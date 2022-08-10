https://tr.sputniknews.com/20220810/cinin-baris-ve-istikrari-tehlikeye-attigi-icin-yaptirim-uyguladigi-pelosi-kimin-umurunda-1059782128.html
Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?
Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?
Çin, Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T23:50+0300
2022-08-10T23:50+0300
2022-08-10T23:53+0300
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tayvan
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Çin, Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Açıklamada, Pelosi'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğu vurgulandı, "Çin tarafı, provokatif eylemlerinin ardından Çin'in ilgili mevzuatına dayanarak Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda?" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-cin-hukumetinin-tayvani-izole-etmesine-izin-veremeyiz-1059734413.html
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Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?
23:50 10.08.2022 (güncellendi: 23:53 10.08.2022) Abone ol
Çin, Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğunu belirterek yaptırım kararı aldı. Pelosi yaptırım kararını soran gazeteciye "Kimin umrunda" cevabını verdi.
Çin,
Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulama kararı aldı.
Açıklamada, Pelosi'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğu vurgulandı, "Çin tarafı, provokatif eylemlerinin ardından Çin'in ilgili mevzuatına dayanarak Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda?" yanıtını verdi.