Trump'tan Macron'a: Türkiye ile Suriye konusundaki işbirliği geliştirilmeli

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü. Görüşmede Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değinildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Görüşmede Trump, Suriye için Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değindi.

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