, "Çin tarafı, provokatif eylemlerinin ardından Çin'in ilgili mevzuatına dayanarak Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda?" yanıtını verdi.
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Çin hükümetinin Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz
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