'Trump, Macron'a İran nükleer anlaşmasından çekileceğini söyledi' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Trump'ın görüşmede Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söylediği iddia edilirken, Fransa söz konusu iddiayı yalanladı.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyi planladığını söyledi.

New York Times, gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapan Trump'ın görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü.

Gazeteye göre, ABD anlaşmayla birlikte kaldırılan tüm yaptırımları yeniden uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

FRANSA'DAN YALANLAMA

Fransa'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili bilgi vermediği açıklandı.

Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin kararını bugün TSİ 21:00'da açıklayacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını söylemişti.

'MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söylemişti.