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20:54 20 Şubat 2019
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    Donald Trump, Oval Ofis'te Richard Grenell ile

    İran'a karşı Avrupalıları yanına çekme hamlesi: Trump'tan eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması kampanyası

    © Fotoğraf : Twitter/@RichardGrenell
    ABD
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    İnsan haklarına özen göstermek bir yana köstek olmasıyla tanınan Trump, eşcinselliğin suç sayılmasını sona erdirmeye yönelik küresel kampanya için düğmeye bastı. Asıl hedefi Tahran olan kampanya, İran'da resmi açıklamaya göre iki çocuğa tecavüzden ölüme mahkum edilmiş bir erkeğin eşcinsel olduğu için idam edildiği tezine dayanacak.

    İran yönetiminin devrilmesi için nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımları uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, kendi yolundan gitmeye ikna edemediği Avrupalıları insan hakları üzerinden İran'a karşı ajite etme çabasına girdi.

    Avrupa'da en geniş destek bulan insan hakları meselelerinden biri olan eşcinsel hakları üzerinden İran'a karşı ABD-AB anlaşması manzarası çizilmesi hedefleniyor.

    ALMANLARIN EN 'SEVDİĞİ' ELÇİ

    Trump'ın kampanyanın başrolünü verdiği kişi ise ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AP Photo / Michael Sohn
    ABD Büyükelçisi 'Alman şirketleri İran'la iş yapmayı derhal kessin' dedi, Almanya karıştı

    İran ve Rusya ile ilişkilerin kesilmesi için alenen tehditler savurduğundan Almanya'da şimşekleri üzerine çeken Grenell, diğer yandan Trump yönetimi içinde eşcinsel olduğunu açıklamış en üst düzey yetkili.

    ABD'NİN BERLİN ELÇİLİĞİNDE AKTİVİSTLERLE TOPLANTI

    Grenell, salı akşamı Avrupa çapındaki LGBT aktivistlerini elçilikteki akşam yemeğinde ağırladı. Stratejik çalışma yemeğinde çoğu Ortadoğu, Afrika ve Karayipler'de bulunan 72 ülkenin eşcinselliği yasadışı olmaktan çıkarmasını sağlamaya yönelik plan tartışıldı.

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    © REUTERS / Benoit Tessier
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    Ancak planın hayata geçirilebilmesi için Trump'ın genelde kavga ettiği Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası örgütlerle birlikte çalışılması lazım.

    Kampanyada ABD'nin Avrupa'daki tüm büyükelçilik ve diğer diplomatik temsilcilikleri ve ABD Dışişleri'nin Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu da rol alacak.

    TRUMP YÖNETİMİ İDAMA KARŞI OLMAK YERİNE TECAVÜZCÜYE SAHİP ÇIKMA YOLUNDA MI?

    ABD, ölüm cezasının uygulandığı bir ülke. Trump'ın bugüne değinki politikaları ise eşcinsel evlilikleriyle LGBT haklarına zemin kaybettirdi.

    Trump yönetiminin yeni kampanyası, sadece hedefteki ülkeleri eşcinselliği suç olmaktan çıkarmaya zorlamaya odaklanacak, daha geniş çaplı hak mücadelesine girmeyecek.

    Lady Gaga
    © AP Photo / Jordan Strauss
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    Trump yönetimi, Batı basınının yer verdiği 'İran'da 31 yaşındaki bir erkeğin eşcinsel olduğu için idam edildiği' iddiasını koz olarak kullanmaya çalışıyor.

    Ama İran medyasına 10 Ocak'ta infaz edilen ölüm cezasının sebebi, '15 yaşındaki iki erkek çocuğunu tuzağa düşürüp tecavüz etmek' olarak yansımıştı.

    ABD'nin Berlin Büyükelçisi ise bu ayın başında Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'de yayımlanan makalesinde, idam sebebinin eşcinsellik olduğunu iddia etti.

    GRENELL: İNSAN HAKLARINI SEVEN ARKAMIZDAN GELSİN

    Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
    © AFP 2018 / Roman Pilipey
    Malezya Başbakanı: Eşcinselliği veya LGBTİ haklarını kabul edemeyiz
    Trump tarafından ABD'nin BM Temsilcisi atanabileceği konuşulan Grenell, "Bu idam temel insan haklarını destekleyen herkes için uyandırma alarmı olmalıdır" diyerek şöyle devam etti:

    "Bu, İran rejiminin eşcinsel bir erkeği her zaman yaptığı gibi fuhuş, kaçırma ve hatta pedofili gibi rezil suçlamalarla ölüm cezasına mahkum edip idam etmesinin ilk örneği değil ve maalesef sonuncusu da olmayacak… Karşılıklı rızaya dayanan eşcinsel ilişkilerin suç olduğu ve kırbaçlama, hatta ölümle cezalandırılabildiği bir ülkede halka açık şekilde barbarca idamlar çok yaygın… Siyasetçiler, Birleşmiş Milletler, demokratik hükümetler, diplomatlar ve dünyanın her yerindeki iyi insanlar buna karşı seslerini çıkarmalı, hem de gümbür gümbür…"

    PEKİ YA SUUDİ ARABİSTAN, BAE, BAHREYN?

    Onur Ünlü
    © Fotoğraf : Twitter
    Onur Ünlü: Bir sürü eşcinsel yönetmenimiz var ama doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok
    Gelgelelim Trump'ın unuttuğu bir şey var: ABD'nin Ortadoğu'daki sıkı müttefikleri olan Körfez'deki Sünni Arap krallıklarında da eşcinsellik suç.

    Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği'nin (ILGA) 2017 raporuna göre eşcinsellik 72 ülkede suç, ölümle cezalandırılabildiği 8 ülke arasında ise İran'ın yanısıra ABD'nin müttefiki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Pakistan ve Afganistan da var.

    Trump'ın övgüler düzdüğü Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Mısır'ında ölümle cezalandırılmasa da LGBT'yi fena halde hedef alan 'ahlak yasaları' var.

    Etiketler:
    Eşcinsellik, Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği (ILGA), Bild, Richard Grenell, Donald Trump, Avrupa Birliği (AB), Almanya, İran, ABD
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