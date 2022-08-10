https://tr.sputniknews.com/20220810/cinin-baris-ve-istikrari-tehlikeye-attigi-icin-yaptirim-uyguladigi-pelosi-kimin-umurunda-1059782128.html

Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?

Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?

Çin, Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T23:50+0300

2022-08-10T23:50+0300

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çin halk cumhuriyeti

tayvan

abd

nancy pelosi

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Çin, Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Açıklamada, Pelosi'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğu vurgulandı, "Çin tarafı, provokatif eylemlerinin ardından Çin'in ilgili mevzuatına dayanarak Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda?" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-cin-hukumetinin-tayvani-izole-etmesine-izin-veremeyiz-1059734413.html

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