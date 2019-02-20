İran'a karşı Avrupalıları yanına çekme hamlesi: Trump'tan eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması kampanyası

İran yönetiminin devrilmesi için nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımları uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, kendi yolundan gitmeye ikna edemediği Avrupalıları insan hakları üzerinden İran'a karşı ajite etme çabasına girdi.
Avrupa'da en geniş destek bulan insan hakları meselelerinden biri olan eşcinsel hakları üzerinden İran'a karşı ABD-AB anlaşması manzarası çizilmesi hedefleniyor.
NEW: Exclusive: Trump admin. launches global campaign to end the criminalization of homosexuality in dozens of nations where it's still illegal to be gay, US officials tell @NBCNews, a bid aimed in part at denouncing Iran over its human rights record. https://t.co/cRaPJdw8C1— NBC News (@NBCNews) 19 Şubat 2019
ALMANLARIN EN 'SEVDİĞİ' ELÇİ
Trump'ın kampanyanın başrolünü verdiği kişi ise ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell.
İran ve Rusya ile ilişkilerin kesilmesi için alenen tehditler savurduğundan Almanya'da şimşekleri üzerine çeken Grenell, diğer yandan Trump yönetimi içinde eşcinsel olduğunu açıklamış en üst düzey yetkili.
ABD'NİN BERLİN ELÇİLİĞİNDE AKTİVİSTLERLE TOPLANTI
Grenell, salı akşamı Avrupa çapındaki LGBT aktivistlerini elçilikteki akşam yemeğinde ağırladı. Stratejik çalışma yemeğinde çoğu Ortadoğu, Afrika ve Karayipler'de bulunan 72 ülkenin eşcinselliği yasadışı olmaktan çıkarmasını sağlamaya yönelik plan tartışıldı.
A professor who is helping to hang gay students?— Richard Grenell (@RichardGrenell) 18 Şubat 2019
criminalizing homosexuality is in direct violation of the Universal Declaration of Human Rights. #totalBS https://t.co/DwhqZIY4CW
Kampanyada ABD'nin Avrupa'daki tüm büyükelçilik ve diğer diplomatik temsilcilikleri ve ABD Dışişleri'nin Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu da rol alacak.
TRUMP YÖNETİMİ İDAMA KARŞI OLMAK YERİNE TECAVÜZCÜYE SAHİP ÇIKMA YOLUNDA MI?
ABD, ölüm cezasının uygulandığı bir ülke. Trump'ın bugüne değinki politikaları ise eşcinsel evlilikleriyle LGBT haklarına zemin kaybettirdi.
Trump yönetiminin yeni kampanyası, sadece hedefteki ülkeleri eşcinselliği suç olmaktan çıkarmaya zorlamaya odaklanacak, daha geniş çaplı hak mücadelesine girmeyecek.
Remember this the next time you say @realDonaldTrump is a supporter of lgbt rights. He is not an ally. He’s a dangerous, evil man. https://t.co/s0TJ28OnWL— Jeremiah Magier (@JeremiahMagier) 20 Şubat 2019
Ama İran medyasına 10 Ocak'ta infaz edilen ölüm cezasının sebebi, '15 yaşındaki iki erkek çocuğunu tuzağa düşürüp tecavüz etmek' olarak yansımıştı.
ABD'nin Berlin Büyükelçisi ise bu ayın başında Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'de yayımlanan makalesinde, idam sebebinin eşcinsellik olduğunu iddia etti.
GRENELL: İNSAN HAKLARINI SEVEN ARKAMIZDAN GELSİN
"Bu, İran rejiminin eşcinsel bir erkeği her zaman yaptığı gibi fuhuş, kaçırma ve hatta pedofili gibi rezil suçlamalarla ölüm cezasına mahkum edip idam etmesinin ilk örneği değil ve maalesef sonuncusu da olmayacak… Karşılıklı rızaya dayanan eşcinsel ilişkilerin suç olduğu ve kırbaçlama, hatta ölümle cezalandırılabildiği bir ülkede halka açık şekilde barbarca idamlar çok yaygın… Siyasetçiler, Birleşmiş Milletler, demokratik hükümetler, diplomatlar ve dünyanın her yerindeki iyi insanlar buna karşı seslerini çıkarmalı, hem de gümbür gümbür…"
PEKİ YA SUUDİ ARABİSTAN, BAE, BAHREYN?
Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği'nin (ILGA) 2017 raporuna göre eşcinsellik 72 ülkede suç, ölümle cezalandırılabildiği 8 ülke arasında ise İran'ın yanısıra ABD'nin müttefiki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Pakistan ve Afganistan da var.
Trump'ın övgüler düzdüğü Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Mısır'ında ölümle cezalandırılmasa da LGBT'yi fena halde hedef alan 'ahlak yasaları' var.
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